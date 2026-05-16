Tουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 32 τραυματίστηκαν στην Ταϊλάνδη το Σάββατο, όταν εμπορική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με λεωφορείο σε σιδηροδρομική διάβαση στην Μπανγκόκ, προκαλώντας πυρκαγιά που τύλιξε στις φλόγες το όχημα, σύμφωνα με αξιωματούχους των υπηρεσιών διάσωσης και τον υφυπουργό Μεταφορών της χώρας.

วงจรปิด! รถไฟ ชน รถเมล์ เสียชีวิต 8 ราย บาดเจ็บ 25 ราย pic.twitter.com/7Ke4WsMdG7 May 16, 2026

Πυροσβεστικές δυνάμεις και σωστικά συνεργεία έσπευσαν στο σημείο, καθώς οι φλόγες επεκτάθηκαν στο δημόσιο λεωφορείο αλλά και σε κοντινά οχήματα, κοντά στον σταθμό Makkasan του Airport Rail Link. Σύμφωνα με τις αρχές, στο δυστύχημα ενεπλάκησαν επίσης αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες.

Οι πρώτες πληροφορίες έδειξαν ότι το λεωφορείο είχε ακινητοποιηθεί πάνω στις γραμμές λόγω κόκκινου σηματοδότη, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κλείσουν οι προστατευτικές μπάρες της διάβασης, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υφυπουργός Μεταφορών Siripong Angkasakulkiat, όπως αναμεταδίδει το Reuters.

WATCH: Multiple fatalities after train slams into bus sparking fiery crash at Makkasan Railway Bangkok, Thailand pic.twitter.com/Bg6nF9IS3E — Rapid Report (@RapidReport2025) May 16, 2026

Η εμπορική αμαξοστοιχία, η οποία μετέφερε εμπορευματοκιβώτια, δεν κατάφερε να σταματήσει εγκαίρως ώστε να αποφύγει τη σύγκρουση με το λεωφορείο, πρόσθεσε.

«Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 32 τραυματίστηκαν, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε διάφορα νοσοκομεία για νοσηλεία. Και οι οκτώ νεκροί επέβαιναν στο λεωφορείο», ανέφερε.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη στιγμή που η αμαξοστοιχία πέφτει πάνω στο λεωφορείο και παρασύρει αρκετά ακόμη οχήματα κατά μήκος των γραμμών.

«Το λεωφορείο είχε εγκλωβιστεί σε κόκκινο φανάρι και δεν μπορούσε να κινηθεί. Τα αυτοκίνητα είχαν επίσης μπλοκαριστεί και δεν μπορούσαν να προχωρήσουν», δήλωσε στο Reuters ο Wanthong Kokpho, οδηγός μοτοταξί που ήταν αυτόπτης μάρτυρας.

«Η φωτιά ξέσπασε αμέσως… Αν ήταν κανονική εργάσιμη ημέρα, οι συνέπειες θα ήταν πολύ χειρότερες», πρόσθεσε.

Συνεργεία διάσωσης επιχείρησαν να απεγκλωβίσουν τραυματίες από τα συντρίμμια, ενώ οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες χρησιμοποιώντας μάνικες νερού, σύμφωνα με τις αρχές.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ τα συνεργεία συνέχισαν την ψύξη της περιοχής, τον εξαερισμό αερίων και τις έρευνες για πιθανά θύματα. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Οι δρόμοι της Ταϊλάνδης συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο επικίνδυνων παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, εξαιτίας της ελλιπούς εφαρμογής των κανόνων ασφαλείας.

