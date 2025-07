I spoke with @SecGenNATO Mark Rutte. Another very good conversation. Mark informed about today’s meeting in Washington with President Trump and about the details of cooperation between Europe and the U.S. to continue and strengthen support for Ukraine. We appreciate the…

Τελεσίγραφο 50 ημερών Τραμπ στη Ρωσία για την Ουκρανία – Ικανοποίηση Ζελένσκι για τις παραδόσεις όπλων

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν όπλα προηγμένης τεχνολογίας στο ΝΑΤΟ για να υποστηρίξει την Ουκρανία στον πόλεμο της εναντίον της Ρωσίας καθώς υπερηφανεύεται ότι οι ΗΠΑ κατασκευάζουν «τον καλύτερο στρατιωτικό εξοπλισμό στον κόσμο».

Ο Τραμπ έχοντας δίπλα του στο Οβάλ Γραφείο τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είναι απογοητευμένος από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντοναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν «πολύ αυστηρούς δασμού» στην Ρωσία σε 50 ημέρες εάν δεν υπάρξει συμφωνία για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Θα προβούμε σε πολύ αυστηρούς δασμούς, αν δεν έχουμε συμφωνία σε 50 ημέρες δασμούς, περίπου 100%, τους ονομάζετε δευτερεύοντες δασμούς, ξέρετε τι σημαίνει αυτό».

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ αναφερόταν σε δασμούς 100% στις ρωσικές εξαγωγές, καθώς και στις λεγόμενες δευτερογενείς κυρώσεις, οι οποίες στοχεύουν τρίτες χώρες που αγοράζουν τις εξαγωγές μιας χώρας.

Παρόμοιες δευτερογενείς κυρώσεις θεωρούνται ευρέως ότι είναι πιθανό να έχουν πολύ πιο σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία της Ρωσίας παρά τα μέτρα που είχαν επιβληθεί προηγουμένως, που επέτρεπαν στην Ρωσία να συνεχίζει να πουλάει πετρέλαιο σε αγοραστές όπως η Κίνα και η Ινδία, κερδίζοντας εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

«Θα κατασκευάσουμε όπλα προηγμένης τεχνολογίας και θα τα στείλουμε στο ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Τραμπ. Ο Τραμπ είπε επίσης ότι τα μέλη του ΝΑΤΟ, και όχι οι Αμερικανοί φορολογούμενοι, θα καλύψουν το κόστος των όπλων.

″Κατασκευάζουμε τον καλύτερο εξοπλισμό, τους καλύτερους πυραύλους, το καλύτερο από όλα, τα ευρωπαϊκά έθνη το γνωρίζουν αυτό και κάναμε μια συμφωνία σήμερα”.

Ο Τραμπ είπε ότι τα όπλα που θα στείλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο ΝΑΤΟ για να υποστηρίξουν την Ουκρανία στον πόλεμο που διεξάγει κατά της Ρωσίας θα περιλαμβάνουν αντιαεροπορικά συστήματα Patriot και συστοιχίες.

«Είναι ένα πλήρες σύνολο με τις συστοιχίες», δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν θα στείλει συγκεκριμένα πυραύλους Patriot.

«Θα έρθουν κάποιοι πολύ σύντομα, μέσα σε λίγες ημέρες... μερικές από τις χώρες που έχουν Patriot θα ανταλλάξουν και θα αντικαταστήσουν τους Patriot με αυτούς που έχουν».

«Θα στείλουμε (στους Ουκρανούς) Patriots που έχουν απελπισμένα ανάγκη επειδή (ο Πούτιν) έχει εκπλήξει πολλούς. Πρώτα μιλάει όμορφα και μετά βομβαρδίζει το βράδυ. Υπάρχει πρόβλημα με αυτό. Δεν μου αρέσει», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Τα αντι-αεροπορικά συστήματα Πάτριοτ το πιο προηγμένο σύστημα πυραύλων εδάφους-αέρος που έχει αποκτήσει το Κίεβο από τη Δύση, με ραντάρ έρευνας στα 170 χλμ, και μέγιστο βεληνεκές εμπλοκής στα 150 χλμ. είναι ζωτικής σημασίας για την αεράμυνα της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να ανακοινώσει και σχέδιο για αποστολή και επιθετικών όπλων στο Κίεβο και πιθανώς να ανακοινώσει και άλλες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Ενδεικτικό του κλίματος, ο θερμός εναγκαλισμός του ειδικού απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Κιθ Κέλογκ έφτασε στο Κίεβο για νέες συζητήσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας και της συνεργασίας Ουάσιγκτον – Κιέβου.

Ο πρόεδρος Τραμπ ρωτήθηκε πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει ως απάντηση αν ο Πούτιν κλιμακώσει την κατάσταση.

«Μη μου κάνετε τέτοια ερώτηση», απαντά ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «θέλει να διευθετηθεί ο πόλεμος».

«Τελικά, το να έχουμε μια ισχυρή Ευρώπη είναι πολύ καλό πράγμα», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, στον οποίο παρέδωσε τον λόγο ο Τραμπ, χαιρέτισε την απόφαση, χαρακτηρίζοντάς την «πραγματικά σημαντική». Όπως είπε, η πρωτοβουλία αυτή δίνει τη δυνατότητα στην Ουκρανία να συνεχίσει να αμύνεται απέναντι στη Ρωσία, ενώ επανέλαβε ότι η χρηματοδότηση θα προέλθει από τους Ευρωπαίους συμμάχους. Ο Τραμπ σχολίασε πως αυτό είναι «απόλυτα λογικό», ενώ ο Ρούτε πρόσθεσε ότι οι Ευρωπαίοι «ανεβάζουν ταχύτητα», χτίζοντας πάνω στην επιτυχία της πρόσφατης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ανοιχτός σε συνομιλίες με την ΕΕ για τους δασμούς δηλώνει ο πρόεδρος Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είναι ανοιχτός σε συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με άλλους εμπορικούς εταίρους, πριν να τεθούν σε ισχύ οι δασμοί τους οποίους έχει ανακοινώσει, την 1η Ιουλίου. Σημείωσε επίσης ότι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναμένονται στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες.

«Θα ήθελαν να συνάψουν μια συμφωνία διαφορετικού είδους και εμείς είμαστε πάντα ανοιχτοί σε συνομιλίες, συμπεριλαμβανομένης και της Ευρώπης. Μάλιστα, θα έρθουν εδώ. Θέλουν να συζητήσουν», είπε.

Το Σάββατο ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμούς ύψους 30% στα περισσότερα είδη που εισάγονται από την ΕΕ και το Μεξικό, αρχής γενομένης από τον Αύγουστο.

Ο Ζελένσκι εκφράζει ευγνωμοσύνη μετά την ανακοίνωση Τραμπ για παραδόσεις όπλων στη χώρα του

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε απόψε ότι επικοινώνησε με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ και τον ευχαρίστησε για την απόφασή του να ενισχύσει τη χώρα του με περαιτέρω παραδόσεις όπλων.

«Ήταν μια πολύ καλή συζήτηση. Τον ευχαρίστησα για την ετοιμότητά του να στηρίξει την Ουκρανία και να συνεχίσει τη συνεργασία για να σταματήσουμε τους σκοτωμούς, πετυχαίνοντας μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δόθηκε νωρίτερα στη δημοσιότητα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε «ευγνώμων στον πρόεδρο Τραμπ», αφότου ο ηγέτης των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως θα στείλει όπλα στο Κίεβο. Παράλληλα ο αμερικανός πρόεδρος έδωσε προθεσμία 50 ημερών στη Μόσχα για να καταλήξει σε συμφωνία εκεχειρίας, απειλώντας πως σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες κυρώσεις.

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι είχε εποικοδομητική επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Κιθ Κέλογκ.

Η ΕΕ θεωρεί ”μεγάλη” τη διορία των 50 ημερών που έδωσε ο πρόεδρος Τραμπ στη Ρωσία για να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η διορία των 50 ημερών που έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη Ρωσία είναι «πολύ μεγάλη» τη στιγμή που «αθώοι πολίτες πεθαίνουν καθημερινά» την Ουκρανία, δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Είναι πολύ θετικό, ο πρόεδρος Τραμπ υιοθετεί σκληρή στάση απέναντι στη Ρωσία. Από την άλλη πλευρά, 50 ημέρες είναι πολύ καιρός, αν δούμε ότι (σ.σ. οι Ρώσοι) σκοτώνουν επίσης αθώους πολίτες καθημερινά», είπε στους δημοσιογράφους η Κάλας.

Λίγο νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι δίνει διορία 50 ημερών στη Ρωσία για να βάλει τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία, απειλώντας ότι στη συνέχεια θα επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα και στις χώρες που συνεργάζονται μαζί της. Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε τον μαζικό επανεξοπλισμό της Ουκρανίας, μέσω του ΝΑΤΟ.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε που βρισκόταν στην Ουάσινγκτον και παρέστη στη συνέντευξη Τύπου του Τραμπ, σημείωσε ότι η Ουκρανία θα αποκτήσει «πολύ μεγάλο αριθμό» μέσων για την αντιαεροπορική άμυνά της, καθώς επίσης και «πυραύλους και πυρομαχικά».

Το τελευταίο διάστημα ο Τραμπ έδινε αντικρουόμενες ενδείξεις για τις προθέσεις του όσον αφορά την Ουκρανία και μάλιστα το Πεντάγωνο κάποια στιγμή αποφάσισε να σταματήσει προσωρινά τις παραδόσεις όπλων στο Κίεβο. Σήμερα όμως εμφανίστηκε ανυπόμονος, επαναλαμβάνοντας ότι είναι «δυσαρεστημένος» με τον Πούτιν.

«Πιστεύαμε ότι θα είχαμε μια συμφωνία, περίπου τέσσερις φορές» αλλά, κάθε φορά, ο Πούτιν συνέχιζε να βομβαρδίζει την Ουκρανία, είπε, αφηγούμενος μια συνομιλία που είχε με την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ. «Επιστρέφω στο σπίτι μου και λέω στην πρώτη κυρία: Μίλησα με τον Βλαντίμιρ σήμερα, είχαμε μια θαυμάσια συνομιλία. Και εκείνη απαντά: Αλήθεια; Μόλις έπληξαν άλλη μια πόλη».