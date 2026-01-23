Οι επιβάτες στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Βρετανίας, το Χίθροου, δεν έχουν πια τον περιορισμό των 100 ml στα υγρά που μπορούν να φέρουν μαζί τους στις πτήσεις.

Με τον νέο κανονισμό μπορούν να φέρουν υγρά σε δοχεία έως και δύο λίτρων στις αποσκευές τους κατά τη διάρκεια των ελέγχων ασφαλείας, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης νέων αξονικών τομογραφιών υψηλής τεχνολογίας.

Ηλεκτρονικά είδη όπως φορητοί υπολογιστές μπορούν επίσης να παραμένουν στις αποσκευές, ενώ δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιούνται διαφανείς πλαστικές σακούλες για υγρά, σύμφωνα με το BBC.

Το Χίθροου είναι σήμερα το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο που έχει εγκαταστήσει πλήρως τον νέο εξοπλισμό σε όλους τους τερματικούς σταθμούς του.

Ηδη τα αεροδρόμια του Γκάτγουικ, του Εδιμβούργου και του Μπέρμιγχαμ έχουν αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια και έχουν αυξήσει το όριο στα 2 λίτρα.

Η αλλαγή στον κανόνα ισχύει μόνο για πτήσεις που αναχωρούν από το Χίθροου και οι επιβάτες πρέπει να ελέγχουν τους περιορισμούς στις αποσκευές στα αεροδρόμια από τα οποία αναχωρούν πριν επιβιβαστούν σε πτήσεις προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

(με πληροφορίες από BBC)