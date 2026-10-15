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Έπειτα από σφοδρές αντιδράσεις τόσο από Δημοκρατικούς όσο και από Ρεπουμπλικανούς, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα μεταδοθεί ζωντανά η εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν, ο οποίος επρόκειται να εκτελεστεί διά τυφεκισμού στις 3 Δεκεμβρίου, σε στρατιωτική βάση στο Τέξας, όπου το 2009 είχε σκοτώσει 13 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 12 στρατιωτικούς, και είχε τραυματίσει περισσότερους από 30. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και μία στρατιώτης που ήταν έγκυος.

Ο Χέγκσεθ συμφωνεί με την απόφαση Τραμπ για τον Νιντάλ Χασάν

Με αυτό το σκεπτικό συμφωνεί και ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος ανάφερε σε ανακοίνωσή του, ότι συζήτησε με τον Αμερικανό πρόεδρο την απόφαση ακύρωσης.

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«Ο υπουργός στηρίζει την απόφαση του προέδρου και οι απόψεις τους ταυτίζονται πλήρως», δήλωσε ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ.

Πολλές από τις αντιδράσεις στην ανακοίνωση της εκτέλεσης σε ζωντανή μετάδοση, προήλθαν και από μέλη του ρεπουμπλικάνου κόμματος του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, που κράτησε αποστάσεις στο σχέδιο ζωντανής μετάδοσης του Πενταγώνου.

Μια ενδεχόμενη ζωντανή μετάδοση θα αποτελούσε πρωτοφανές γεγονός, ακόμη και για τις ΗΠΑ, όπου η θανατική ποινή εξακολουθεί να εφαρμόζεται. Μέχρι σήμερα, δεν έχει μεταδοθεί ζωντανά η εκτέλεση θανατοποινίτη, ενώ ο αμερικανικός στρατός δεν έχει πραγματοποιήσει εκτέλεση από εκτελεστικό απόσπασμα από το 1945.