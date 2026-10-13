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Ο ίδιος προειδοποίησε ότι μια τέτοια προβολή θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως εργαλείο για τη στρατολόγηση μελλοντικών τρομοκρατών.

Ο Νιντάλ Χασάν αναμένεται να εκτελεστεί από εκτελεστικό απόσπασμα στις 3 Δεκεμβρίου για την επίθεση στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ.

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας δεσμεύτηκε να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εμποδίσει την πρόσβαση των πολιτών της στη ζωντανή μετάδοση.

Παράλληλα, ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προειδοποίησε ότι μια τέτοια μετάδοση θα συνιστούσε μορφή βασανιστηρίου.

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Τις επιφυλάξεις του σχετικά με το ενδεχόμενο να μεταδοθεί ζωντανά η εκτέλεση διά τυφεκισμού του δράστη της πολύνεκρης επίθεσης στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Ρεπουμπλικάνος Μάικ Τζόνσον. Όπως προειδοποίησε, μια τέτοια μετάδοση θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη «στρατολόγηση τρομοκρατών».

«Η ανησυχία θα ήταν να φτιάξουμε ένα βίντεο το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο στρατολόγησης μελλοντικών τρομοκρατών», δήλωσε ο Τζόνσον στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS News, αναφερόμενος στην επικείμενη εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να παρακολουθήσει την εκτέλεση, εφόσον τελικά μεταδοθεί ζωντανά.

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Ο 56χρονος Νιντάλ Χασάν πρόκειται να εκτελεστεί διά τυφεκισμού στις 3 Δεκεμβρίου, σε στρατιωτική βάση στο Τέξας, όπου το 2009 είχε σκοτώσει 13 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 12 στρατιωτικούς, και είχε τραυματίσει περισσότερους από 30. Την ημερομηνία και τον τρόπο εκτέλεσης είχε ανακοινώσει πριν από λίγες ημέρες ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Η εκτέλεση αναμένεται να είναι η πρώτη που θα πραγματοποιήσει ο αμερικανικός στρατός από το 1961, καθώς και η πρώτη εκτέλεση από εκτελεστικό απόσπασμα από το 1945. Η απόφαση έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από θρησκευτικούς ηγέτες, διεθνείς παρατηρητές και αρκετούς Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενέκρινε την εκτέλεση του Χασάν από εκτελεστικό απόσπασμα, ωστόσο δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν θα επιτρέψει τη ζωντανή μετάδοσή της. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος έχει ασπαστεί τον καθολικισμό, δήλωσε ότι δεν θα παρακολουθήσει την εκτέλεση εάν τελικά μεταδοθεί ζωντανά.

Μιλώντας τη Δευτέρα, ο Μάικ Τζόνσον επισήμανε ότι η ιδέα δεν βρίσκει σύμφωνους όλους τους συναδέλφους του στη Βουλή των Αντιπροσώπων. «Δεν τάσσονται όλοι υπέρ αυτής της ιδέας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μια ενδεχόμενη ζωντανή μετάδοση θα αποτελούσε πρωτοφανές γεγονός, ακόμη και για τις ΗΠΑ, όπου η θανατική ποινή εξακολουθεί να εφαρμόζεται. Μέχρι σήμερα, δεν έχει μεταδοθεί ζωντανά η εκτέλεση θανατοποινίτη, ενώ ο αμερικανικός στρατός δεν έχει πραγματοποιήσει εκτέλεση από εκτελεστικό απόσπασμα από το 1945.

Η Αυστραλία θα επιχειρήσει να εμποδίσει την πρόσβαση στη μετάδοση

Την πρόθεσή της να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η ζωντανή μετάδοση της εκτέλεσης να μην είναι προσβάσιμη στην Αυστραλία εξέφρασε η κυβέρνηση της χώρας. Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι χαρακτήρισε τη μετάδοση «απολύτως αποτρόπαιη» και δήλωσε σήμερα, 13 Οκτωβρίου, ότι η κυβέρνησή του θα κάνει «ό,τι μπορεί» για να αποτρέψει την πρόσβαση σε αυτήν.

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Σε συνέντευξή του στον αυστραλιανό εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ABC, ο Αλμπανέζι υπογράμμισε ότι υπάρχει «κοινωνική ευθύνη» να εμποδιστεί η μετάδοση της εκτέλεσης.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος να θέλει να παρακολουθήσει μια τέτοια εκδήλωση, πόσο μάλλον να μείνει άπραγος και να επιτρέψει σε παιδιά και οικογένειες να έχουν πρόσβαση σε αυτήν», δήλωσε.

Ωστόσο, η ρυθμιστική αρχή διαδικτύου της Αυστραλίας διευκρίνισε ότι δεν διαθέτει την εξουσία να εμποδίσει τη μετάδοση της εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου. Ο Αυστραλός πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η αντιμετώπιση του ζητήματος δεν είναι απλή υπόθεση, επισημαίνοντας πως «δεν είναι τόσο απλό όσο το γύρισμα ενός διακόπτη». Παρ’ όλα αυτά, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα στείλει σαφές μήνυμα στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης πως μια τέτοια μετάδοση δεν είναι αποδεκτή στη χώρα.

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«Αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε, θα το κάνουμε, σας το εγγυώμαι», τόνισε ο Αλμπανέζι. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υπουργός Περιβάλλοντος της Αυστραλίας, Μάρεϊ Γουάτ, ο οποίος χαρακτήρισε την εκτέλεση «απολύτως αποκρουστική». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αντίθεση στη ζωντανή μετάδοσή της εκτείνεται σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα της χώρας.

Την ίδια στιγμή, ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προειδοποίησε ότι μια τέτοια ζωντανή μετάδοση θα συνιστούσε μορφή «βασανιστηρίου». Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση του οργανισμού για τις δημόσιες εκτελέσεις στο Αφγανιστάν και το Ιράν.

Με πληροφορίες από CBS News

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