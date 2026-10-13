Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ηχητικά ντοκουμέντα αποκαλύπτουν σημαντική καθυστέρηση στην παροχή ιατρικής βοήθειας προς την Κρίστα Πάικ κατά τη διάρκεια της αποτυχημένης εκτέλεσής της τον περασμένο μήνα.

Σύγχυση μεταξύ των σωφρονιστικών αρχών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης οδήγησε στον λανθασμένο χαρακτηρισμό της κλήσης στο 911 ως ψευδούς.

Η κρατούμενη επέζησε από δύο δόσεις θανατηφόρας ένεσης, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και παρέμεινε για ημέρες σε μηχανική υποστήριξη.

Μετά την ανάκτηση των αισθήσεών της και τη βελτίωση της υγείας της, η Πάικ έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε στις φυλακές.

Το ισχύον πρωτόκολλο της πολιτείας δεν προβλέπει σαφείς διαδικασίες για τις περιπτώσεις επιβίωσης του καταδίκου μετά τη χορήγηση της δεύτερης δόσης πεντοβαρβιτάλης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ηχητικά ντοκουμέντα από κλήσεις στο 911 φέρνουν στο φως την καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του επείγοντος περιστατικού της Κρίστα Πάικ, η οποία επέζησε από δύο χορηγήσεις θανατηφόρας ένεσης κατά την αποτυχημένη εκτέλεσή της στις ΗΠΑ τον περασμένο μήνα.

Σύμφωνα με στοιχεία που εξασφάλισε το Associated Press (AP), επικράτησε σύγχυση ανάμεσα στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τις σωφρονιστικές αρχές, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η επιβεβαίωση ότι η κρατούμενη χρειαζόταν άμεση ιατρική φροντίδα.

Advertisement

Advertisement

Η σύγχυση με τις κλήσεις στο 911

Η πρώτη κλήση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έγινε στις 20:40 της 30ής Σεπτεμβρίου, λίγο περισσότερο από μία ώρα αφότου ξεκίνησε η διαδικασία της θανατηφόρας ένεσης. Ωστόσο, το άτομο που τηλεφώνησε δεν κατάφερε να δώσει τον κωδικό που απαιτούνταν για να επιβεβαιωθεί ότι το αίτημα ήταν νόμιμο.

Στις 21:03, τηλεφωνητής ενημέρωσε ότι οι προϊστάμενοί του στο Τμήμα Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης είχαν χαρακτηρίσει την κλήση ψευδή. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την ενημέρωση, δεν υπήρχε ανάγκη για ιατρική βοήθεια στις φυλακές Riverbend.

Χρειάστηκε να περάσει περίπου μισή ώρα από την αρχική κλήση μέχρι να επιβεβαιώσουν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι ότι το περιστατικό ήταν πραγματικό. Περίπου στις 21:11 άρχισε να επιτρέπεται η είσοδος των διασωστών στις εγκαταστάσεις.

Επέζησε από δύο δόσεις θανατηφόρας ένεσης

Η 50χρονη Κρίστα Πάικ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αφού επέζησε από δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης, οι οποίες της χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της απόπειρας εκτέλεσής της. Η καταδίκη της συνδέεται με τη δολοφονία της συμμαθήτριάς της, Κολίν Σλέμερ, το 1995.

Η Πάικ ήταν 18 ετών όταν βασάνισε και σκότωσε τη Σλέμερ μαζί με τον φίλο της. Για την υπόθεση καταδικάστηκε σε θάνατο, ενώ συγκαταλέγεται στις νεότερες γυναίκες που έχουν καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών στις ΗΠΑ.

Το πρωτόκολλο της πολιτείας προβλέπει τη χορήγηση δεύτερης δόσης πεντοβαρβιτάλης σε περίπτωση που η πρώτη δεν προκαλέσει τον θάνατο. Δεν περιλαμβάνει, ωστόσο, σαφείς οδηγίες για το τι πρέπει να γίνει εάν ο κρατούμενος επιβιώσει και από τη δεύτερη ένεση.

Advertisement

Η κατάσταση της υγείας της μετά την αποτυχημένη εκτέλεση

Σύμφωνα με τη γραπτή απομαγνητοφώνηση της πρώτης κλήσης στο 911, η Κρίστα Πάικ είχε χάσει τις αισθήσεις της και παρουσίαζε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.

Μετά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο, παρέμεινε επί αρκετές ημέρες διασωληνωμένη και σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Όπως αποκάλυψαν οι δικηγόροι της, υπήρξε περίοδος κατά την οποία ανησυχούσαν έντονα για την επιβίωσή της.

Η 50χρονη άρχισε να ανακτά τις δυνάμεις της την περασμένη Τρίτη, όταν ανέκτησε τις αισθήσεις της και κατάφερε να μιλήσει σε περιορισμένο βαθμό. Παράλληλα, μπορούσε να περπατήσει με τη βοήθεια άλλων.

Advertisement

Το Σάββατο, οι συνήγοροί της γνωστοποίησαν ότι πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε στις γυναικείες φυλακές, όπου παραμένει έγκλειστη εδώ και περίπου 30 χρόνια.