Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η θανατοποινίτισσα Κρίστα Πάικ ανέκτησε τις αισθήσεις της και άρχισε να μιλά, ενώ οι γιατροί θεωρούσαν ότι είχε υποστεί εγκεφαλικό θάνατο μετά από αποτυχημένη εκτέλεση.

Η δικαστής Αΐσα Μάιλς διέταξε τις αρχές να διατηρήσουν όλα τα στοιχεία της διαδικασίας για τις ανάγκες μελλοντικής αγωγής κατά της πολιτείας.

Η Πάικ παραμένει νοσηλευόμενη με σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ η υπόθεση της έχει αναζωπυρώσει τις συζητήσεις σχετικά με τις διαδικασίες θανατικής ποινής.

Παράλληλα, στο Τέξας πραγματοποιήθηκε η εκτέλεση του Τζαμάλ Χάουαρντ, παρά τις ενστάσεις των δικηγόρων του σχετικά με την αποτυχημένη εκτέλεση της Πάικ.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Κρίστα Πάικ, η θανατοποινίτισσα στις ΗΠΑ που επέζησε από δύο απόπειρες εκτέλεσης με θανατηφόρα ένεση, βρισκόταν μία ανάσα από την αποσύνδεση από τη μηχανική υποστήριξη, καθώς οι γιατροί θεωρούσαν ότι είχε υποστεί εγκεφαλικό θάνατο. Ωστόσο, μία ημέρα αργότερα, προς έκπληξη τόσο της ιατρικής όσο και της νομικής της ομάδας, ανέκτησε τις αισθήσεις της και άρχισε να μιλά. Την αποκάλυψη έκανε την Τετάρτη ένας από τους δικηγόρους της, μία εβδομάδα μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της, η οποία επανέφερε στο επίκεντρο τη συζήτηση για τη θανατική ποινή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την ίδια ώρα, στο Τέξας πραγματοποιήθηκε η εκτέλεση του Τζαμάλ Χάουαρντ, ο οποίος είχε καταδικαστεί για φόνο. Ο 46χρονος θανατώθηκε με μία ένεση, παρά το αίτημα των δικηγόρων του για αναστολή της εκτέλεσης, οι οποίοι επικαλέστηκαν την αποτυχημένη διαδικασία στην περίπτωση της Πάικ.

Advertisement

Advertisement

Η ίδια ωστόσο, παρουσιάζει σημαντικά σημάδια βελτίωσης μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της. Όπως αποκάλυψε στο BBC μέλος της νομικής της ομάδας, η Πάικ έχει πλέον αρχίσει να σηκώνεται από το κρεβάτι και να περπατά. Ωστόσο, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σύγχυση και προβλήματα μνήμης, ενώ συνεχίζει να παρουσιάζει σοβαρές σωματικές επιπλοκές που προκλήθηκαν από τη διαδικασία, η οποία παραλίγο να της στοιχίσει τη ζωή.

Μιλώντας στην εκπομπή Today του BBC Radio 4, ο δικηγόρος Στίβεν Φέρελ δήλωσε ότι, παρότι ο ίδιος δεν έχει επικοινωνήσει απευθείας με την 50χρονη, πληροφορήθηκε πως κατάφερε για πρώτη φορά να κινηθεί μέσα στο δωμάτιο του νοσοκομείου, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

«Σήμερα σηκώθηκε και περπάτησε για πρώτη φορά, αλλά μόνο μέσα στο δωμάτιο, όχι σε μεγάλη απόσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος.

«Νομίζαμε ότι ήταν εγκεφαλικά νεκρή»

Κατά τη διάρκεια ακρόασης ενώπιον δικαστηρίου του Τενεσί, ο δικηγόρος της Πάικ, Ράντι Σπάιβι, περιέγραψε την κατάσταση της πελάτισσάς του μετά την αποτυχημένη εκτέλεση.

Όπως είπε, το βράδυ της Δευτέρας η ιατρική ομάδα πίστευε ότι η Πάικ ήταν εγκεφαλικά νεκρή και ότι την επόμενη ημέρα θα αποσυνδεόταν από τα μηχανήματα που τη διατηρούσαν στη ζωή. Την Τρίτη, όμως, συνέβη κάτι που κανείς δεν περίμενε: η Πάικ ξύπνησε και άρχισε να μιλά, προκαλώντας έκπληξη στους γιατρούς, στους δικηγόρους της και στην ίδια τη νομική της ομάδα.

Οι πρώτες λέξεις που φέρεται να είπε ήταν «πού είμαι;» και «ποιοι είστε εσείς», σύμφωνα με τον Σπάιβι. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι κανένας από τους δικηγόρους της δεν ήταν παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκτέλεσης. Όπως εξήγησε, η Πάικ είναι θυμωμένη και αποπροσανατολισμένη από όσα έχουν συμβεί, ενώ γνωρίζει ότι η πολιτεία του Τενεσί επιχείρησε να την εκτελέσει. Ο δικηγόρος πρόσθεσε ότι σταδιακά αρχίζει να ανακτά τη μνήμη της.

Advertisement

Η κατάσταση της υγείας της παραμένει σοβαρή. Σύμφωνα με τον Σπάιβι, έχει αναπτύξει θρόμβο στο ένα χέρι και πάσχει από πνευμονία. Προς το παρόν δεν μπορεί να καταπιεί και, ως αποτέλεσμα, δεν έχει καταφέρει ακόμη να φάει. Παράλληλα, και τα δύο χέρια και τα πόδια της είναι ιδιαίτερα πρησμένα, ενώ δεν είναι ακόμη γνωστό σε ποιο βαθμό θα μπορέσει να ανακτήσει την κινητικότητα των χεριών της. Η ίδια παραμένει δεμένη στο νοσοκομειακό κρεβάτι με αλυσίδες από τα πόδια και το ένα χέρι.

Διατήρηση όλων των στοιχείων της εκτέλεσης

Οι δικηγόροι της Πάικ έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, ζητώντας να διατηρηθεί κάθε στοιχείο που συνδέεται με την αποτυχημένη εκτέλεση, καθώς θέλουν να αξιοποιήσουν το υλικό σε μελλοντική αγωγή κατά της πολιτείας του Τενεσί.

Μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας, η δικαστής Αΐσα Μάιλς έκανε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης. Έδωσε εντολή στις σωφρονιστικές αρχές να διατηρήσουν όλα τα στοιχεία και τα έγγραφα που σχετίζονται με την απόπειρα εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονταν στην αίθουσα εκτελέσεων.

Advertisement

Η εντολή αφορά, μεταξύ άλλων, το θανατηφόρο διάλυμα, τις σύριγγες και τους ορούς, ακόμη και υλικά που επρόκειτο να απορριφθούν. Ο έτερος δικηγόρος της Πάικ, Λουκ Ίνεν, χαιρέτισε την απόφαση της δικαστή, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για «διαφάνεια». Όπως ανέφερε, η Κρίστα Πάικ, τα δικαστήρια, τα μέσα ενημέρωσης και η αμερικανική κοινωνία δεν θα πρέπει να αποδέχονται χωρίς έλεγχο την εκδοχή της πολιτείας για όσα συνέβησαν την προηγούμενη Τετάρτη.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει εκ νέου αντιδράσεις από οργανώσεις και πολέμιους της θανατικής ποινής στις ΗΠΑ, οι οποίοι ζητούν να αρθεί το απόρρητο που περιβάλλει τη διαδικασία των εκτελέσεων. Στο επίκεντρο βρίσκεται η προέλευση των υλικών που χρησιμοποιούνται, τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας, αλλά και τα προσόντα και η εκπαίδευση του προσωπικού που συμμετέχει στις εκτελέσεις.

Με πληροφορίες από ABC News

Advertisement