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Η διαδικασία απέτυχε έπειτα από δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες χορήγησης πεντοβαρβιτάλης στις φυλακές Riverbend, αφήνοντας την Πάικ με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία της.

Η κρατούμενη παραμένει περιορισμένη στο ιατρικό τμήμα των φυλακών, δηλώνοντας ότι η ανάρρωσή της συνοδεύεται από έντονο πόνο και τραυματικές μνήμες απομόνωσης.

Η Πάικ εξέφρασε την οργή της για τους χειρισμούς της διαδικασίας, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε το ιατρικό προσωπικό και τους υποστηρικτές της για τη φροντίδα τους.

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Για πρώτη φορά από την αποτυχημένη προσπάθεια εκτέλεσής της με θανατηφόρα ένεση, η 50χρονη θανατοποινίτισσα Κρίστα Πάικ (Christa Pike) έσπασε τη σιωπή της, περιγράφοντας τον συνεχή σωματικό και ψυχικό πόνο που βιώνει.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου στις φυλακές Riverbend του Τενεσί, όταν η προγραμματισμένη εκτέλεσή της απέτυχε έπειτα από δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες χορήγησης πεντοβαρβιτάλης. Οι πρώτες δηλώσεις της Πάικ μεταφέρθηκαν μέσω ανακοίνωσης που υπαγόρευσε στους νομικούς της εκπροσώπους, ακριβώς έναν μήνα μετά το συμβάν.

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BREAKING: Christa Pike releases statement after failed execution. ‘I woke up confused and in pain’ Read more: https://t.co/ejVza6tAuL 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube https://t.co/PtWuj3NcUT — Sky News (@SkyNews) October 30, 2026

«Είχα συμφιλιωθεί με την ιδέα του θανάτου»

Περιγράφοντας τις στιγμές πριν οδηγηθεί στον θάλαμο εκτελέσεων, η Πάικ ανέφερε ότι είχε προετοιμαστεί ψυχολογικά και είχε αποχαιρετήσει τα αγαπημένα της πρόσωπα. Ωστόσο, όπως δήλωσε, ξύπνησε μόνη σε νοσοκομειακό περιβάλλον, βιώνοντας έκτοτε σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία της:

«Δεν υπήρξε ούτε μία στιγμή από εκείνη τη νύχτα που να μην πονάω. Πονάει το σώμα μου, τα χέρια μου, ο λαιμός μου. Εξακολουθώ να δυσκολεύομαι να μιλήσω. Και ο πόνος δεν είναι μόνο σωματικός. Υπάρχει πόνος στο μυαλό και στην ψυχή μου.»

Η ίδια εξέφρασε οργή και απογοήτεθση για τους χειρισμούς που οδήγησαν στο φιάσκο, ενώ παράλληλα σημείωσε ότι οι σκέψεις της παραμένουν στραμμένες στην οικογένεια του θύματος και στον πόνο που της έχει προκληθεί.

Η διαδικασία της ανάρρωσης και η απομόνωση

Αναφερόμενη στην τρέχουσα κατάστασή της, η Πάικ σημείωσε ότι βρίσκεται σε πορεία ανάκτησης των δυνάμεών της, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «η ανάρρωση δεν σημαίνει ότι είμαι καλά».

Η 50χρονη παραμένει περιορισμένη στο ιατρικό τμήμα των φυλακών, μια συνθήκη απομόνωσης που, όπως υποστήριξε, επαναφέρει τραυματικές μνήμες από τα 28 χρόνια που πέρασε σε καθεστώς απομόνωσης κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας κράτησής της. Κλείνοντας, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς το ιατρικό προσωπικό που τη φρόντισε, καθώς και στους πολίτες παγκοσμίως που της απέστειλαν μηνύματα συμπαράστασης, δηλώνοντας πως προσπαθεί να διαχειριστεί την κατάσταση «μία ημέρα τη φορά».