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Παρά το γεγονός ότι άρχισε να περπατά, η κρατούμενη παρουσιάζει σοβαρά οιδήματα στα χέρια και πνευματική σύγχυση λόγω των επιπτώσεων του φαρμάκου.

Δικαστήριο διέταξε τη διατήρηση όλων των στοιχείων της αποτυχημένης διαδικασίας, ενώ ο κυβερνήτης της πολιτείας ανέστειλε προσωρινά τις εκτελέσεις και διέταξε έρευνα.

Η νομική ομάδα της Πάικ αιτείται τη μετατροπή της ποινής της σε ισόβια κάθειρξη, αντιτιθέμενη σε οποιαδήποτε νέα απόπειρα εκτέλεσης.

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Η Κρίστα Πάικ βρίσκεται «πάνω και περπατάει», αν και εξακολουθεί να παρουσιάζει πνευματική «θολούρα», ενώ νοσηλεύεται μετά την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσής της την περασμένη εβδομάδα στην πολιτεία του Τενεσί στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη νομική της ομάδα.

Η 50χρονη Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία της Κόλιν Σλέμερ το 1995, την οποία διέπραξε μαζί με τον τότε σύντροφό της. Στις 30 Σεπτεμβρίου υποβλήθηκε δύο φορές σε θανατηφόρα ένεση, χωρίς όμως να πεθάνει. Ειδικοί χαρακτήρισαν την εξέλιξη πρωτοφανή.

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Μιλώντας αργά το βράδυ της Τετάρτης στην εκπομπή Today του BBC Radio 4, ο δικηγόρος της Στίβεν Φέρελ ανέφερε ότι δεν έχει επικοινωνήσει απευθείας με την Πάικ, αλλά ενημερώθηκε πως τα χέρια της είναι πρησμένα και σχεδόν δεν λειτουργούν, καθώς έκανε τα πρώτα της βήματα μέσα στο δωμάτιο του νοσοκομείου.

Δικαστήριο έχει ήδη διατάξει τις αρμόδιες αρχές της πολιτείας να διατηρήσουν όλα τα στοιχεία που συνδέονται με την αποτυχημένη εκτέλεση. Το υλικό αυτό ενδέχεται να αποτελέσει τη βάση για μελλοντική αγωγή κατά της πολιτείας.

Η υπόθεση της Πάικ έχει πλέον περάσει σε αχαρτογράφητο έδαφος, καθώς θεωρείται ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος που έχει επιβιώσει από απόπειρα εκτέλεσης με θανατηφόρα ένεση.

Η αποτυχημένη εκτέλεση χαρακτηρίστηκε «μπάχαλο» από τη μητέρα της Σλέμερ, η οποία ήταν μεταξύ εκείνων που ζητούσαν να εκτελεστεί η Πάικ.

Ο τότε σύντροφος της Πάικ, Τανταρίλ Σιπ, δεν καταδικάστηκε σε θάνατο, καθώς κατά τον χρόνο του εγκλήματος δεν ήταν νομικά ενήλικος. Παραμένει κρατούμενος.

Η Πάικ ήταν 18 ετών και ο Σιπ 17 όταν ξυλοκόπησαν, βασάνισαν και σκότωσαν την 19χρονη Σλέμερ, την οποία είχαν γνωρίσει σε ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για νέους από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα.

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«Δεν γνωρίζουμε αν θα ανακτήσει οποιαδήποτε λειτουργία στα χέρια της»

Στις προηγούμενες ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση της Πάικ μετά την απόπειρα εκτέλεσης, η νομική της ομάδα είχε αναφέρει ότι ήταν ξύπνια και μιλούσε, ενώ παράλληλα βίωνε θυμό και σύγχυση. Εκείνη την περίοδο φέρεται να ήταν δεμένη με χειροπέδες στο κρεβάτι της.

Ο δικηγόρος της Ράντι Σπάιβι δήλωσε μετά την ακροαματική διαδικασία της Τετάρτης: «Δεν μπορεί να κουνήσει κανένα από τα δύο χέρια της». Πρόσθεσε: «Και τα δύο χέρια και οι παλάμες της είναι εξαιρετικά πρησμένα και δεν γνωρίζουμε αν θα ανακτήσει οποιαδήποτε λειτουργία στα χέρια της».

Σε νεότερη ενημέρωση προς το BBC την Τετάρτη, ο Φέρελ δήλωσε ότι η Πάικ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της πεντοβαρβιτάλης, του φαρμάκου που χρησιμοποιήθηκε κατά την εκτέλεση.

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Το φάρμακο χορηγήθηκε σε δύο δόσεις από υπαλλήλους των φυλακών κατά την προγραμματισμένη εκτέλεση στις 30 Σεπτεμβρίου. Όταν έγινε σαφές ότι η Πάικ δεν επρόκειτο να πεθάνει από τη διαδικασία, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Αρχικά ήταν αναίσθητη και η κατάστασή της χαρακτηρίστηκε κρίσιμη.

Μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης, ωστόσο, η κατάσταση της Πάικ ήταν «αρκετά καλή», σύμφωνα με τον Φέρελ.

«Αυτό που μου έχει περιγραφεί είναι ότι σωματικά συμβαίνουν αρκετά πράγματα, ότι τα χέρια της έχουν τραυματιστεί πολύ και δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ιδιαίτερα».

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Αναφερόμενος στην κινητικότητά της, ο δικηγόρος είπε: «Σηκώθηκε και περπάτησε για πρώτη φορά σήμερα, αλλά μόνο μέσα στο δωμάτιο, όχι πολύ μακριά».

Όσον αφορά την ψυχική της κατάσταση, σημείωσε: «Νομίζω ότι είναι κάπως καλό και κακό. Καλό το ότι έχει αρκετή επαφή με το περιβάλλον, αλλά είναι επίσης κάπως θολή. Μπορεί να χάσει πολύ εύκολα τον ειρμό της σκέψης της και ξεχνάει πού πηγαίνει».

Ο Φέρελ υπογράμμισε πως πολλά σχετικά με την επόμενη ημέρα παραμένουν άγνωστα. «Υποθέτω θα συνεχίσει να βελτιώνεται, αλλά μπορεί να υπάρξει κάποια μόνιμη βλάβη. Δεν το γνωρίζουμε ακόμη».

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Ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη

Παράλληλα, ανέφερε ότι η νομική ομάδα επιθυμεί να λάβει η Πάικ ψυχολογική υποστήριξη, καθώς αυτή «σαφώς είναι απαραίτητη τώρα».

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Η νομική ομάδα της Πάικ, η οποία είχε επισημάνει πριν από την εκτέλεση ότι η κρατούμενη αντιμετώπιζε μια πάθηση που θα μπορούσε να καταστήσει δύσκολη τη συγκεκριμένη μέθοδο χορήγησης της θανατηφόρας ένεσης, αντιτίθεται σε οποιαδήποτε νέα απόπειρα εκτέλεσης με τον ίδιο τρόπο.

Οι δικηγόροι της ζητούν επίσης από τον κυβερνήτη του Τενεσί, Μπιλ Λι, να μετατρέψει την ποινή της σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.

Την ίδια ώρα, υποστηρικτές της θανατικής ποινής στο Τενεσί έχουν προτείνει την εφαρμογή διαφορετικής μεθόδου. Η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Μάρσα Μπλάκμπερν, υποψήφια για τη θέση της κυβερνήτη στις εκλογές του επόμενου μήνα, δήλωσε: «Φέρτε πίσω την ηλεκτρική καρέκλα».

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Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας της Τετάρτης, ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας ρωτήθηκε εάν σκοπεύει να προγραμματίσει εκ νέου την εκτέλεση της Πάικ. Απάντησε ότι δεν γνωρίζει.

Προς το παρόν, ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, έχει διατάξει την αναστολή όλων των εκτελέσεων στην πολιτεία μέχρι το τέλος του έτους και έχει ζητήσει να διερευνηθεί τι ακριβώς πήγε στραβά. Παράλληλα, ο επικεφαλής των σωφρονιστικών υπηρεσιών της πολιτείας ανακοίνωσε την παραίτησή του μετά την αποτυχημένη εκτέλεση.

Η ακροαματική διαδικασία της Τετάρτης αφορούσε τη διαφύλαξη των αποδεικτικών στοιχείων από την πρώτη απόπειρα εκτέλεσης.

Η δικαστής Α’Σίγια Μάιλς διέταξε να διατηρηθεί «οτιδήποτε βρισκόταν μέσα στο πραγματικό δωμάτιο», συμπεριλαμβανομένων των γραμμών ορού και των συριγγών, αλλά και υλικών που θεωρούνται απόβλητα, όπως συσκευασίες, ένθετα και ετικέτες.

Παράλληλα, ζήτησε να προσκομιστούν έγγραφα σχετικά με την ψυχολογική κατάσταση της Πάικ πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την απόπειρα εκτέλεσης της 30ής Σεπτεμβρίου.

Η δικαστής προειδοποίησε επίσης την πολιτεία να επιδείξει «ιδιαίτερη προσοχή», ώστε να μην χαθούν ή διαγραφούν κατά λάθος πληροφορίες που ενδέχεται να είναι σημαντικές για την υπόθεση.

Πηγή: BBC