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Η νομική ομάδα υποστήριξε ότι η διαδικασία παραβίαζε το Σύνταγμα, επισημαίνοντας δυσκολίες στην πρόσβαση στις φλέβες της κρατούμενης.

Κατά την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης τον Σεπτέμβριο του 2026, οι δυσκολίες στην τοποθέτηση των ενδοφλέβιων γραμμών επιβεβαίωσαν τους προηγούμενους ιατρικούς φόβους.

Μετά το περιστατικό, ο κυβερνήτης του Τενεσί ανέστειλε τις εκτελέσεις και διέταξε τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για τις συνθήκες της διαδικασίας.

Η Πάικ, η οποία παραμένει σε απομόνωση, έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία της Κολίν Σλέμερ που διαπράχθηκε το 1995.

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Εννέα μήνες πριν από την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσής της, οι συνήγοροι της Κρίστα Πάικ είχαν ήδη επισημάνει ότι μια σπάνια αιματολογική πάθηση από την οποία έπασχε θα μπορούσε να μετατρέψει τη διαδικασία της θανατηφόρας ένεσης σε μια εξαιρετικά επώδυνη και επικίνδυνη εμπειρία.

Στις 8 Ιανουαρίου, η νομική ομάδα της Πάικ προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι η προγραμματισμένη εκτέλεσή της παραβίαζε την Πρώτη, την Όγδοη και τη Δέκατη Τέταρτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ. Στο σχετικό δικόγραφο, οι δικηγόροι υποστήριζαν ότι οποιαδήποτε απόπειρα χορήγησης θανατηφόρας ένεσης στην εντολέα τους ήταν πολύ πιθανό να της προκαλέσει επιπλέον και αδικαιολόγητο πόνο, ταλαιπωρία, τρόμο και εξευτελισμό.

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Όπως αναφέρει το PEOPLE, το οποίο εξασφάλισε αντίγραφο της προσφυγής, οι συνήγοροι αποκάλυπταν ότι η Πάικ έπασχε από καρκίνο. Ειδικότερα, επισήμαιναν ότι ο αριθμός των αιμοπεταλίων της ήταν σημαντικά αυξημένος, πιθανότατα εξαιτίας μιας σπάνιας μορφής καρκίνου του αίματος, γνωστής ως μυελοϋπερπλαστική διαταραχή.

Η συγκεκριμένη κατάσταση συνδέεται με τη θρομβοκυττάρωση, δηλαδή την υπερβολική αύξηση των αιμοπεταλίων στο αίμα. Σύμφωνα με τους δικηγόρους, η πάθηση αυτή θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο σοβαρού πνευμονικού οιδήματος κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης.

Οι ίδιοι περιέγραφαν με ιδιαίτερα έντονο τρόπο τις πιθανές συνέπειες: το πνευμονικό οίδημα, όπως ανέφεραν, δεν προκαλεί απλώς πόνο ή δυσφορία, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε αίσθημα ασφυξίας και πνιγμού. Μάλιστα, οι ειδικοί έχουν συγκρίνει αυτή την εμπειρία με εκείνη που προκαλείται μέσω του «waterboarding», της πρακτικής εικονικού πνιγμού, την οποία χαρακτήριζαν ξεκάθαρη μορφή βασανιστηρίου.

Στην προσφυγή τους, οι δικηγόροι της Πάικ είχαν αναφερθεί και στις δυσκολίες που αντιμετώπιζε το ιατρικό προσωπικό κατά την προσπάθεια πρόσβασης στις φλέβες της. Όπως περιγραφόταν στο έγγραφο, η κρατούμενη είχε ιστορικό προβλημάτων τόσο στις αιμοληψίες όσο και στην εισαγωγή βελόνας. Μάλιστα, το ιατρικό προσωπικό της φυλακής αναγκαζόταν να χρησιμοποιεί ειδική βελόνα τύπου «πεταλούδας» για τη λήψη αίματος.

Η νομική της ομάδα υποστήριζε ότι η συγκεκριμένη βελόνα αποτελούσε μια διαθέσιμη και εύκολα εφαρμόσιμη εναλλακτική λύση, η οποία θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά τον κίνδυνο περιττού πόνου και ταλαιπωρίας.

Παράλληλα, οι συνήγοροι είχαν διατυπώσει ενστάσεις για το πρόσφατα αναθεωρημένο πρωτόκολλο εκτελέσεων της πολιτείας του Τενεσί. Συγκεκριμένα, υποστήριζαν ότι δεν προβλεπόταν άμεση τηλεφωνική πρόσβαση των δικηγόρων στα δικαστήρια, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αυτό, όπως εξηγούσαν, θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα σε περίπτωση που προέκυπταν επιπλοκές και χρειαζόταν να ζητηθεί επειγόντως δικαστική παρέμβαση.

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Οι προειδοποιήσεις επιβεβαιώθηκαν κατά την αποτυχημένη εκτέλεση

Ορισμένοι από τους κινδύνους που είχαν περιγράψει οι δικηγόροι αποδείχθηκαν ιδιαίτερα σημαντικοί στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, όταν πραγματοποιήθηκε η αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης της Πάικ.

Σύμφωνα με τις αναφορές, τα μέλη της ομάδας εκτέλεσης αντιμετώπισαν δυσκολίες στην τοποθέτηση των ενδοφλέβιων γραμμών. Η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε όπως προβλεπόταν και η Πάικ επέζησε, παρά τους δύο γύρους χορήγησης θανατηφόρων ουσιών.

Μετά το περιστατικό, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παρέμεινε για δέκα ημέρες. Στη συνέχεια, οδηγήθηκε σε κέντρο αποκατάστασης, ενώ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα, εξακολουθεί να βρίσκεται κυρίως σε καθεστώς απομόνωσης. Οι δικηγόροί της έχουν ήδη καταθέσει αίτημα ζητώντας να τερματιστεί αυτή η κατάσταση.

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Το τι θα συμβεί στη συνέχεια στην υπόθεση της Κρίστα Πάικ παραμένει αβέβαιο. Ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, ανακοίνωσε την αναστολή των προγραμματισμένων εκτελέσεων στην πολιτεία για το υπόλοιπο του 2026, ενώ έδωσε εντολή να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητη έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες απέτυχε η εκτέλεση.

Η Πάικ έχει καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ, η οποία διαπράχθηκε το 1995. Τότε, η ίδια ήταν μόλις 18 ετών. Μαζί με τον σύντροφό της εκείνη την περίοδο, βασάνισαν τη νεαρή γυναίκα και στη συνέχεια τη μαχαίρωσαν με κοπίδι.

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