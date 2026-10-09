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Η δικαστής Λ’ Ασέα Μάιλς έκρινε ότι συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις που επιτρέπουν τη συνέχιση της νομικής διαδικασίας για την αμφισβήτηση του πρωτοκόλλου θανατηφόρας ένεσης.

Η 50χρονη κρατούμενη, η οποία καταδικάστηκε για φόνο, θεωρείται η πρώτη θανατοποινίτης στην ιστορία της χώρας που επιβίωσε από τη διαδικασία της θανατηφόρας ένεσης.

Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι το πρωτόκολλο της πολιτείας είναι αντισυνταγματικό, επικαλούμενοι προβλήματα στη διαδικασία, την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και τις ιδιαιτερότητες της υγείας της.

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Η Κρίστα Πάικ πέτυχε μια μεγάλη δικαστική νίκη, αφού ένας δικαστής επανάφερε προς εξέταση την προσφυγή της κατά της θανατικής ποινής με θανατηφόρα ένεση, μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της.

Η καταδικασμένη για φόνο, ηλικίας 50 ετών, επρόκειτο να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα εκτελούταν στο Τενεσί εδώ και πάνω από 200 χρόνια, στις 30 Σεπτεμβρίου, αλλά αντίθετα έγινε η πρώτη κρατούμενη στην ιστορία της χώρας που επιβίωσε από τη θανατηφόρα ένεση.

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Τον Ιανουάριο, η νομική της ομάδα κατέθεσε καταγγελία στο δικαστήριο αμφισβητώντας το πρωτόκολλο θανατηφόρου ένεσης της πολιτείας, η οποία απορρίφθηκε αργότερα από το Ανώτατο Δικαστήριο του Τενεσί τον Μάιο, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε η εφημερίδα «The Post».

Σε απόφαση που εκδόθηκε την Πέμπτη, η δικαστής Λ’ Ασέα Μάιλς αποφάνθηκε ότι η υπόθεση πρέπει να επανεξεταστεί στο Δικαστήριο Καγκελαρίας της Κομητείας Ντέιβιντσον στο Νάσβιλ.

H Μάιλς έγραψε ότι η Πάικ είχε αποδείξει την ύπαρξη «ακραίων, μοναδικών, εξαιρετικών ή ασυνήθιστων περιστάσεων» που της επέτρεπαν να ζητήσει αναστολή από το δικαστήριο.

Η αρχική αγωγή που κατατέθηκε τον Ιανουάριο ζητούσε από το δικαστήριο να σταματήσει τη χρήση της θανατηφόρας ένεσης εναντίον της Πάικ, υποστηρίζοντας ότι στην περίπτωσή της ήταν αντισυνταγματική.

«Το νέο πρωτόκολλο θανατηφόρου ένεσης του Τενεσί, το οποίο προβλέπει τη χρήση ενός μόνο φαρμάκου (πεντοβαρβιτάλη), μαστίζεται από τα ίδια προβλήματα που έχουν σημαδέψει τις αποτυχημένες εκτελέσεις εδώ και δεκαετίες: μυστικότητα, σκόπιμη παράλειψη, αμέλεια στις λεπτομέρειες, καθώς και μη εκπαιδευμένο και χωρίς άδεια προσωπικό των φυλακών που προσπαθεί να αναλάβει ιατρικό ρόλο», έγραψαν οι δικηγόροι της Πάικ.

«Καθώς η Πολιτεία του Τενεσί επιδιώκει να εκτελέσει την πρώτη γυναίκα μετά από 250 χρόνια, και τη μοναδική γυναίκα που βρίσκεται στην πτέρυγα των θανατοποινιτών του Τενεσί –– την Κρίστα Γκέιλ Πάικ –– τα προβλήματα αυτά έχουν φτάσει στο αποκορύφωμά τους.

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«Το νέο πρωτόκολλο, όπως εφαρμόζεται στην ενάγουσα και στις ιδιαίτερες ιατρικές της καταστάσεις, είναι αντισυνταγματικό σύμφωνα με το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών και το Σύνταγμα του Τενεσί.»

Οι δικηγόροι υποστήριξαν επίσης ότι τα «σωματικά χαρακτηριστικά» της Πάικ –– συμπεριλαμβανομένων των μικρών φλεβών –– δυσχέραιναν την εισαγωγή της βελόνας.

Christa Pike has made a "remarkable physical recovery" in the days since she regained consciousness following her botched execution in Tennessee, though "there's a lot of cognitive uncertainty left," her attorney told ABC News on Thursday.https://t.co/QjqwycFyj2 Advertisement October 8, 2026

Η Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο για τη σαδιστική δολοφονία της 19χρονης συμμαθήτριάς της στο Job Corps, Κολίν Σλέμερ, τον Ιανουάριο του 1995, όταν η ίδια ήταν 18 ετών.

Τον Ιούλιο, το Ανώτατο Δικαστήριο του Τενεσί όρισε έναν ανώτερο δικαστή να επανεξετάσει τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι η εκτέλεσή της από μια ομάδα που αποτελείτο αποκλειστικά από άνδρες ήταν αντισυνταγματική, δεδομένου του ιστορικού της που περιλαμβάνει βιασμό και σεξουαλική βία κατά την παιδική της ηλικία.

Η έρευνα του δικαστή κατέληξε τον Αύγουστο στο συμπέρασμα ότι η νομική ομάδα της Πάικ δεν κατάφερε να αποδείξει ότι διατρέχε ουσιαστικό κίνδυνο πόνου, σοβαρής ασθένειας ή περιττού πόνου, επιτρέποντας έτσι την εκτέλεσή της.

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Μετά από την δεύτερη αποτυχημένη εκτέλεση στην πολιτεία από τον Μάιο, ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, ανέστειλε όλες τις υπόλοιπες εκτελέσεις θανατικής ποινής για φέτος και διέταξε ανεξάρτητη έρευνα για να διαπιστωθεί τι πήγε στραβά.

Σε ακροαματική διαδικασία ενώπιον της δικαστού Μάιλς την Τετάρτη, ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας του Τενεσί, Γουίλιαμ Άιερς, απάντησε «Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση» όταν η δικαστής τον ρώτησε αν η εκτέλεση θα επαναπρογραμματιζόταν.

Η νομική της ομάδα ανέφερε ότι στη Πάικ χορηγήθηκαν δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης με τη χρήση τουλάχιστον 7 βελόνων, μία από τις οποίες βγήκε από το χέρι της λυγισμένη σε γωνία 90 μοιρών.

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Η καταδικασμένη δολοφόνος παρέμεινε αναίσθητη και σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι δικηγόροι της ανέφεραν ότι τη Δευτέρα τους ενημερώθηκε ότι είχε επέλθει εγκεφαλικός θάνατος και ότι θα αποσυνδεόταν από τα μηχανήματα υποστήριξης της ζωής την επόμενη μέρα.

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Σε μια εκπληκτική ανατροπή των γεγονότων, η Πάικ ξύπνησε την Τρίτη και, σύμφωνα με πληροφορίες, πλέον μιλάει και περπατά.

Θεωρείται ότι είναι η πρώτη κατάδικη σε θάνατο που επέζησε από θανατηφόρα ένεση στις ΗΠΑ.

Η Πάικ υπέστη θρόμβο αίματος στο χέρι της, πάσχει από πνευμονία και δεν μπορεί να φάει μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της, Ράντι Σπάιβι, σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη.

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Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα του Τέξας δήλωσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει λόγω εκκρεμών και αναμενόμενων δικαστικών διαδικασιών, αλλά είχε επισημάνει προηγουμένως ότι ο κυβερνήτης ζήτησε τη διεξαγωγή έρευνας για την αποτυχημένη εκτέλεση.