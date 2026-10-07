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Οι συνήγοροι της καταγγέλλουν σοβαρά προβλήματα κατά τη διαδικασία χορήγησης των φαρμάκων, ενώ η κρατούμενη παραμένει δεμένη με χειροπέδες στο κρεβάτι του νοσοκομείου.

Η υπόθεση δημιουργεί ένα πρωτοφανές νομικό κενό σχετικά με τη συνταγματικότητα μιας δεύτερης απόπειρας εκτέλεσης, για το οποίο δεν υφίστανται σαφείς απαντήσεις.

Ο κυβερνήτης του Τενεσί διέταξε ανεξάρτητη έρευνα για το περιστατικό και ακύρωσε την επόμενη προγραμματισμένη εκτέλεση, αρνούμενος παράλληλα να μετατρέψει την ποινή της Πάικ σε ισόβια κάθειρξη.

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Η Κρίστα Πάικ, η οποία στις 30 Σεπτεμβρίου επέζησε από αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης με θανατηφόρα ένεση στο Τενεσί, έχει πλέον ανακτήσει τις αισθήσεις της και μπορεί να μιλήσει, σύμφωνα με τους δικηγόρους της. Η 50χρονη εξακολουθεί, ωστόσο, να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι δικηγόροι ζητούν να εξετάσουν τα στοιχεία της αποτυχημένης εκτέλεσης



Οι δικηγόροι της Κρίστα Πάικ θα ζητήσουν από έναν δικαστή σήμερα να διατάξει τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους να τους επιτρέψουν να επιθεωρήσουν τις σύριγγες και άλλο εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκαν στην αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσής της στο Τενεσί, την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από την καταδίκη της για μια δολοφονία το 1995.

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Ζητούν από δικαστή στην κομητεία Ντέιβιντσον να διατάξει τις αρχές του Τενεσί να διαφυλάξουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία από την αποτυχημένη εκτέλεση, συμπεριλαμβανομένων των συριγγών, των συσκευασιών των φαρμάκων και των αριθμών παρτίδας τους, των καθετήρων, των ενδοφλέβιων γραμμών και των ιμάντων συγκράτησης του φορείου.

Ζητούν επίσης «άμεση πρόσβαση στην Πάικ, προκειμένου να καταγράψουν ανεξάρτητα την κατάστασή της» και ζητούν από τη σωφρονιστική υπηρεσία του Τενεσί να τους επιτρέψει να συλλέξουν τυχόν υπολείμματα των φαρμάκων που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση, ώστε να υποβληθούν σε χημική ανάλυση.

Οι σωφρονιστικές υπηρεσίες του Τενεσί αντιτίθεται σε αυτό που χαρακτηρίζουν «περιττή και επαναλαμβανόμενη» εντολή διαφύλαξης των αποδεικτικών στοιχείων, υποστηρίζοντας ενώπιον της δικαστού ότι υποχρεούνται ήδη εκ του νόμου να διατηρούν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία.

Μακρύς ο δρόμος της αποκατάστασης για την Πάικ



Η Πάικ βρίσκεται εδώ και περίπου 30 χρόνια στην πτέρυγα των μελλοθανάτων και, μετά την αποτυχημένη εκτέλεση, χρειάστηκε να υποβληθεί σε μηχανική υποστήριξη. Σχεδόν μία εβδομάδα αργότερα, οι συνήγοροί της ανακοίνωσαν ότι είναι «σε εγρήγορση, μιλά και συνεχίζει να λαμβάνει κρίσιμη ιατρική φροντίδα».

Όπως ανέφερε δικηγόρος της, παρά τη σοβαρή βλάβη που υπέστη στα χέρια της, η 50χρονη παραμένει δεμένη στο κρεβάτι με χειροπέδες και αλυσίδες. Ο ίδιος χαρακτήρισε την πορεία της ανάρρωσής της «ιατρικά πρωτοφανή», ενώ σημείωσε ότι η πρόγνωσή της παραμένει αβέβαιη και πως αναμένεται να χρειαστεί μακρύ διάστημα αποκατάστασης.

Η επιβίωση της Πάικ δημιουργεί πλέον ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο νομικό προηγούμενο: τι προβλέπεται όταν μια Πολιτεία επιχειρεί να εκτελέσει έναν θανατοποινίτη, η διαδικασία αποτυγχάνει και εκείνος παραμένει ζωντανός;

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Η Ρόμπιν Μάχερ, εκτελεστική διευθύντρια του Death Penalty Information Center, χαρακτήρισε την υπόθεση «αχαρτογράφητη περιοχή». Μιλώντας στο USA Today, τόνισε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ δεν έχει εξετάσει από το 1947 εάν μια δεύτερη απόπειρα εκτέλεσης θα παραβίαζε το Σύνταγμα. Όπως είπε, πρόκειται για ερωτήματα που δεν είχαν τεθεί μέχρι σήμερα και για τα οποία δεν υπάρχουν σαφείς απαντήσεις. Η ίδια εκτίμησε ότι μια δεύτερη εκτέλεση της Πάικ θα ήταν «πιθανότατα αντισυνταγματική».

Μέχρι στιγμής, ο κυβερνήτης του Τενεσί Μπιλ Λι δεν έχει ανταποκριθεί στα επανειλημμένα αιτήματα των δικηγόρων της και οργανώσεων κατά της θανατικής ποινής για μετατροπή της ποινής της σε ισόβια. Μετά την αποτυχημένη διαδικασία, επανέλαβε την υποστήριξή του στη θανατική ποινή, δηλώνοντας ότι θεωρεί καθήκον του να εφαρμόζει τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Παράλληλα, διέταξε ανεξάρτητη έρευνα και ακύρωσε τη μοναδική άλλη εκτέλεση με θανατηφόρα ένεση που παρέμενε προγραμματισμένη στο Τενεσί για το 2026.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της Πάικ, το ιατρικό προσωπικό χρησιμοποίησε τουλάχιστον επτά βελόνες, επιχειρώντας να τοποθετήσει ενδοφλέβια γραμμή και να χορηγήσει δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης. Σε δικαστικό έγγραφο αναφέρεται ότι ακόμη και η ίδια προσπάθησε να υποδείξει σημείο για την πρόσβαση στη φλέβα, ενώ μία βελόνα λύγισε κατά 90 μοίρες όταν αφαιρέθηκε.

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Christa Pike is conscious and still shackled to hospital bed after botched execution, says lawyer https://t.co/HKqyEiQ73R — Daily Mail (@DailyMail) October 7, 2026

Οι συνήγοροί της υποστηρίζουν ότι χρησιμοποιήθηκαν δύο σετ συριγγών με το θανατηφόρο φάρμακο και ότι καθ’ όλη τη διαδικασία η Πάικ έκλαιγε, βογκούσε και ανέπνεε βαριά. «Το χέρι μου αισθάνεται σαν να είναι έτοιμο να σκάσει», φέρεται να είπε, ενώ κάποια στιγμή ρώτησε: «Είναι φυσιολογικό αυτό;»

Το πρωτόκολλο του Τενεσί προβλέπει δεύτερο σετ συριγγών «εάν ο κρατούμενος δεν έχει πεθάνει» μετά την πρώτη δόση, δεν εξηγεί όμως τι πρέπει να γίνει εάν παραμένει ζωντανός και μετά τη δεύτερη.

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Οι δικηγόροι της εκτιμούν ότι προβλήματα στις ενδοφλέβιες γραμμές πιθανότατα οδήγησαν την πεντοβαρβιτάλη στους ιστούς αντί στην κυκλοφορία του αίματος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Daily Mail, αντί να διορθωθεί το πρόβλημα, οι υπεύθυνοι φέρεται να προχώρησαν στην προετοιμασία και χορήγηση του δεύτερου σετ συριγγών.

Με πληροφορίες από CNN.com

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