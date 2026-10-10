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Η Κρίστα Πάικ, η οποία επέζησε από την απόπειρα εκτέλεσής της με θανατηφόρα ένεση στην πολιτεία του Τενεσί, επέστρεψε στη φυλακή, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι δικηγόροι της.

Η 50χρονη Πάικ πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε στο Κέντρο Αποκατάστασης «Deborah K. Johnson», τη γυναικεία φυλακή όπου κρατείται εδώ και 30 χρόνια, όπως ανέφεραν οι δικηγόροι της σε δήλωσή τους.

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BREAKING: Christa Pike has been released from a hospital and is back in prison after her failed execution, lawyers say. https://t.co/oVkLcWa0SR — CBS News (@CBSNews) October 10, 2026

«Είναι ευγνώμων στους διασώστες και στην ιατρική ομάδα για τη φροντίδα που της παρείχαν υπό αυτές τις εξαιρετικά ασυνήθιστες συνθήκες. Συνεχίζει να λαμβάνει ιατρική περίθαλψη στη φυλακή και εμείς θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε την πορεία της ανάρρωσής της», ανέφεραν οι δικηγόροι της σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα το Σάββατο.

Η Πάικ επέζησε παρά τη χορήγηση δύο δόσεων πεντοβαρβιτάλης, κατά την απόπειρα εκτέλεσής της με θανατηφόρα ένεση στις 30 Σεπτεμβρίου. Από την ημέρα της αποτυχίας της εκτέλεσής της μέχρι σήμερα, η 50χρονη νοσηλευόταν υπό αυστηρή επιτήρηση σε νοσοκομείο.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία της 19χρονης Κόλιν Σλέμερ το 1995 στο Νόξβιλ, όταν η ίδια ήταν 18 ετών.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, η Πάικ και ο τότε 17χρονος σύντροφός της, Ταντάριλ Σιπ, καταδικάστηκαν για τη δολοφονία της Σλέμερ, την οποία γνώριζαν από το πρόγραμμα Job Corps. Ο Σιπ, λόγω της ηλικίας του, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη και πλέον μπορεί να διεκδικήσει αποφυλάκιση υπό όρους, ενώ η Πάικ ήταν το μόνο από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα που καταδικάστηκε σε θάνατο.