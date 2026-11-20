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Με την εν λόγω θανατική ποινή, η πολιτεία κατέρριψε το ρεκόρ εκτελέσεων που είχε καταγραφεί κατά τον εικοστό και τον εικοστό πρώτο αιώνα.

Ο καταδικασθείς αρνήθηκε μέχρι την τελευταία στιγμή τη διάπραξη των εγκλημάτων, παρά το γεγονός ότι η ταυτοποίηση του DNA του στον τόπο του εγκλήματος οδήγησε στην καταδίκη του.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του Όβερτον αμφισβήτησαν την αξιοπιστία των στοιχείων που παρουσιάστηκαν κατά τη δίκη, υποστηρίζοντας πως οι εισαγγελικές αρχές είχαν κατασκευάσει τα γενετικά δείγματα.

Ο θάνατος του θανατοποινίτη διαπιστώθηκε από γιατρό λίγο μετά τη χορήγηση της θανατηφόρας ένεσης, έπειτα από διαδικασία που διήρκεσε περίπου εξήντα δευτερόλεπτα.

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Στην εκτέλεση του 20ου θανατοποινίτη εντός του 2026 προχώρησε η πολιτεία της Φλόριντα καταρρίπτοντας το ρεκόρ εκτελέσεων που είχε καταγραφεί κατά τον 20ό και τον 21ο αιώνα.

Ο άνδρας που εκτελέστηκε είναι ο 71χρονος Τόμας Μίτσελ Όβερτον, ο οποίος οδηγήθηκε στον θάλαμο εκτελέσεων 35 χρόνια μετά τη δολοφονία ενός ζευγαριού στα Φλόριντα Κις. Το 1991 είχε εισβάλει στην κατοικία του Μάικλ και της Σούζαν ΜακΆιβορ, στραγγαλίζοντας και τους δύο. Η γυναίκα ήταν τότε οκτώ μηνών έγκυος.

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Στις τελευταίες του δηλώσεις, ο Όβερτον αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι είχε διαπράξει τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε.

«Δεν έχω κακοποιήσει σεξουαλικά κανέναν. Δεν έχω σκοτώσει ποτέ κανέναν. Δεν σκότωσα τους ΜακΆιβορ», δήλωσε λίγο πριν από τη χορήγηση της θανατηφόρας ένεσης.

Ακολούθησαν περίπου 60 δευτερόλεπτα κατά τα οποία παρουσίασε δυσκολία στην αναπνοή και έντονους σπασμούς, προτού το σώμα του ακινητοποιηθεί. Σωφρονιστικός υπάλληλος τον φώναξε με το όνομά του και τον ταρακούνησε, χωρίς να λάβει κάποια αντίδραση. Λίγο αργότερα, γιατρός διαπίστωσε τον θάνατό του, στις 18:19.

Τα θύματα

Η υπόθεση αφορά τη δολοφονία του Μάικλ και της Σούζαν ΜακΆιβορ, τον Αύγουστο του 1991, στην περιοχή Ταβερνιέ των Φλόριντα Κις. Ο Όβερτον είχε εισβάλει στο σπίτι του ζευγαριού και δολοφόνησε και τους δύο, καθώς και το αγέννητο παιδί τους.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροψίας, η Σούζαν ΜακΆιβορ είχε πέσει θύμα βιασμού πριν στραγγαλιστεί, ενώ ο σύζυγός της έχασε επίσης τη ζωή του από στραγγαλισμό.

Ιδιαίτερα συγκλονιστικό ήταν το πόρισμα των ειδικών για το αγέννητο αγοράκι. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, το έμβρυο, καθώς η μητέρα του βρισκόταν στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης, παρέμεινε ζωντανό για περίπου 30 λεπτά μετά τον θάνατό της.

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Florida just broke its execution record. Thomas Mitchell Overton (71) was executed tonight for the brutal 1991 murders of Michael and Susan MacIvor. According to trial testimony, Overton stalked the couple’s home because he wanted to rape Susan, who was eight months pregnant. He attacked Michael, tied Susan up, raped and strangled her, then returned to kill her husband. Their unborn son survived inside Susan’s womb for approximately 30 minutes after she died. A jailhouse witness testified that Overton admitted he could feel the baby move inside her stomach after he strangled her. 😭 Overton maintained his innocence until the very end, declaring, “I never killed anyone.” He became Florida’s 20th execution of 2026, breaking the previous record of 19 set just last year. — Rose (@901Lulu) November 20, 2026

Η σύλληψη πέντε χρόνια μετά το διπλό έγκλημα

Από τον τόπο της δολοφονίας είχαν συλλεχθεί γενετικά δείγματα, ωστόσο οι αρχές δεν είχαν καταφέρει αρχικά να εντοπίσουν τον δράστη μέσω των διαθέσιμων βάσεων δεδομένων της Φλόριντα.

Η υπόθεση παρουσίασε εξέλιξη το 1996, όταν ο Όβερτον, ο οποίος εργαζόταν σε πρατήριο καυσίμων κοντά στην κατοικία των θυμάτων, συνελήφθη για μια διαφορετική υπόθεση διάρρηξης.

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Κατά τη διαδικασία της σύλληψής του, οι αρχές έλαβαν δείγμα DNA, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ταυτοποιήθηκε με γενετικό υλικό που είχε εντοπιστεί στο σπίτι των ΜακΆιβορ.

Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για δύο ανθρωποκτονίες πρώτου βαθμού και τελικά καταδικάστηκε σε θάνατο για τις δολοφονίες του ζευγαριού.

Οι συνήγοροί του, ωστόσο, αμφισβήτησαν την αξιοπιστία των αποδεικτικών στοιχείων, υποστηρίζοντας ότι οι εισαγγελικές αρχές είχαν «κατασκευάσει» τα στοιχεία DNA που συνέδεσαν τον εντολέα τους με το έγκλημα.

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