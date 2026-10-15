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Ο Χασάν είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία δεκατριών ανθρώπων σε στρατιωτική βάση το 2009 και η εκτέλεση θα διενεργηθεί από εκτελεστικό απόσπασμα.

Η απόφαση ελήφθη μετά από έντονες αντιδράσεις, ενώ ο πρόεδρος επισήμανε ότι οι οικογένειες των θυμάτων θα έχουν το δικαίωμα να παρακολουθήσουν τη διαδικασία από κοντά.

Η εκτέλεση μέσω εκτελεστικού αποσπάσματος αποτελεί σπάνια πρακτική για τον αμερικανικό στρατό, καθώς δεν έχει πραγματοποιηθεί αντίστοιχη ενέργεια από το 1945.

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Έπειτα από σφοδρές αντιδράσεις τόσο από Δημοκρατικούς όσο και από Ρεπουμπλικανούς, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα μεταδοθεί ζωντανά η εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν, ο οποίος επρόκειται να εκτελεστεί διά τυφεκισμού στις 3 Δεκεμβρίου, σε στρατιωτική βάση στο Τέξας, όπου το 2009 είχε σκοτώσει 13 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 12 στρατιωτικούς, και είχε τραυματίσει περισσότερους από 30. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και μία στρατιώτης που ήταν έγκυος.

«Πιστεύω ότι η ζωντανή μετάδοση της εκτέλεσης για να τη δουν όλοι μπορεί να αποτελούσε ένα ισχυρό μέσο αποτροπής ώστε ο κόσμος να δει πώς αντιμετωπίζει η Αμερική τους τρομοκράτες και τα αποβράσματα σαν τον Χασάν, αλλά πολλοί πολύ καλοί και καλοπροαίρετοι άνθρωποι θα προτιμούσαν να μην τον δουν να πεθαίνει, μέσω ζωντανής μετάδοσης. Θα πεθάνει, όπως είναι προγραμματισμένο, στο εκτελεστικό απόσπασμα, αλλά δεν θα μεταδοθεί ζωντανά », έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

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Nidal Malik Hasan, a former U.S. Army Major turned traitor, is a very bad and evil man, who killed 13 people, including a pregnant soldier, who died, along with her unborn son, and injured, very seriously, 32 more innocent people. Barack Hussein Obama’s Federal Bureau of Investigation (FBI) intercepted electronic communications between Hasan and the radical Yemeni-American cleric, Anwar al-Awlaki. When reviewed by his FBI terrorism task force, investigators concluded that Hasan’s emails were not a threat. This assessment of the Obama Administration’s actions was later considered to be a key intelligence failure. With all of that being said, I think streaming the execution for all to see might have been a strong deterrent for the World to witness how America deals with Terrorists and SCUM like Hasan but, many very good and well meaning people would rather not watch him die, through streaming, or through any other visual device. He will die, as scheduled, by firing squad, but this event will not be streamed. That said, the execution may be viewed in person by the immediate families of the victims, if they so choose. They deserve to witness JUSTICE! Thank you for your attention to this matter. President DONALD J. TRUMP ( TS: Oct 15 2026, 10:06 AM ET )​​​​​​​​‍‌​​‌​‌​‍‌‌​​‍‍‍‍‌‌‍‍‌​​‍‍​‍‍‍‍‍‍‌​‍ — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 15, 2026

Μια ενδεχόμενη ζωντανή μετάδοση θα αποτελούσε πρωτοφανές γεγονός, ακόμη και για τις ΗΠΑ, όπου η θανατική ποινή εξακολουθεί να εφαρμόζεται. Μέχρι σήμερα, δεν έχει μεταδοθεί ζωντανά η εκτέλεση θανατοποινίτη, ενώ ο αμερικανικός στρατός δεν έχει πραγματοποιήσει εκτέλεση από εκτελεστικό απόσπασμα από το 1945.