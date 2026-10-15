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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν στις 3 Δεκεμβρίου δεν θα μεταδοθεί ζωντανά, παρά την αρχική του πρόθεση.
  • Ο Χασάν είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία δεκατριών ανθρώπων σε στρατιωτική βάση το 2009 και η εκτέλεση θα διενεργηθεί από εκτελεστικό απόσπασμα.
  • Η απόφαση ελήφθη μετά από έντονες αντιδράσεις, ενώ ο πρόεδρος επισήμανε ότι οι οικογένειες των θυμάτων θα έχουν το δικαίωμα να παρακολουθήσουν τη διαδικασία από κοντά.
  • Η εκτέλεση μέσω εκτελεστικού αποσπάσματος αποτελεί σπάνια πρακτική για τον αμερικανικό στρατό, καθώς δεν έχει πραγματοποιηθεί αντίστοιχη ενέργεια από το 1945.
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Έπειτα από σφοδρές αντιδράσεις τόσο από Δημοκρατικούς όσο και από Ρεπουμπλικανούς, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα μεταδοθεί ζωντανά η εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν, ο οποίος επρόκειται να εκτελεστεί διά τυφεκισμού στις 3 Δεκεμβρίου, σε στρατιωτική βάση στο Τέξας, όπου το 2009 είχε σκοτώσει 13 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 12 στρατιωτικούς, και είχε τραυματίσει περισσότερους από 30. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και μία στρατιώτης που ήταν έγκυος.

«Πιστεύω ότι η ζωντανή μετάδοση της εκτέλεσης για να τη δουν όλοι μπορεί να αποτελούσε ένα ισχυρό μέσο αποτροπής ώστε ο κόσμος να δει πώς αντιμετωπίζει η Αμερική τους τρομοκράτες και τα αποβράσματα σαν τον Χασάν, αλλά πολλοί πολύ καλοί και καλοπροαίρετοι άνθρωποι θα προτιμούσαν να μην τον δουν να πεθαίνει, μέσω ζωντανής μετάδοσης. Θα πεθάνει, όπως είναι προγραμματισμένο, στο εκτελεστικό απόσπασμα, αλλά δεν θα μεταδοθεί ζωντανά », έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

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Μια ενδεχόμενη ζωντανή μετάδοση θα αποτελούσε πρωτοφανές γεγονός, ακόμη και για τις ΗΠΑ, όπου η θανατική ποινή εξακολουθεί να εφαρμόζεται. Μέχρι σήμερα, δεν έχει μεταδοθεί ζωντανά η εκτέλεση θανατοποινίτη, ενώ ο αμερικανικός στρατός δεν έχει πραγματοποιήσει εκτέλεση από εκτελεστικό απόσπασμα από το 1945.