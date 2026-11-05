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Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι μετατρέπει το σύνολο των θανατικών ποινών στην πολιτεία σε ισόβιες καθείρξεις, τονίζοντας πως η εκτέλεση ανθρώπων με κρατική εντολή έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές και τις αξίες της πολυπληθέστερης πολιτείας των ΗΠΑ.

Σε ανοιχτή επιστολή που απηύθυνε στους πολίτες, ο Νιούσομ περιέγραψε την απόφασή του ως μία από τις πιο δύσκολες που έχει κληθεί να λάβει κατά τη διάρκεια της πολιτικής του διαδρομής.

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«Προχωρώ σε αυτή την απόφαση επειδή πιστεύω ακράδαντα ότι η εκτέλεση ανθρώπων με κρατική εντολή είναι ασύμβατη με τις αξίες της Καλιφόρνιας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τελευταία εκτέλεση θανατοποινίτη στην Καλιφόρνια έγινε στις 17 Ιανουαρίου 2006. Τότε, ο Κλάρενς Ρέι Άλεν οδηγήθηκε στον θάνατο μέσω θανατηφόρας ένεσης.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, το μέτρο αφορά 548 κρατούμενους που βρίσκονται σήμερα στην πτέρυγα των μελλοθανάτων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εγκατάσταση κράτησης θανατοποινιτών σε ολόκληρο το δυτικό ημισφαίριο.