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Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για να τουφεκιστεί από εκτελεστικό απόσπασμα του αμερικανικού στρατού ο δράστης επίθεσης με 13 νεκρούς στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ του Τέξας των ΗΠΑ το 2009, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ «συνέστησε –και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ ενέκρινε– τη θανάτωση διά τυφεκισμού από στρατιωτικό εκτελεστικό απόσπασμα του καταδικασμένου τρομοκράτη Νιντάλ Μαλίκ Χάσαν», ανέφερε ο Σον Παρνέλ μέσω X.

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Η ημερομηνία και η τοποθεσία της εκτέλεσης θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο, πρόσθεσε.

Ο Νιντάλ Χάσαν, μουσουλμάνος γεννημένος στις ΗΠΑ, παλαιστινιακής καταγωγής, άνοιξε πυρ την 5η Νοεμβρίου 2009 στο ιατρικό κέντρο της πελώριας στρατιωτικής βάσης Φορτ Χουντ, για να εμποδίσει στρατιωτικούς να πάνε να συμμετάσχουν στους πολέμους, που θεωρούσε «παράνομους», στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ.

Ο άνδρας, ο οποίος είχε χαρακτηριστεί «μοναχικός λύκος» πιστός στην Αλ Κάιντα, είχε δολοφονήσει 13 ανθρώπους, ανάμεσά τους 12 στρατιωτικούς, κι είχε τραυματίσει δεκάδες άλλους.

Ο πρώην στρατιωτικός ψυχίατρος, ο οποίος είχε τραυματιστεί από σφαίρα κατά τη διάρκεια της επίθεσης, είναι σήμερα εν μέρει παράλυτος.

Είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών από στρατοδικείο το 2013.

Η εκτέλεσή του θα είναι η πρώτη στην οποία θα προχωρήσουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από το 1961.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)

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