Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για να τουφεκιστεί από εκτελεστικό απόσπασμα του αμερικανικού στρατού ο δράστης επίθεσης με 13 νεκρούς στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ του Τέξας των ΗΠΑ το 2009, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ «συνέστησε –και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ ενέκρινε– τη θανάτωση διά τυφεκισμού από στρατιωτικό εκτελεστικό απόσπασμα του καταδικασμένου τρομοκράτη Νιντάλ Μαλίκ Χάσαν», ανέφερε ο Σον Παρνέλ μέσω X.

Advertisement

Advertisement

Η ημερομηνία και η τοποθεσία της εκτέλεσης θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο, πρόσθεσε.

Secretary of War Pete Hegseth has recommended — and President Donald J. Trump has approved — death by U.S. Army firing squad for convicted terrorist Nidal Malik Hasan, the jihadist who opened fire on unarmed American soldiers at Fort Hood in 2009. He killed 13 people and wounded 32 others while shouting “Allahu Akbar” during the attack. The Secretary of the Army will set the time and place of the execution. Judgement day for Hasan has finally come. October 5, 2026

Ο Νιντάλ Χάσαν, μουσουλμάνος γεννημένος στις ΗΠΑ, παλαιστινιακής καταγωγής, άνοιξε πυρ την 5η Νοεμβρίου 2009 στο ιατρικό κέντρο της πελώριας στρατιωτικής βάσης Φορτ Χουντ, για να εμποδίσει στρατιωτικούς να πάνε να συμμετάσχουν στους πολέμους, που θεωρούσε «παράνομους», στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ.

Ο άνδρας, ο οποίος είχε χαρακτηριστεί «μοναχικός λύκος» πιστός στην Αλ Κάιντα, είχε δολοφονήσει 13 ανθρώπους, ανάμεσά τους 12 στρατιωτικούς, κι είχε τραυματίσει δεκάδες άλλους.

Ο πρώην στρατιωτικός ψυχίατρος, ο οποίος είχε τραυματιστεί από σφαίρα κατά τη διάρκεια της επίθεσης, είναι σήμερα εν μέρει παράλυτος.

Είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών από στρατοδικείο το 2013.

Η εκτέλεσή του θα είναι η πρώτη στην οποία θα προχωρήσουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από το 1961.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)