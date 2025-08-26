Ένα θύμα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών εκλιπαρεί τον Έλον Μασκ να σταματήσει τη δημοσίευση συνδέσμων που προσφέρουν εικόνες της κακοποίησής της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Το να ακούω ότι η κακοποίησή μου – και η κακοποίηση τόσων άλλων – συνεχίζει να κυκλοφορεί και να εμπορευματοποιείται εδώ είναι εξοργιστικό», λέει η «Ζόρα» (όχι το πραγματικό της όνομα), η οποία ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες και κακοποιήθηκε για πρώτη φορά πριν από περισσότερα από 20 χρόνια.

Advertisement

Advertisement

«Κάθε φορά που κάποιος πουλά ή μοιράζεται υλικό κακοποίησης παιδιών, τροφοδοτεί άμεσα την αρχική, φρικτή κακοποίηση.»

Το Χ δηλώνει ότι έχει «μηδενική ανοχή για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών» και πως η αντιμετώπιση όσων εκμεταλλεύονται παιδιά παραμένει «ύψιστη προτεραιότητα».

Το BBC εντόπισε εικόνες της Ζόρα κατά τη διάρκεια έρευνας για το παγκόσμιο εμπόριο υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, το οποίο εκτιμάται ότι αξίζει δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Childlight, το Global Child Safety Institute.

Το υλικό βρέθηκε σε ένα απόθεμα χιλιάδων παρόμοιων φωτογραφιών και βίντεο που προσφέρονταν προς πώληση σε έναν λογαριασμό της Χ. Ήρθαμε σε επαφή με τον έμπορο μέσω της εφαρμογής μηνυμάτων Telegram, και αυτό μας οδήγησε σε έναν τραπεζικό λογαριασμό συνδεδεμένο με άτομο στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Η Ζόρα κακοποιήθηκε αρχικά από μέλος της οικογένειας της. Μια συλλογή εικόνων της κακοποίησής της έχει γίνει «διάσημη» μεταξύ παιδόφιλων που συλλέγουν και εμπορεύονται τέτοιο περιεχόμενο. Πολλά άλλα θύματα αντιμετωπίζουν την ίδια κατάσταση, καθώς εικόνες κακοποίησης συνεχίζουν να κυκλοφορούν μέχρι σήμερα.

Η Ζόρα είναι εξοργισμένη που το εμπόριο συνεχίζεται.

Advertisement

«Το σώμα μου δεν είναι εμπόρευμα. Δεν ήταν ποτέ και δεν θα είναι ποτέ», λέει.

«Όσοι διανέμουν αυτό το υλικό δεν είναι παθητικοί παρατηρητές, είναι συνεργοί δράστες.»

Εντοπισμός του λογαριασμού στο Χ

Οι εικόνες της κακοποίησης της Ζόρα ήταν αρχικά διαθέσιμες μόνο στο λεγόμενο dark web, αλλά τώρα πρέπει να ζει με την πραγματικότητα ότι οι σύνδεσμοι προωθούνται ανοιχτά στη Χ.

Advertisement

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης προσπαθούν να απαλλαγούν από το παράνομο υλικό, αλλά η κλίμακα του προβλήματος είναι τεράστια.

Πέρυσι, το Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Εκμεταλλευόμενα Παιδιά των ΗΠΑ (NCMEC) έλαβε περισσότερες από 20 εκατομμύρια υποχρεωτικές αναφορές από εταιρείες τεχνολογίας για περιστατικά υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM) – παράνομες εικόνες και βίντεο στις πλατφόρμες τους.

Το NCMEC προσπαθεί να ταυτοποιήσει θύματα και δράστες και έπειτα ενημερώνει τις διωκτικές αρχές.

Advertisement

Προσεγγίσαμε την ομάδα «χακτιβιστών» Anonymous, μέλη της οποίας προσπαθούν να καταπολεμήσουν το εμπόριο εικόνων κακοποίησης παιδιών στη Χ. Ένα από τα μέλη μάς είπε ότι η κατάσταση είναι το ίδιο κακή όσο πάντα.

Μας υπέδειξαν έναν συγκεκριμένο λογαριασμό στη Χ. Χρησιμοποιούσε μια φωτογραφία του προσώπου ενός πραγματικού παιδιού ως εικόνα προφίλ. Δεν υπήρχε κάτι άσεμνο σε αυτήν.

Αλλά τα λόγια και τα emoji στο βιογραφικό του λογαριασμού έκαναν σαφές ότι ο ιδιοκτήτης πουλούσε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και υπήρχε σύνδεσμος προς λογαριασμό στο Telegram.

Advertisement

Ο έμπορος φαινόταν να έχει έδρα στην Ινδονησία και προσέφερε «VIP πακέτα», συλλογές φωτογραφιών και βίντεο κακοποίησης προς πώληση σε παιδόφιλους σε όλο τον κόσμο.

Advertisement

Ο ακτιβιστής των Anonymous είχε προσπαθήσει να αναφέρει τους πολλαπλούς λογαριασμούς αυτού του εμπόρου στη Χ, ώστε να αφαιρεθούν από τα συστήματα εποπτείας της πλατφόρμας. Αλλά κάθε φορά που αφαιρούνταν ένας λογαριασμός, εμφανιζόταν ένας νέος.

Ο έμπορος φαινόταν να διαχειρίζεται περισσότερους από 100 σχεδόν πανομοιότυπους λογαριασμούς. Όταν ο ακτιβιστής τον είχε προσεγγίσει απευθείας μέσω Telegram, ο έμπορος του απάντησε ότι διέθετε χιλιάδες βίντεο και εικόνες προς πώληση.

«Έχω μωρά. Παιδιά 7-12 χρονών», έγραψε σε μηνύματα προς τον ακτιβιστή, που είδε το BBC. Εξήγησε επίσης ότι κάποιο από το περιεχόμενο δείχνει βιασμούς παιδιών.

Advertisement

Ήρθαμε και εμείς σε επαφή με τον έμπορο.

Μας έδωσε συνδέσμους με δείγματα υλικού, τα οποία δεν ανοίξαμε ούτε είδαμε. Αντίθετα, επικοινωνήσαμε με ειδικούς από το Καναδικό Κέντρο για την Προστασία των Παιδιών (CCCP) στο Γουίνιπεγκ – που συνεργάζεται με τις αρχές και έχει νόμιμη άδεια να δει τέτοιο υλικό.

«Ο λογαριασμός στο Telegram ήταν, για να το πούμε απλά, ένα πακέτο δείγματος – ουσιαστικά ένα κολάζ του υλικού που είχε διαθέσιμο από όλα τα διαφορετικά θύματα», εξήγησε ο Λόιντ Ρίτσαρντσον, διευθυντής τεχνολογίας του CCCP. «Όταν εξετάσαμε όλες τις διαφορετικές εικόνες στα κολάζ, θα έλεγα ότι υπήρχαν χιλιάδες.»

Ανάμεσα στα αρχεία υπήρχαν και εικόνες της Ζόρα.

Ο κακοποιός της στις ΗΠΑ είχε καταδικαστεί και φυλακιστεί πολλά χρόνια πριν, αλλά όχι προτού το υλικό της κακοποίησης διαμοιραστεί και πωληθεί σε όλο τον κόσμο.

Η Ζόρα μάς είπε: «Έχω προσπαθήσει όλα αυτά τα χρόνια να ξεπεράσω το παρελθόν μου και να μην το αφήσω να καθορίσει το μέλλον μου, αλλά οι δράστες και οι διώκτες εξακολουθούν να βρίσκουν τρόπους να βλέπουν αυτό το βρωμερό υλικό.»

Καθώς μεγάλωνε, κάποιοι αποκάλυψαν την ταυτότητά της και την απειλούσαν διαδικτυακά. Λέει ότι αισθάνεται «εκφοβισμένη για ένα έγκλημα που μου στέρησε την παιδική ηλικία.»

Εντοπίζοντας τον έμπορο

Για να ταυτοποιήσουμε τον έμπορο που πουλούσε φωτογραφίες της Ζόρα, προσποιηθήκαμε τους αγοραστές.

Ο έμπορος μας έστειλε τα τραπεζικά του στοιχεία και έναν λογαριασμό ηλεκτρονικών πληρωμών, και τα δύο με το ίδιο όνομα ως κάτοχο.

Ο ακτιβιστής των Anonymous είχε ανακαλύψει ότι αυτό το όνομα συνδεόταν επίσης με δύο μεταφορές χρημάτων και έναν άλλο τραπεζικό λογαριασμό.

Εντοπίσαμε έναν άνδρα με το ίδιο όνομα στην περιοχή της Τζακάρτα, πρωτεύουσα της Ινδονησίας.

Ένας παραγωγός του BBC που εργάζεται στην πόλη επισκέφθηκε τη διεύθυνση και αντιμετώπισε τον άνδρα, ο οποίος, όταν του παρουσιάστηκαν τα στοιχεία, δήλωσε σοκαρισμένος.

«Δεν ξέρω τίποτα γι’ αυτό», είπε.

Ο άνδρας επιβεβαίωσε ότι ένας από τους λογαριασμούς ήταν δικός του και ισχυρίστηκε ότι δημιουργήθηκε μόνο για μια συναλλαγή που σχετιζόταν με στεγαστικό δάνειο. Είπε ότι δεν είχε ξαναχρησιμοποιήσει τον λογαριασμό και ότι θα επικοινωνούσε με την τράπεζά του. Αρνήθηκε οποιαδήποτε γνώση για τον άλλο λογαριασμό ή τις μεταφορές χρημάτων.

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα αν, και σε ποιο βαθμό, μπορεί να εμπλέκεται και για αυτό δεν τον κατονομάζουμε.

Ο τρόπος που προωθούνταν οι εικόνες της Ζόρα είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιούν εκατοντάδες έμποροι σε όλο τον κόσμο, διαπίστωσε η έρευνά μας.

Αναρτήσεις στη Χ χρησιμοποιούν διαφορετικά hashtags γνωστά στους παιδόφιλους. Οι εικόνες που εμφανίζονται στην πλατφόρμα συχνά προέρχονται από γνωστό υλικό κακοποίησης, αλλά μπορεί να είναι περικομμένες ώστε να μην είναι άσεμνες.

Ο Έλον Μασκ είχε πει ότι η αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ήταν «ύψιστη προτεραιότητα» όταν ανέλαβε τη Χ, που τότε ήταν γνωστή ως Twitter, το 2022.

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης γενικά, όχι μόνο η Χ, θα μπορούσαν να κάνουν πολύ περισσότερα για να αποτρέψουν εγκληματίες από το να αναρτούν ξανά και ξανά με νέους λογαριασμούς, λέει ο Λόιντ Ρίτσαρντσον από το CCCP.

«Είναι καλό ότι μπορούμε να στείλουμε ειδοποίηση για αφαίρεση [στις πλατφόρμες], και αφαιρούν τον λογαριασμό, αλλά αυτό είναι το ελάχιστο.»

Το πρόβλημα είναι ότι οι χρήστες μπορούν να επιστρέψουν σε λίγες μέρες με νέο λογαριασμό, προσθέτει.

Η Χ μας είπε ότι έχει «μηδενική ανοχή» για την εκμετάλλευση παιδιών. «Επενδύουμε συνεχώς σε προηγμένη ανίχνευση ώστε να μπορούμε να αναλαμβάνουμε άμεση δράση κατά περιεχομένου και λογαριασμών που παραβιάζουν τους κανόνες μας», είπε εκπρόσωπος.

Η πλατφόρμα μας είπε ότι συνεργάζεται «στενά με το NCMEC και στηρίζει τις προσπάθειες των αρχών να διώξουν αυτά τα ειδεχθή εγκλήματα».

Η Telegram δήλωσε: «Όλα τα κανάλια παρακολουθούνται και περισσότερα από 565.000 γκρουπ και κανάλια που σχετίζονται με τη διάδοση CSAM έχουν απαγορευτεί μέχρι στιγμής το 2025.»

Η πλατφόρμα είπε ότι διαθέτει περισσότερους από χίλιους συντονιστές για το ζήτημα.

«Η Telegram παρακολουθεί προληπτικά δημόσιο περιεχόμενο σε όλη την πλατφόρμα και αφαιρεί επιβλαβές υλικό πριν φτάσει στους χρήστες ή πριν αναφερθεί», είπε εκπρόσωπος.

Όταν είπαμε στη Ζόρα ότι οι φωτογραφίες της πωλούνταν μέσω της Χ, είχε αυτό το μήνυμα για τον ιδιοκτήτη της πλατφόρμας, Έλον Μασκ:

«Η κακοποίησή μας κοινοποιείται, ανταλλάσσεται και πωλείται στην εφαρμογή που σου ανήκει. Αν θα δρούσες χωρίς δισταγμό για να προστατεύσεις τα δικά σου παιδιά, σε παρακαλώ να κάνεις το ίδιο και για εμάς. Η ώρα για δράση είναι τώρα.»

Πηγή: BBC