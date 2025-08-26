Συνάντηση μεταξύ στρατιωτικών αντιπροσωπειών της Τουρκίας και της Ανατολικής Λιβύης πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (25/8) στη Βεγγάζη, στο πλαίσιο της επίσκεψης της τουρκικής κορβέτας TCG Kınalıada, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του υπουργείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η τουρκική αντιπροσωπεία, υπό την ηγεσία του Γενικού Διευθυντή Άμυνας και Ασφάλειας, υποστράτηγου Ιλκάι Αλτιντάγ, είχε συνάντηση με τον υπαρχηγό του «Εθνικού Στρατού της Λιβύης» και διοικητή των Χερσαίων Δυνάμεων, στρατηγό Σαντάμ Χαφτάρ.

Advertisement

Advertisement

🗓️20 Ağustos 2025

📍Libya🇱🇾



🇹🇷TCG Kınalıada’nın Bingazi Limanı’nı ziyaret kapsamında Türkiye ve Libya askerî heyetleri toplantı gerçekleştirdi.



Tümgeneral İlkay Altındağ başkanlığındaki Millî Savunma Bakanlığı heyetimiz, Libya Ulusal Ordusu Komutan Yardımcısı ve Kara… pic.twitter.com/eBMVZ216CC — THS Savunma (@THSsavunma) August 25, 2025

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με πιθανές κοινές δράσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ενότητα της Λιβύης και στη δημιουργία ενός ενιαίου στρατιωτικού σώματος.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο πρέσβης της Τουρκίας στη Λιβύη, Γκιουβέν Μπεγκέτς, και ο πρόξενος στη Βεγγάζη, Σερκάν Κιραμανλιόγλου.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο στρατηγός Σαντάμ Χαφτάρ επισκέφθηκε την τουρκική κορβέτα στο λιμάνι της Βεγγάζης.

Παράλληλα, τη Βεγγάζη επισκέφθηκε και ο αρχηγός της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών (ΜΙΤ), Ιμπραχίμ Καλίν, ο οποίος είχε συνάντηση με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.

#Libya

In a serious development, the head of #Turkiye's Intelligence, Ibrahim #Kalin, paid a first-ever visit to Khalifa and Saddam #Haftar as Turkish warship TCG Kınalıada (F-514) docks in Benghazi.

The two sides were at loggerheads for years. #ليبيا #تركيا pic.twitter.com/x5FSadaubq — Mourad TEYEB (مــراد التـائـب) (@MouradTeyeb) August 25, 2025