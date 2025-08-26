Συνάντηση μεταξύ στρατιωτικών αντιπροσωπειών της Τουρκίας και της Ανατολικής Λιβύης πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (25/8) στη Βεγγάζη, στο πλαίσιο της επίσκεψης της τουρκικής κορβέτας TCG Kınalıada, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του υπουργείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η τουρκική αντιπροσωπεία, υπό την ηγεσία του Γενικού Διευθυντή Άμυνας και Ασφάλειας, υποστράτηγου Ιλκάι Αλτιντάγ, είχε συνάντηση με τον υπαρχηγό του «Εθνικού Στρατού της Λιβύης» και διοικητή των Χερσαίων Δυνάμεων, στρατηγό Σαντάμ Χαφτάρ.
Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με πιθανές κοινές δράσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ενότητα της Λιβύης και στη δημιουργία ενός ενιαίου στρατιωτικού σώματος.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο πρέσβης της Τουρκίας στη Λιβύη, Γκιουβέν Μπεγκέτς, και ο πρόξενος στη Βεγγάζη, Σερκάν Κιραμανλιόγλου.
Μετά το πέρας της συνάντησης, ο στρατηγός Σαντάμ Χαφτάρ επισκέφθηκε την τουρκική κορβέτα στο λιμάνι της Βεγγάζης.
Παράλληλα, τη Βεγγάζη επισκέφθηκε και ο αρχηγός της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών (ΜΙΤ), Ιμπραχίμ Καλίν, ο οποίος είχε συνάντηση με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.