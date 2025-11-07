Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε την Παρασκευή τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρωθυπουργό της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Αμπντουλχαμίντ Ντεμπεϊμπέχ.

Σύμφωνα με δήλωση που εξέδωσε η Προεδρική Διεύθυνση Επικοινωνιών της Τουρκίας, κατά τη συνομιλία του Προέδρου Ερντογάν με τον Πρωθυπουργό της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Ντιμπέμπε, συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης καθώς και περιφερειακά ζητήματα.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Λιβύη και θα συνεχίσει να συμβάλλει στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της σταθερότητας. Ο Ερντογάν τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης σε πολλούς τομείς, ιδίως στον τομέα της ενέργειας, και ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες αλληλεγγύης για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των δύο χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Türkiye ile Libya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; Türkiye’nin, Libya’daki… November 7, 2025

Η επικοινωνία έρχεται στον απόηχο των ανακοινώσεων, χθες και σήμερα (7/11), στη σύνοδο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας (P-ΤEC) που πραγματοποιείται στην Αθήνα υπό το «σχήμα 3+1», δηλαδή μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο της Διατλαντικής Συνόδου για την Ενέργεια (P-TEC), υπογράφηκαν συμφωνίες-ορόσημα που μετατρέπουν την Ελλάδα σε βασικό ενεργειακό κόμβο και «εκτοξευτήρα» αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς εκατομμύρια ανθρώπους στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη που εξαρτώνται σήμερα από ρωσικές προμήθειες.

Πηγή: Sabah, Anadolu