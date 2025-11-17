Πολλά και διαφορετικά σχόλια έχει προκαλέσει η ανάρτηση στο TikTok μιας Ελληνοαυστραλής από το Τάουνσβιλ επειδή κατηγορεί τις γυναίκες που κυκλοφορούν σε δημόσιους χώρους με πολύ κολλητά αθλητικά σορτς, λέγοντας ότι «φαίνεται το σώμα τους και δεν γίνεται να μην το προσέξεις».

Η ανάρτηση έχει διχάσει τους χρήστες, κάποιοι από τους οποίους συμφώνησαν μαζί της μιλώντας για «ευπρέπεια» και ότι τα αθλητικά ρούχα «ανήκουν στο γυμναστήριο» ενώ κάποιοι άλλοι την κατηγόρησαν για μισογυνισμό και υποστήριξαν ότι δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να φαίνεται το σώμα, ότι οι γυναίκες νιώθουν αυτοπεποίθηση ή απλώς κάνουν τα ψώνια τους μετά την προπόνηση.

Στο βίντεο η γυναίκα ακούγεται να λέει «αυτές οι γυναίκες που φορούν αυτά τα αθλητικά ρούχα, αυτά τα κοντά σορτς, νομίζω ότι είναι υπέροχο, είστε σίγουρες για τον εαυτό σας, έχετε υπέροχο σώμα… Αλλά συνειδητοποιείτε ότι όταν περπατάτε, μπορούμε να δούμε το σχήμα του κ@@@ σας; Μην έρχεστε και μου λέτε γιατί κοιτάξατε; Πώς θα μπορούσα να μην κοιτάξω; Είναι ακριβώς εκεί, και περπατάτε προς το μέρος μου. Είναι σαν να λέω, γεια, μπορείτε να δείτε το σχήμα του; Εγώ μπορώ, δεν μπορώ να το αποφύγω. Είναι σαν ένας άντρας να περπατάει με κολάν και να μπορείς να δει το πέος του».

Υπήρξαν, δε, και αρκετοί που επισήμαναν ότι οι γυναίκες συχνά πηγαίνουν για ψώνια μετά από προπόνηση: «Τι γίνεται αν πρέπει να πάμε στα καταστήματα μετά από μια προπόνηση στο γυμναστήριο – πρέπει να πάμε σπίτι και να αλλάξουμε;

Μερικές κοπέλες είναι απλά απασχολημένες και πρέπει να κάνουν τα ψώνια τους μετά την προπόνηση», «οι κοπέλες νιώθουν ήδη αμήχανα όταν περπατούν με αθλητικά ρούχα, οπότε το να τις επιπλήττουμε δεν βελτιώνει την κατάσταση».