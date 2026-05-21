Ένα κομμάτι της σκάλας του Πύργου του Άιφελ, το οποίο αποτελείται από 14 σκαλοπάτια, πωλήθηκε σήμερα σε δημοπρασία αντί 450.160 ευρώ σε Γάλλο συλλέκτη, σύμφωνα με ανακοίνωση του οίκου δημοπρασιών Artcurial.

Το συγκεκριμένο τμήμα, ύψους 2,75 μέτρων, προέρχεται από την αυθεντική ελικοειδή σκάλα της «Σιδηράς Κυρίας», η οποία κατασκευάστηκε το 1889 και ένωνε τον δεύτερο με τον τρίτο όροφο του εμβληματικού παρισινού μνημείου. Βρισκόταν για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες σε ιδιωτική συλλογή, ενώ η αρχική του αξία είχε εκτιμηθεί μεταξύ 120.000 και 150.000 ευρώ.

Advertisement

Advertisement

Το 2016, άλλο τμήμα της ίδιας σκάλας που είχε δημοπρατηθεί από τον ίδιο οίκο είχε αλλάξει χέρια έναντι 523.800 ευρώ. Το υψηλότερο ποσό καταγράφηκε το 2008 στον οίκο Sotheby’s, όταν Αμερικανός συλλέκτης είχε δώσει 552.750 ευρώ για αντίστοιχο κομμάτι. Το 1983, η τοποθέτηση ανελκυστήρα ανάμεσα στους δύο τελευταίους ορόφους του Πύργου οδήγησε στην αποσυναρμολόγηση και την κοπή της σκάλας σε 24 μέρη. Σύμφωνα με τον Artcurial, από τα τμήματα που διατέθηκαν τότε, ελάχιστα παραμένουν στη Γαλλία και εξακολουθούν να βρίσκονται στην κατοχή των πρώτων αγοραστών τους.

Αρκετά από τα κομμάτια της σκάλας έχουν καταλήξει σε γνωστά σημεία του κόσμου. Ένα βρίσκεται στους κήπους του Ιδρύματος Γιόισι στο Γιαμανάσι της Ιαπωνίας, άλλο έχει τοποθετηθεί κοντά στο Άγαλμα της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη, ενώ ακόμη ένα φιλοξενείται στη Disneyland. Ορισμένα άλλα βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές.

Η «Σιδηρά Κυρία», όπως αποκαλείται ο Πύργος του Άιφελ, έχει ύψος 324 μέτρα και δημιουργήθηκε από τον Γκουστάβ Άιφελ (1832-1923) για τις ανάγκες της Παγκόσμιας Έκθεσης του 1889.