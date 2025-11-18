Ο αμεριανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την μεγάλη ικανοποίηση του για την υιοθέτηση από το ΣΑ του ΟΗΕ του σχεδίου της Ουάσιγκτον για την εκεχειρία Χαμάς – Ισραήλ και τα επόμενα βήματα σταθεροποίησης της ειρήνης στη Γάζα με βασικότερο τη δημιουργίας του Συμβουλίου Ειρήνης (Board of Peace), ενός νέου διεθνούς οργάνου στον οποίο θα προεδρεύει ο ίδιος ο Τραμπ.

Μάλιστα θέλησε να ευχαριστεί και ονομαστικά ένα προς ένα τα μέλη του ΣΑ που υποστήριξαν με την ψήφο τους την πρόταση ή απείχαν από την ψηφοφορία για να διευκολύνουν την έγκρσή του.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που ευχαρίστησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω ανάρτησης στο Truth Social.

🚨 United Nations Security Council acknowledges and endorses President Trump's BOARD OF PEACE. pic.twitter.com/Qam0XpkLqx November 17, 2025

Ο Τραμπ έκανε λόγο για «ιστορική απόφαση» και ευχαρίστησε ονομαστικά τα μόνιμα και μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, μεταξύ αυτών την Ελλάδα. Ευχαριστίες απηύθυνε επίσης σε χώρες εκτός του ΣΑ, όπως το Κατάρ, η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, η Ινδονησία, η Τουρκία και η Ιορδανία.

Δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τη σύνθεση ή τις αρμοδιότητες του νέου οργάνου. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει αναφέρει ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα ακολουθήσουν τις επόμενες εβδομάδες.