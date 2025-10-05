To ολοκαίνουργιο μετρό του Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, με τρένα χωρίς οδηγούς, σχεδιασμένο από την μοναδική αρχιτέκτονα Ζάχα Χαντίντ, συγκαταλέγεται στα ομορφότερα του κόσμου και θεωρείται «αρχιτεκτονικό θαύμα». Όταν δώθηκε στην κυκλοφορία τον Δεκέμβριο του 2024, το σλόγκαν που το συνόδευσε ήταν ότι «δεν είναι ο προορισμός αλλά το ταξίδι».

Ένα ταξίδι στην πολυτέλεια, που κάνει την εμπειρία των 176 χιλιομέτρων, σε έξι διαφορετικές γραμμές του δικτύου- το μακρύτερο σύστημα μετρό χωρίς οδηγό στον κόσμο- μοναδική, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά ο επισκέπτης μπορεί να μεταφερθεί από το Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιά Χαλίντ σε όλα τα σημαντικά σημεία της Σαουδαραβικής πρωτεύουσας

Το μετρό, εκτείνεται σε 22.500 τετραγωνικά μέτρα και φτάνει σε βάθος 40 μέτρων κάτω από την έρημο, ενώ ο σταθμός Qasr Al-Hokm, ένας από τους πιο ιδιαίτερους, εκτείνεται σε επτά ορόφους και διαθέτει 17 ανελκυστήρες και 46 κυλιόμενες σκάλες.

Το καμπυλωτό στέγαστρο από ανοξείδωτο ατσάλι αντανακλά εικόνες της γύρω περιοχής,και παντρεύει την ιστορία της πόλης με την σύγχρονη αρχιτεκτονική.

Στο εσωτερικό υπάρχουν καταστήματα, γκαλερί με έργα τέχνης, συμπεριλαμβανομένου ενός γλυπτού του Αμερικανού Alexander Calder, ακόμη κι ένας εσωτερικός κήποςενώ είναι ο πιο πολυσύχναστος σταθμός όπου χιλιάδες άνθρωποι φτάνου μόνο και μόνο για να δουν την κυματιστή πρόσοψή του εμπνευσμένη από μοτίβα ερήμου σε σχήμα ανέμου.

Το άλλοτε κλειστό, θεοκρατικό βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας επιδίδεται την τελευταία δεκαετία σε έναν μοναδικό αρχιτεκτονικό παραξυσμό κατασκευάζοντας πόλεις του μέλλοντος στην έρημο, υπερσυγχρονους σιδηροδρομικούς σταθμούς, νοσοκομεία και ατελείωτους αυτοκινητόδρομους και ουρανοξήστες που «χάνονται» στις αμμοθύελες.

Το Μετρό του Ριάντ, το οποίο στοίχησε 22,5 δισεκατομμύρια δολάρια, μεταφέρει τουλάχιστον 3,6 εκατομμύρια επιβάτες την ημέρα. Διαθέτει συνολικά 85 σταθμούς, με τέσσερις να περνούν κάτω από το Οικονομικό κέντρο Βασιλιά Αμπντουλάχ (KAFD), τον Σταθμό STC, τον Δυτικό Σταθμό και τον Σταθμό Qasr Al Hokm.

Πέρα από την γοητεία του, το μετρό του Ριάντ κερδίζει πόντους βιωσιμότητας με ενεργειακά αποδοτικά τρένα που διαθέτουν συστήματα αναγεννητικής πέδησης. Οι σταθμοί είναι εξοπλισμένοι με ηλιακούς συλλέκτες.

Τα εισιτήρια ξεκινούν από 4 SAR, ή λίγο πάνω από 1 δολάριο, για ένα δίωρο πάσο. Το ποσό φτάνει τα 20 SAR για τρεις ημέρες απεριόριστων μετακινήσεων και τα 140 SAR (37,32 δολάρια) για έναν μήνα.

Όπως και άλλες πόλεις με μουσουλμανική πλειοψηφία, συμπεριλαμβανομένης της Κουάλα Λουμπούρ και του Ντουμπάι, υπάρχουν ξεχωριστοί χώροι για άνδρες και γυναίκες στο τρένο. Τα τρένα του Ριάντ χωρίζονται σε τρεις τύπους βαγονιών: μονά, οικογενειακά και πρώτης θέσης.

Τα μονά βαγόνια προορίζονται για άνδρες που ταξιδεύουν μόνοι. Τα οικογενειακά βαγόνια είναι για γυναίκες και οικογένειες. Και το τμήμα της πρώτης θέσης προορίζεται για επιβάτες με κάρτες VIP.