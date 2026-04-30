Με κάθε επισημότητα και έντονο ενδιαφέρον από τα social media πραγματοποιήθηκε ο γάμος του Φειδία Παναγιώτου και της Στυλιάνας Αβερκίου.

Το απόγευμα της Πέμπτης 30 Απριλίου ο Youtuber και ευρωβουλευτής κατέφθασε στη ρωσική εκκλησία του Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό, με τους καλεσμένους να τον υποδέχονται με ενθουσιασμό.

Με αισθητική του 19ου αιώνα και συγκεκριμένα αλά Bridgerton, όπως είχε υποσχεθεί, ο Φειδίας Παναγιώτου παντρεύτηκε την αγαπημένη του Στυλιάνα Αβερκίου.

Λίγο αργότερα ακολούθησε η άφιξη της αγαπημένης του με ένα νυφικό που εναρμονιζόταν με το κόνσεπτ του γάμου, η οποία απέσπασε το χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Οι καλεσμένοι του ζευγαριού ήταν περίπου 800, σύμφωνα με το tlife.gr, ενώ την προηγούμενη ημέρα, ο ευρωβουλευτής και η πρώην παίκτρια του Big Brother, έκαναν give away 50 προσκλητήρια του γάμου τους.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο γαμπρός τήρησε το παραδοσιακό έθιμο των αλλαμάτων, τα οποία πραγματοποιήθηκαν σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης, προσθέτοντας έναν ιδιαίτερο εορταστικό τόνο πριν από την τελετή. Η προετοιμασία και η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε αποτύπωσαν το κλίμα χαράς που επικράτησε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Στιγμές χαράς και συγκίνησης αποτυπώθηκαν σε κάμερες μάλιστα, από τη στιγμή που ο πατέρας του Φειδία Παναγιώτου, πάτερ Κυπριανός τον ζώνει με το κόκκινο ύφασμα, ενώ επικρατεί κλίμα χαράς και διασκέδασης.