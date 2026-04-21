Ο γάμος της Iryna Stetsenko και του Serhiy Lobanov πραγματοποιήθηκε υπό εξαιρετικά ασυνήθιστες και τραγικές συνθήκες: μόλις λίγες ώρες μετά το πιο σοβαρό πυρηνικό ατύχημα παγκοσμίως, στο εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ, και σε απόσταση μικρότερη των τεσσάρων χιλιομέτρων από τον αντιδραστήρα, στη τότε σοβιετική πόλη Πρίπιατ.

Σήμερα, το ζευγάρι κατοικεί στο Βερολίνο και, καθώς πλησιάζει ο εορτασμός των 40 χρόνων γάμου τους, παραχώρησε συνέντευξη στο BBC.

Η Iryna και ο Serhiy γεννήθηκαν στο ίδιο ουκρανικό αστικό κέντρο, το οποίο είχε δημιουργηθεί ουσιαστικά για να φιλοξενεί τους εργαζομένους του πυρηνικού σταθμού και τις οικογένειές τους. «Από την πρώτη στιγμή την πρόσεξα και σκέφτηκα πόσο όμορφη ήταν», αναφέρει ο Serhiy για τη γνωριμία τους. Ο γάμος τους είχε οριστεί για τις 26 Απριλίου 1986, όμως λίγες ώρες πριν, ένα τεστ ασφαλείας στον σταθμό κατέληξε σε καταστροφή.

«Ξύπνησα στις έξι το πρωί, βγήκα έξω και αντίκρισα αστυνομικούς και στρατιώτες μπροστά από κάθε κτίριο», θυμάται ο Serhiy.

«Η μητέρα μου περίμενε μέχρι τις εννιά και στη συνέχεια επικοινώνησε με τις τοπικές αρχές για να μάθει τι έπρεπε να κάνουμε σχετικά με τον γάμο. Της απάντησαν να μην ανησυχεί, διαβεβαιώνοντάς την ότι όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις μπορούσαν να πραγματοποιηθούν κανονικά», προσθέτει η Iryna. Πράγματι, ο γάμος έγινε εκείνο το ίδιο απόγευμα.

Ανατρέχοντας σήμερα στις φωτογραφίες από τον πρώτο τους χορό, εξηγούν πως «από τα πρώτα κιόλας βήματα χάσαμε τον ρυθμό, κι έτσι συνεχίσαμε απλώς αγκαλιασμένοι, χωρίς να χορεύουμε πραγματικά βαλς». Σε βίντεο από το Πρίπιατ εκείνης της ημέρας, τα υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας διακρίνονται ως λευκές λάμψεις.

Το ίδιο βράδυ, οι νεόνυμφοι εγκατέλειψαν την πόλη τους, χωρίς να επιστρέψουν ποτέ ξανά.

Με πληροφορίες από BBC