Ο Ρένος Χαραλαμπίδης μίλησε για την επιλογή του να μην παντρευτεί, εξηγώντας ότι υπάρχουν φορές που και ο ίδιος αναρωτιέται για αυτή του την απόφαση.

Την Τρίτη 21 Απριλίου, ως καλεσμένος στην εκπομπή The 2Night Show, αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- στην προσωπική του ζωή, διευκρινίζοντας γιατί καμία από τις σχέσεις του στο παρελθόν δεν κατέληξε σε γάμο.

Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός ανέφερε ότι, έχοντας πλέον φτάσει στην ηλικία των 55 ετών, θεωρεί πως το να μην παντρευτεί ήταν κάτι προδιαγεγραμμένο. Όπως είπε, κατά καιρούς δίνει διαφορετικές εξηγήσεις στον εαυτό του, ωστόσο σήμερα πιστεύει πως επρόκειτο για πεπρωμένο: αναρωτιέται συχνά γιατί δεν έκανε αυτό το βήμα, αλλά καταλήγει στο ότι «ήταν γραφτό» και πως ίσως αυτό ήταν το θέλημα του Θεού.

Στη συνέχεια, συνέδεσε την επιλογή του και με θρησκευτικές αναφορές, επισημαίνοντας ότι στο Ευαγγέλιο υπάρχουν αποσπάσματα όπου ο Ιησούς Χριστός προτρέπει τους μαθητές του να μην παντρευτούν, ενώ και ο Απόστολος Παύλος, στην επιστολή του προς τους Κορινθίους, συμβουλεύει κάτι αντίστοιχο, ενθαρρύνοντας τους πιστούς να αφιερώσουν τη ζωή τους στον Θεό, όπως αυτό γινόταν αντιληπτό εκείνη την εποχή. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος παραδέχτηκε πως αυτές οι σκέψεις λειτουργούν ίσως και ως μια μορφή παρηγοριάς για τον ίδιο, ενώ εξακολουθεί να μην είναι βέβαιος για τον πραγματικό λόγο που δεν παντρεύτηκε.