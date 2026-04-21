Αντιδράσεις προκάλεσε η στάση του Νόα Λάιλς όταν είδε τη μέλλουσα σύζυγό του, Τζουνέλ Μπρόμφιλντ, ντυμένη νύφη λίγο πριν από τον γάμο τους.

Το βίντεο, που ξεπέρασε το 1,5 εκατομμύριο προβολές στο TikTok, δείχνει τον Αμερικανό σπρίντερ να περιμένει την επίσης αθλήτρια πριν από την τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου στην Τζόρτζια των ΗΠΑ.

Όταν εκείνη εμφανίστηκε, η αντίδρασή του ήταν: «ουάου, εντάξει, δεν περίμενα να διαλέξεις το φόρεμα της πριγκίπισσας», αναφερόμενος στο νυφικό που είχε επιλέξει η 28χρονη από την Pantora Bridal, γεγονός που προκάλεσε εμφανή αμηχανία.

Στη συνέχεια, ο Νόα Λάιλς συνέχισε να γελά και να παρατηρεί το φόρεμα, ενισχύοντας την αμηχανία της Τζουνέλ Μπρόμφιλντ.

Ωστόσο, αυτό που πυροδότησε τα περισσότερα σχόλια στα social media δεν ήταν όσα είπε, αλλά όσα δεν είπε.

«Μήπως δεν άκουσα το “Φαίνεσαι όμορφη”;» αναρωτήθηκε ένας χρήστης. «Απλώς δεν άκουσα ούτε ένα κομπλιμέντο», έγραψε ένας άλλος, ενώ ένας τρίτος σημείωσε: «Αυτή η αντίδραση θα μου κατέστρεφε όλη την ημέρα». Παράλληλα, κάποιοι σχολίασαν «Γέλασε κατευθείαν κατάμουτρα» και «καλή τύχη, αδερφούλα», ενώ δεν έλειψαν και πιο έντονες αντιδράσεις όπως «ακυρώστε τον γάμο» και «θέλω να το σκάσω και δεν είμαι καν εκεί».

Τέλος, αρκετοί επέμειναν ότι «Ένα απλό, “Φαίνεσαι πανέμορφη” θα είχε λειτουργήσει».