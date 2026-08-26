Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο ραδιοφωνικός σταθμός UVB-76, γνωστός ως «Ράδιο της Αποκάλυψης», εκπέμπει έναν συνεχή ηλεκτρονικό ήχο στη συχνότητα των 4625 kHz, ο οποίος διακόπτεται περιστασιακά από κωδικοποιημένα ρωσικά μηνύματα.

Παρά τις θεωρίες περί σύνδεσης με πυρηνικά συστήματα, τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι πρόκειται για ένα ρωσικό στρατιωτικό δίκτυο επικοινωνιών που χρησιμοποιεί κωδικοποιημένες ομάδες για τη μετάδοση οδηγιών σε συγκεκριμένους παραλήπτες.

Η έρευνα σε αρχεία εκπομπών αποκαλύπτει ότι ο σταθμός χρησιμοποιεί πολλαπλές εγκαταστάσεις μετάδοσης και αναμεταδίδει παλαιότερα μηνύματα, γεγονός που υπονομεύει την αντίληψη ότι κάθε εκπομπή αποτελεί ένα νέο στρατιωτικό γεγονός.

Η αμφισημία του περιεχομένου εξυπηρετεί πιθανώς την ασφάλεια του δικτύου, καθώς οι εξωτερικοί παρατηρητές δεν διαθέτουν τα απαραίτητα κλειδιά για την αποκρυπτογράφηση των μηνυμάτων που προορίζονται αποκλειστικά για στρατιωτικούς σκοπούς.

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Στη συχνότητα των 4625 kHz, στη ζώνη των βραχέων κυμάτων, επαναλαμβάνεται ένας μονότονος ηλεκτρονικός ήχος, σχεδόν ένα αδιάκοπο βουητό. Ενώ η εκπομπή φαίνεται να μην έχει κανένα νόημα τις περισσότερες φορές, το σήμα διακόπτεται περιστασιακά, και ακούγονται ανθρώπινες φωνές στα ρωσικά να διαβάζουν φαινομενικά τυχαίους συνδυασμούς γραμμάτων, αριθμών και λέξεων.

Ο σταθμός είναι γνωστός διεθνώς ως UVB-76, ή «The Buzzer», και έχει κερδίσει το παρατσούκλι «Το Ράδιο της Αποκάλυψης» στα μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, μια ανασκόπηση των αρχείων εκπομπών και των καταγραφών παρακολούθησης επικοινωνιών αποκαλύπτει ένα θεμελιώδες παράδοξο: ο σταθμός είναι πραγματικός, οι στρατιωτικές εκπομπές είναι πραγματικές και τα κωδικοποιημένα μηνύματα είναι πραγματικά· ωστόσο, η ιστορία της άμεσης σύνδεσής του με εκτοξεύσεις πυρηνικών όπλων στερείται αξιόπιστων αποδεικτικών στοιχείων.

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Από το «UVB-76» στο «NZhTI»… το ίδιο όνομα που κρύβει μια ιστορία



Σύμφωνα με το Priyom, μια βάση δεδομένων που ειδικεύεται στην παρακολούθηση των ρωσικών στρατιωτικών επικοινωνιών, το όνομα «UVB-76» που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο οφείλεται σε λανθασμένη μετάφραση του ρωσικού διακριτικού κλήσης, ενώ το UZB-76 είναι η ιστορικά πιο ακριβής μορφή. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο ίδιος ο σταθμός δεν χρησιμοποιεί κάποιο σταθερό διακριτικό ως «όνομά» του· οι κωδικοί που εμφανίζονται στα μηνύματα είναι κωδικοί ομάδων που απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες παραληπτών. Από τις 30 Δεκεμβρίου 2020 χρησιμοποιείται ο κωδικός NZhTI/НЖТИ και, σύμφωνα με τα αρχεία του Priyom, αυτός είναι ο κωδικός ομάδας που χρησιμοποιείται επί του παρόντος για τις εκπομπές.

Πρώην πομπός του σταθμού βραχέων κυμάτων UVB-76

Τι γνωρίζουμε για την τοποθεσία του σταθμού;



Ιστορικά, ο σταθμός συνδέονταν με την εγκατάσταση του Ποβαρόβο κοντά στη Μόσχα, αλλά η εγκατάσταση αυτή δεν αποτελεί πλέον το τρέχον κέντρο μετάδοσης. Σύμφωνα με το Priyom, η αναδιοργάνωση των ρωσικών στρατιωτικών περιφερειών το 2010 οδήγησε σε επέκταση του δικτύου, το οποίο πλέον χρησιμοποιεί πολλαπλές εγκαταστάσεις μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων κοντά στην Αγία Πετρούπολη και στο Νάρο-Φομίνσκ κοντά στη Μόσχα. Η βάση δεδομένων παρακολούθησης δείχνει ότι το δίκτυο ελέγχεται από ένα ρωσικό στρατιωτικό κέντρο επικοινωνιών στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης, με πολλαπλές τοποθεσίες μετάδοσης που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη της περιοχής-στόχου. Μετά τη διάλυση και την ανασυγκρότηση της Δυτικής Στρατιωτικής Περιφέρειας της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2024, ο σταθμός συνδέθηκε με τη Στρατιωτική Περιφέρεια του Λένινγκραντ, σύμφωνα με τα αρχεία του Priyom.

🇷🇺 There were as many as 8 messages on UVB-76 today, the famous Russian military doomsday day radio.



1st 15:44 Moscow time:

NZhTI 09849 UTKOROY 5470 9627



2nd 11:52 Moscow time:

NZhTI 65636 MOROZHOVYY 3119 6315



3rd 13:12 Moscow time:

NZhTI 97118 LUGOVOY 6816 0243



4th 14:11… pic.twitter.com/r12AKoAjPI — Lord Bebo (@MyLordBebo) June 1, 2025

Τι συμβαίνει στη συχνότητα 4625;



Η βασική μετάδοση είναι ένας επαναλαμβανόμενος ήχος που λειτουργεί ως «δείκτης καναλιού» και διατηρεί την κατάληψη της συχνότητας. Όταν εισέρχεται επικοινωνιακή κίνηση, ο ήχος σταματά και μεταδίδεται ένα ηχητικό μήνυμα. Τα πιο συνηθισμένα μηνύματα αποτελούνται από μια σταθερή δομή, γνωστή στους παρατηρητές επικοινωνιών ως «μονόλιθος»: έναν κωδικό δέκτη, μια πενταψήφια ομάδα αναγνώρισης, μια λέξη-κωδικό ακολουθούμενη από οκτώ αριθμούς. Εδώ έγκειται το θεμελιώδες πρόβλημα για οποιαδήποτε προσπάθεια αποκρυπτογράφησης μηνυμάτων από έξω από το σύστημα: η ακουστική ρωσική λέξη δεν είναι απαραίτητα το περιεχόμενο του μηνύματος. Η λέξη λειτουργεί στο πλαίσιο ενός στρατιωτικού συστήματος κωδικοποίησης, ενώ οι αριθμοί και ο κωδικός που την περιβάλλουν αποτελούν μέρος της διαδικασίας αποκρυπτογράφησης του στρατιωτικού δέκτη. Το Priyom επισημαίνει επίσης ότι άλλα μηνύματα χρησιμοποιούν την ίδια δομή για σκοπούς «συγκάλυψης/καμουφλάζ» και δεν μεταφέρουν απαραίτητα μια γνήσια επιχειρησιακή διαταγή· ως εκ τούτου, ένας εξωτερικός παρατηρητής δεν μπορεί να προσδιορίσει εάν μια συγκεκριμένη μετάδοση αποτελεί επιχειρησιακό μήνυμα ή μήνυμα καμουφλάζ.

Το αρχείο αποκαλύπτει κάτι σημαντικότερο από τις περιέργες λέξεις.



Μια ανασκόπηση των αρχείων των τελευταίων ετών αποκαλύπτει ένα εντυπωσιακό φαινόμενο: την αναμετάδοση παλαιών μηνυμάτων. Στις 29 Ιανουαρίου 2024, για παράδειγμα, ο σταθμός μετέδωσε το μήνυμα KRASOPUH 6191 3430, και τα αρχεία δείχνουν ότι είχε μεταδοθεί προηγουμένως το 2018 και το 2021. Στις 18 Ιανουαρίου 2024, εμφανίστηκε ένα άλλο μήνυμα: GABARIT 2434 5573, και τα αρχεία δείχνουν ότι είχε μεταδοθεί τον Αύγουστο του 2021. Την ίδια ημέρα, εμφανίστηκε το μήνυμα «AMILOTIR 7272 3084», το οποίο είχε προηγούμενο που χρονολογείται από το 2016. Αυτές οι λεπτομέρειες υπονομεύουν την αντίληψη ότι κάθε νέα λέξη στη συχνότητα αντιπροσωπεύει αναγκαστικά ένα νέο στρατιωτικό γεγονός.

«Σκραπ» και «μια γυναίκα με σκούρο δέρμα»… Μήπως αυτές οι λέξεις κρύβουν μηνύματα για τον κόσμο;



Στις 20 Μαΐου 2024, ο σταθμός μετέδωσε τη λέξη: BRYuNETKA — БРЮНЕТКА, στις 23 Μαΐου: METALLOLOM — МЕТАЛЛОЛОМ, και στις 27 Μαΐου: NEVERNYJ — НЕВЕРНЫЙ. Η γλωσσική σημασία των λέξεων μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν μια κυριολεκτική ερμηνεία για στρατιωτικούς σκοπούς. Στην πραγματικότητα, η ίδια η δομή του μηνύματος υποδηλώνει το αντίθετο: ο στρατιωτικός παραλήπτης κατέχει το κλειδί για τη μετάφραση του κώδικα σε πραγματικές οδηγίες.

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Δεκέμβριος 2024: «Αποστολή», «Ο χάκερ» και «Βελούδο»



Το ίδιο μοτίβο συνεχίστηκε στο τέλος του έτους. Στις 18 Δεκεμβρίου 2024, εμφανίστηκε η λέξη ZARYaZhENIE — ЗАРЯЖЕНИЕ, και στις 16 Δεκεμβρίου, η λέξη ISPOL’ShchIK. Την ίδια ημέρα, εμφανίστηκε επίσης η λέξη VEL’VET — ВЕЛЬВЕТ, που σημαίνει «βελούδο» στην κυριολεκτική της έννοια. Ωστόσο, και πάλι, δεν υπάρχουν ανεξάρτητα στοιχεία που να συνδέουν αυτές τις λέξεις με μια συγκεκριμένη στρατιωτική επιχείρηση.



Το αρχείο αποκαλύπτει επίσης ότι ο σταθμός δεν απευθύνεται πάντα σε έναν μόνο παραλήπτη. Στις 18 Απριλίου 2024, καταγράφηκε ένα μήνυμα που απευθυνόταν σε διάφορους κωδικούς, μεταξύ των οποίων: ZVUKOSNOB 0100 2548 – PREKRASNYJ 3454 1687. Την επόμενη μέρα, εμφανίστηκε ένα μήνυμα που απευθυνόταν σε μια άλλη ομάδα κωδικών παραληπτών. Αυτό συνάδει με την περιγραφή της δομής των μηνυμάτων του «Μονόλιθου», τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν περισσότερους από έναν κωδικούς παραληπτών και περισσότερες από μία σειρές μηνυμάτων.

#RUSIA

La misteriosa radio del dia del Juicio Final UVB 76 comenzo a transmitir palabras al azar en Ruso sobre los zumbidos que nos tiene acostumbrados desde hace 50 años.

Esta radio solo ha emitido zumbidos que ensucian el dial, salvo un par de exepciones hasta hoy😳😲 pic.twitter.com/j0Ng6IbNqM Advertisement January 13, 2026

Τί ισχύει με την «Ημέρα της Κρίσης» και γιατί η Μόσχα διατηρεί μια τόσο μυστική εκπομπή;

Η αφήγηση που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ισχυρίζεται ότι ο βομβητής αντιπροσωπεύει ένα «σήμα ζωής» για ένα ρωσικό πυρηνικό σύστημα και ότι η διακοπή του σημαίνει ότι το σύστημα Dead Hand/Perimeter θα εκτοξεύσει πυρηνικούς πυραύλους. Ωστόσο, το Priyom αντικρούει ρητά αυτή την υπόθεση. Περιγράφει τον σταθμό ως ένα ρωσικό στρατιωτικό δίκτυο επικοινωνιών και υποστηρίζει ότι η ερμηνεία του «διακόπτη του νεκρού» δεν υποστηρίζεται από τα διαθέσιμα στοιχεία. Ακόμη πιο σημαντικό, η ίδια η ιστορία του σταθμού παρουσιάζει ένα μοιραίο κενό σε αυτή τη θεωρία: ο βομβητής έχει σταματήσει σε πολλές περιπτώσεις για τεχνικούς λόγους, λόγους συντήρησης, μετεγκατάστασης και λειτουργικούς λόγους, και δεν ακολούθησε καμία εκτόξευση πυρηνικών. Επομένως, η σύνδεση μεταξύ του σταθμού και του ρωσικού πυρηνικού αποτρεπτικού μέσου παραμένει μια δημοφιλής θεωρία συνωμοσίας όχι αποδεδειγμένο γεγονός.



Πάντως, δεν υπάρχει επίσημη ρωσική απάντηση που να εξηγεί πλήρως τη λειτουργία του δικτύου. Ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία υποδηλώνουν ότι το πιο συντηρητικό σενάριο είναι ότι πρόκειται για ένα στρατιωτικό δίκτυο επικοινωνιών βραχέων κυμάτων, σχεδιασμένο να μεταδίδει μηνύματα σε συγκεκριμένες μονάδες, χρησιμοποιώντας έναν βομβητή ως δείκτη καναλιού. Το Priyom σημειώνει ότι η δραστηριότητα του σταθμού συγκεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό κατά τις τοπικές ώρες της ημέρας και τις εργάσιμες ημέρες, αντί να ακολουθεί ένα τυχαίο μοτίβο που θα υποδήλωνε έναν «αποκαλυπτικό» σταθμό.

ÚLTIMA HORA: La radio rusa UVB-76 “Doomsday Radio” transmite hoy un segundo mensaje críptico.



Las palabras clave 'NZHTI' y 'HOTEL' se enviaron a oyentes desconocidos lejos de Rusia.

pic.twitter.com/6m6BZm8R6Q Advertisement September 8, 2025

Είναι ενδιαφέρον πάντως ότι ο μύθος δεν ξεχάστηκε με την πάροδο του χρόνου. Στις 24 Ιουνίου 2026, οι παρατηρητές κατέγραψαν σημαντική αύξηση της δραστηριότητας του σταθμού, με δεκάδες κωδικοποιημένες λέξεις ανάμεσα σε μεγάλο αριθμό μηνυμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα αρχεία παρακολούθησης δείχνουν ότι εκείνη την ημέρα καταγράφηκαν 20 ηχητικά μηνύματα και 29 κωδικοποιημένες λέξεις, με αρκετά μηνύματα να μεταδίδονται σε σύντομα χρονικά διαστήματα. Στις 6 Αυγούστου 2026, εντοπίστηκαν νέα μηνύματα που περιείχαν τις λέξεις KAZUS, LISOLAOS και ZNAKOSRUB. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από ανεπίσημα κανάλια παρακολούθησης και, ως εκ τούτου, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως παρατηρήσεις από ανοιχτές πηγές που απαιτούν ανεξάρτητη επαλήθευση, και όχι ως επίσημη ρωσική δήλωση.

Στις 18 Αυγούστου 2026, άλλες πηγές παρακολούθησης κατέγραψαν τη μετάδοση της λέξης «Atrii», πριν ο σταθμός ξαναρχίσει να μεταδίδει νέα μηνύματα στις 20 Αυγούστου μετά από μια σύντομη περίοδο σιωπής. Στις 24 Αυγούστου 2026, την ημέρα που εκπονήθηκε η παρούσα έρευνα, πηγές που παρακολουθούσαν τη μετάδοση ανέφεραν ότι κατέγραψαν διάφορα μηνύματα κατά τις πρωινές ώρες, συμπεριλαμβανομένων των λέξεων «Milovar», «Dolghnostni», «Bilokuri» και «Shkitoring», σύμφωνα με τα διαθέσιμα ρωσικά κείμενα. Το συγκεκριμένο περιστατικό απαιτεί ακόμη διασταύρωση των ακατέργαστων ηχογραφήσεων με εξειδικευμένο αρχείο, προτού μπορέσει να θεωρηθεί ανεξάρτητο αποδεικτικό στοιχείο.

🚨⚡ BREAKING:



The "Doomsday" radio station UVB-76, silent for days, came back alive today.



First message at 16:00: a single coded word "Ibobaza."



Second at 17:32: NZhTI 97954 ARAPOBLITS 3449 5582.



Third at 22:06: NZhTI 72533 CHUPEP 5274 3107.



Western media say UVB-76 is… pic.twitter.com/bQ1ZpiDeB0 Advertisement June 2, 2025

Το μεγάλο παράδοξο: η αμφισημία είναι ο σκοπός



Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα πτυχή της ιστορίας του «Ράδιο της Αποκάλυψης» είναι ότι η ίδια η αμφισημία δεν αποτελεί απαραίτητα δυσλειτουργία. Αν ο σταθμός είναι ένα στρατιωτικό δίκτυο επικοινωνιών, τότε το κοινό δεν είναι το προοριζόμενο ακροατήριο. Οι παράξενες λέξεις δεν είναι δελτία τύπου, οι αριθμοί δεν είναι απαραίτητα συντεταγμένες, η παύση δεν σημαίνει εκτόξευση πυρηνικού όπλου και το βουητό δεν αποτελεί απόδειξη ότι ένας πύραυλος αναμένει εκτόξευση. Αντίθετα, έχουμε να κάνουμε με εξωτερικούς ακροατές που ακούν ένα απόσπασμα ενός συστήματος που αρχικά είχε σχεδιαστεί για να το κατανοούν μόνο στρατιωτικοί παραλήπτες.

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Радио "Судного дня" передало четыре новых слова менее чем за два часа, убедился корреспондент ТАСС. С 06:08 до 08:00 мск в эфире прозвучали слова "мыловар", "должностной", "белокурый" и "шкеторинг":https://t.co/baAYsNBKww pic.twitter.com/NsBT8Xn7bH — ТАСС (@tass_agency) August 24, 2026

Μύθος ή παράθυρο στον ρωσικό στρατό;



Μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες διαθέσιμων ηχογραφήσεων, μπορεί να εξαχθεί ένα πιο λεπτομερές συμπέρασμα από τον εντυπωσιακό τίτλο: ο σταθμός υπάρχει, είναι πιθανότατα στρατιωτικός, είναι ενεργός και χρησιμοποιεί ένα κωδικοποιημένο/κρυπτογραφημένο σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων· ωστόσο, δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι αποτελεί συσκευή πυρηνικής προειδοποίησης ή άμεσο συστατικό του συστήματος «Dead Hand». Η πραγματική αξία του σταθμού για την ερευνητική δημοσιογραφία δεν έγκειται στην προσπάθεια μετάφρασης λέξεων όπως «μελαχρινή» ή «παλιοσίδερα», αλλά στην ανάλυση του ίδιου του προτύπου δραστηριότητας: Πότε αυξάνονται τα μηνύματα; Πότε αναμεταδίδουν παλιά μηνύματα; Ποιοι είναι οι κωδικοί των παραληπτών; Και μήπως οι σημαντικές αυξήσεις στη δραστηριότητα συμπίπτουν με ασκήσεις, κρίσεις ή στρατιωτικές κινήσεις που μπορούν να επαληθευτούν από ανεξάρτητες πηγές; Εδώ, το ερώτημα μετατοπίζεται από το «Τι σήμαινε το ραδιόφωνο της Ημέρας της Κρίσης;» στο πιο κρίσιμο ερώτημα: «Πότε και γιατί αλλάζει η συμπεριφορά του ρωσικού στρατιωτικού δικτύου επικοινωνιών που εκπέμπει στα 4625 kHz;»

Πηγή: Voice of Emirates

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