Το YouTube συμφώνησε να καταβάλει 24,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει αγωγή που είχε καταθέσει ο Ντόναλντ Τραμπ το 2021, στην οποία υποστήριζε ότι η πλατφόρμα ανέστειλε αδίκως το κανάλι του μετά την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ. Η θυγατρική της Google είναι η πιο πρόσφατη σε μια σειρά τεχνολογικών εταιρειών που κατέβαλαν πολυεκατομμυριούχα ποσά στον πρόεδρο για παλαιότερες αποφάσεις που αφορούσαν τους λογαριασμούς του.

Ο Τραμπ είχε καταθέσει την αγωγή κατά του YouTube και του διευθύνοντος συμβούλου της Alphabet, Σούνταρ Πιτσάι, υποστηρίζοντας ότι η πλατφόρμα είχε «συγκεντρώσει μια πρωτοφανή δύναμη, μερίδιο αγοράς και ικανότητα να υπαγορεύει τη δημόσια συζήτηση στη χώρα». Το YouTube είχε δηλώσει ότι ανέστειλε το κανάλι του Τραμπ επειδή παραβίασε τις πολιτικές της ιστοσελίδας κατά της υποκίνησης βίας. Μετά τη συμφωνία, η υπόθεση αποσύρεται. Η Google δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Advertisement

Advertisement

Η είδηση έρχεται μόλις μία εβδομάδα αφότου το YouTube ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει την επαναφορά λογαριασμών δημιουργών περιεχομένου που είχαν αποκλειστεί στο παρελθόν επειδή διέδιδαν παραπληροφόρηση σχετικά με την COVID-19 και τις προεδρικές εκλογές του 2020 στις ΗΠΑ. Στην ανακοίνωσή του, το YouTube ανέφερε ότι στηρίζει τις συντηρητικές φωνές στην πλατφόρμα του και απέδωσε τους αποκλεισμούς λογαριασμών σε πιέσεις από τον Τζο Μπάιντεν.

Η μητρική εταιρεία του Facebook, Meta, είχε διευθετήσει παρόμοια αγωγή με τον Τραμπ τον Ιανουάριο, καταβάλλοντας 25 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το μέσο κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter) συμφώνησε να καταβάλει 10 εκατομμύρια δολάρια τον Φεβρουάριο. Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού από τη συμφωνία με τη Meta θα κατευθυνθεί στο προεδρικό ίδρυμα του Τραμπ. Όσον αφορά το διακανονισμό με το YouTube, ο Τραμπ διέθεσε 22 εκατομμύρια δολάρια για την αποκατάσταση και διατήρηση του National Mall και για την υποστήριξη της κατασκευής μιας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με έγγραφα που κατατέθηκαν στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της βόρειας περιφέρειας της Καλιφόρνια. Η πολυτελής αίθουσα αναμένεται να κοστίσει περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια.

Και οι τρεις υποθέσεις είχαν κατατεθεί από τον δικηγόρο και σύμμαχο του Τραμπ, Τζον Κόαλ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η οποία και αποκάλυψε πρώτη την είδηση. Ο Κόαλ δήλωσε στη WSJ ότι η επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη αυτών των συμφωνιών με τις τεχνολογικές εταιρείες, λέγοντας:

«Αν δεν είχε επανεκλεγεί, θα βρισκόμασταν στα δικαστήρια για 1.000 χρόνια».

Ο Κόαλ είναι πλέον αναπληρωτής ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία και τη Λευκορωσία.

Σε email του προς τον Guardian, ο Κόαλ ανέφερε ότι ο Τραμπ ήταν ένας «ιδανικός πελάτης».

«Χαίρομαι που αυτή και οι άλλες υποθέσεις που υπέβαλα για τον Τραμπ τον Ιούλιο του 2021 έκλεισαν με συνολικό ποσό 60 εκατομμυρίων δολαρίων», πρόσθεσε ο Κόαλ. «Πήραμε τα λεφτά και, πιστεύω, αλλάξαμε τη συμπεριφορά των εταιρειών τεχνολογίας».

Η υπόθεση κατά του YouTube είχε κλείσει το 2023, όμως οι δικηγόροι του Τραμπ ζήτησαν την επανεξέτασή της μετά τη νίκη του στις εκλογές. Πριν από τη νίκη του, και οι τρεις υποθέσεις αντιμετώπιζαν δικαστικά εμπόδια. Ομοσπονδιακός δικαστής είχε απορρίψει την υπόθεση κατά του Twitter το 2022, ενώ οι υποθέσεις κατά της Meta και του YouTube είχαν τεθεί σε αναστολή, με την τελευταία να κλείνει διοικητικά. Οι νομικοί του Τραμπ, ωστόσο, αναβίωσαν τις υποθέσεις μέσω εφέσεων, ζητώντας την ανατροπή των αποφάσεων.

Advertisement

Το YouTube είχε αναστείλει για πρώτη φορά το κανάλι του Τραμπ στις 12 Ιανουαρίου 2021 για επτά ημέρες, μετά τη δημοσίευση βίντεο όπου ο ίδιος ανέφερε ότι η ομιλία του προς τους υποστηρικτές του στις 6 Ιανουαρίου, λίγο πριν την επίθεση στο Καπιτώλιο, ήταν «απολύτως κατάλληλη». Το YouTube δήλωσε ότι επέβαλε την αναστολή λόγω «ανησυχιών για τη συνεχιζόμενη πιθανότητα βίας». Στη συνέχεια, η απαγόρευση παρατάθηκε επ’ αόριστον.

Δεν ήταν παρά τον Μάρτιο του 2023, μετά την επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Τραμπ για δεύτερη θητεία, που το YouTube επανέφερε το κανάλι του, δηλώνοντας ότι «αξιολόγησε προσεκτικά τον συνεχιζόμενο κίνδυνο για πραγματική βία, σταθμίζοντάς τον με τη σημασία της διατήρησης της δυνατότητας των ψηφοφόρων να ακούν εξίσου όλους τους κύριους εθνικούς υποψηφίους ενόψει των εκλογών».

Μερικές ώρες μετά την επαναφορά του καναλιού, ο Τραμπ ανήρτησε:

Advertisement

«I’M BACK!», συνοδευόμενο από ένα βίντεο 11 δευτερολέπτων στο οποίο, μιλώντας σε συγκέντρωση, λέει:

«Συγγνώμη που σας έκανα να περιμένετε. Πολύπλοκη υπόθεση. Πολύπλοκη.»