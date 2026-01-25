Ένας Ολλανδός δημιουργός περιεχομένου στο YouTube ταξίδεψε στο Γιακούτσκ της Σιβηρίας, τη φημισμένη ως την πιο παγωμένη πόλη του πλανήτη, και αποφάσισε να δοκιμάσει τα ανθρώπινα όρια αντοχής στο ψύχος.

Σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη πρόκληση, βούτηξε σε παγωμένα νερά τη στιγμή που η θερμοκρασία στην περιοχή έφτανε τους –52 βαθμούς Κελσίου, καταγράφοντας το εγχείρημά του σε βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα.

Στο υλικό που δημοσίευσε στο TikTok, φαίνεται να βγαίνει από το νερό με εμφανή δυσκολία, καθώς το σώμα του αρχίζει σχεδόν αμέσως να αντιδρά στο ακραίο κρύο. Πριν προλάβει να μεταφερθεί σε κλειστό και θερμαινόμενο χώρο, οι κινήσεις του γίνονται αργές και ασταθείς, ενώ τα άκρα του δείχνουν να έχουν αρχίσει να παγώνουν επικίνδυνα.

Με τη βοήθεια ανθρώπων που βρίσκονταν κοντά του, προσπαθεί να φορέσει τις παντόφλες του, όμως η προσπάθεια αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το ψύχος τον έχει εξαντλήσει και έχει περιορίσει σημαντικά την κινητικότητά του. Για λίγα δευτερόλεπτα μοιάζει να έχει φτάσει στα όρια της αντοχής του, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε όσους παρακολουθούν τη σκηνή.

Τελικά, καταφέρνει να σταθεί όρθιος, φορά ένα σκουφί για προστασία και αρχίζει να τρέχει όσο πιο γρήγορα μπορεί, προκειμένου να φτάσει σε ζεστό χώρο και να αποφύγει σοβαρές συνέπειες για την υγεία του από το ακραίο ψύχος.

Γιακούτσκ: Η πιο κρύα πόλη του κόσμου

Το Γιακούτσκ, στη Σιβηρία, φημίζεται ως η πιο παγωμένη πόλη του πλανήτη, καθώς τον χειμώνα οι θερμοκρασίες πέφτουν συχνά κάτω από τους –50 βαθμούς Κελσίου. Στην ευρύτερη περιοχή έχει μάλιστα καταγραφεί ιστορικά το απόλυτο χαμηλό θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να φτάνει τους –71 βαθμούς.

Σε αυτό το ακραίο περιβάλλον, ο Ολλανδός YouTuber επέλεξε να δοκιμάσει τις αντοχές του, παραμένοντας συνολικά 4 ημέρες στην πόλη. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, κατέγραψε την καθημερινότητά του και τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, δημιουργώντας υλικό για βίντεο που δημοσίευσε στο κανάλι του στο YouTube.