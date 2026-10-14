Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Έναν αιώνα μετά τη μεταφορά ιστορικών κειμηλίων από την Παναγία Σουμελά στην Άγκυρα, το ζήτημα της επιστροφής τους στην Τραπεζούντα επανέρχεται στο προσκήνιο, αυτή τη φορά με πρωτοβουλία Τούρκου δημοτικού συμβούλου.

Το ζήτημα έθεσε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τραπεζούντας ο δημοτικός σύμβουλος του Νέου Κόμματος, Τουρχάν Εγιούμπογλου, ζητώντας την επιστροφή των κειμηλίων στην περιοχή από την οποία προέρχονται και την παρουσίασή τους σε νέο μουσείο της Τραπεζούντας, επαναφέροντας στο δημόσιο διάλογο την τύχη αντικειμένων που συνδέονται με την ιστορική και θρησκευτική κληρονομιά της Παναγίας Σουμελά.

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο δήμαρχος Τραπεζούντας, Αχμέτ Μετίν Γκεντς, η Άγκυρα είναι αρνητική σ’ ένα τέτοιο ενδεχόμενο. «Έχετε θέσει και παλαιότερα το θέμα ως πρόταση. Κάναμε μια προφορική παρέμβαση. Δεν είναι διατεθειμένοι να παραδώσουν αυτά τα κειμήλια. Ας κάνουμε, όμως, μια πιο δυναμική παρέμβαση προς την Άγκυρα για το ζήτημα αυτό», ανέφερε ο δήμαρχος Τραπεζούντας.

Τα κειμήλια φέρονται να εντοπίστηκαν το 1925 στη Μονή Παναγίας Σουμελά, ιστορικό θρησκευτικό κέντρο του ποντιακού ελληνισμού, και στη συνέχεια να μεταφέρθηκαν στην Άγκυρα για συντήρηση, με εντολή του Σουκρού Σαράτσογλου, μετέπειτα πρωθυπουργού της Τουρκίας. Μεταξύ των κειμηλίων φέρεται να είναι ένα επιχρυσωμένο στέμμα, ασημένια εκκλησιαστικά σκεύη και πολλά χειρόγραφα.