Με κατάνυξη αλλά όχι τη λαμπρότητα που αρμόζει στην περίσταση γιορτάστηκαν, σήμερα, Σάββατο (23/8) τα Εννιάμερα της Παναγίας στην Παναγία Σουμελά, στην Τραπεζούντα του Πόντου.

Μετά το «όχι» της Άγκυρας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για τον εορτασμό της Κοίμησης της Θεοτόκου, στις 15 Αυγούστου, για δεύτερη συνεχόμενη φορά, επιτράπηκε η τέλεση Θείας Λειτουργίας για την Απόδοση της Κοίμησης της Θεοτόκου.



Advertisement

Advertisement

Περίπου 250-300 προσκυνητών, οι περισσότεροι από την Ελλάδα, βρέθηκαν στον ιερό χώρο για να παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του μητροπολίτη Σαράντα Εκκλησιών Ανδρέα καθώς και πλήθους μοναχών από το Άγιο Όρος.



Στην «Κυρά του Πόντου» έδωσαν το παρών και εκπρόσωποι των διπλωματικών Αρχών της Ελλάδας, ανάμεσά τους και ο επικεφαλής του προξενικού γραφείου της ελληνικής πρεσβείας στην Άγκυρα Γιάννης Κωνσταντακόπουλος.