Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Τουρκία δήλωση του κυβερνητικού βουλευτή του AKP Χασάν Ουφούκ Τσακίρ, ο οποίος -επιχειρώντας να απαντήσει στις επικρίσεις των συνταξιούχων για τις πενιχρές αυξήσεις στις συντάξεις- επικαλέστηκε ακόμη και την… «ελληνική απειλή».

«Εδώ έχουμε την ελληνική απειλή και ζητάτε αυξήσεις στις συντάξεις;» ήταν το επιχείρημα που χρησιμοποίησε.

Advertisement

Advertisement

«Κάνουν παράπονα για τη σύνταξη 20.000 λιρών (389 ευρώ) και χτυπιούνται γι’ αυτό… Αδελφέ μου εσύ δεν ζεις στην Ελβετία. Από τη μία πλευρά υπάρχει η Ελλάδα, από την άλλη η Αρμενία, κάτω υπάρχει η Συρία. Επίσης περιμένουν οι δυνάμεις κατοχής (Ισραήλ στη Γάζα). Νομίζεις όταν θα έρθει ο Άγγλος θα σκεφτεί τη δική σου τιμή; Εδώ έχουμε δυο ηγέτες του κράτους (Ερντογάν – Αλ Σάρα) που βάζουν χέρι στη Συρία, τελειώνουν την τρομοκρατία στη χώρα. Ας τους χειροκροτήσουμε…» δήλωσε, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Σημειώνεται ότι οι Τούρκοι βουλευτές λαμβάνουν μισθό περίπου 500.000 λιρών, δηλαδή περίπου 9.500 ευρώ, γεγονός που εντείνει την κοινωνική οργή, ιδίως μετά και τα παράπονα τούρκου βουλευτή ότι «δεν του φτάνουν τα χρήματα».

Οι τοποθετήσεις του Τσακίρ προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις τόσο στην τουρκική κοινή γνώμη όσο και στο εσωτερικό της κυβέρνησης Ερντογάν. Υπό το βάρος της κατακραυγής, το βράδυ της Δευτέρας (2/2) ο ίδιος έκανε λόγο για «παρερμήνευση των δηλώσεών του», επιχειρώντας να αμβλύνει τις εντυπώσεις.

Το βίντεο:

Memlekette siyasetin hali bu işte.



Bu vekil olabiliyor, yetmiyor üstüne parti bile değiştirebiliyor.



Çok kıymetliymiş gibi partiden partiye geçiyor.



Gelirine bakıyor listeye giriyor, seçmen de partisine bakıyor mührü basıyor.



pic.twitter.com/U4el3ZyQdP — Alişer Delek (@AliserDelek) February 1, 2026