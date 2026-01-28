Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως άλλη μια αμερικανική “αρμάδα” πλέει προς το Ιράν και ότι ελπίζει πως η Τεχεράνη θα κάνει συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

“Υπάρχει άλλη μια όμορφη αρμάδα που πλέει όμορφα προς το Ιράν αυτήν τη στιγμή”, ανέφερε ο πρόεδρος Τραμπ σε ομιλία του.

“Ελπίζω ότι θα κάνουν συμφωνία”, πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του αμερικανού προέδρου έρχονται καθώς θέλει όπως φαίνεται να συνεχίσει την άσκηση πίεσης προς την Τεχεράνη, η οποια κορυφώθηκε με την απειλή στρατιωτικής επέμβασης και με αφορμή την βίαιη καταστολή του καθεστώτος κατά των διαδηλώσεων που συγκλόνισαν τη χώρα και άφησαν πίσω τους ακόμη και πάνω από 6.000 νεκρούς σύμφωνα με εκτιμήσεις δυτικών ΜΚΟ.

Ωστόσο, καθώς το Ιράν έκανε πίσω στις αποφάσεις περί εκτέλεσης συλληφθέντων διαδηλωτών ο Τραμπ από την πλευρά του έδειξε να κάνει επίσης πίσω σε σχέδια περί στρατιωτικής επέμβασης. Φαίνεται όμως πως επιλέγει να διατηρήσει την πίεση καθώς τα ζητήματα με το Ιράν εκτείνονται πολύ πιο πέρα από την καταστολή των διαδηλώσων και αφορούν άλλα που είναι πολύ πιο ψηλά στην ατζέντα του Λευκου Οίκου, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Trump on Iran:



There is another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now, so we will see.



I hope they make a deal. I hope they make a deal. pic.twitter.com/oDcUgwX12n — Clash Report (@clashreport) January 27, 2026

Ιράν: Εχθρικές ως γείτονες χώρες διευκολυνουν τις ΗΠΑ – Σ.Αραβία: Δέσμευση πως δεν θα τις βοηθήσουν

Το Ιράν από την πλευρά του δηλώνει ξανά πως θα θεωρήσει τις γειτονικές χώρες «εχθρικές» εάν «τα εδάφη τους, οι εναέριοι χώροι τους ή τα χωρικά ύδατά τους χρησιμοποιηθούν» για πλήγματα εναντίον του, όπως προειδοποίησε ένας αξιωματικός των Ναυτικών Δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης, και μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Αυτό το μήνυμα εστάλη» στις χώρες της περιοχής, πρόσθεσε ο Μοχαμάντ Ακμπαρζαντέχ, απειλώντας, σε περίπτωση επίθεσης, με τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, σημαντικό σημείο διάπλου για τις ενεργειακές μεταφορές.

Η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοί της θα πρέπει να ξέρουν πως «καθώς η ασφάλεια της σίτισής τους, της ενέργειάς τους και του εμπορίου τους διασφαλίζεται από αυτό το πέρασμα (…) εμείς μπορούμε να μετατρέψουμε αυτήν την ασφάλεια σε ανασφάλεια», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Η Σαουδική Αραβία, που δεν είναι καν σύμμαχος χώρα του Ιράν, έσπευσε να απαντήσει δηλώντας πως δεμσεύεται ότι δεν θα επιτρέψει τη χρήση του εδάφους ή του εναέριου χώρου της για επιθέσεις κατά του Ιράν, όπως επανέλαβε ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Τρίτη με τον πρόεδρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών στο Ριάντ, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω της πλατφόρμας X και ήταν διαθέσιμη αποκλειστικά στα αραβικά, ο Σαουδάραβας πρίγκιπας υπογράμμισε τον σεβασμό του βασιλείου στην εθνική κυριαρχία του Ιράν, διαμηνύοντας ότι δεν πρόκειται να επιτραπεί οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια εναντίον της χώρας από σαουδαραβικό έδαφος ή εναέριο χώρο.