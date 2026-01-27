Τουλάχιστον 6.126 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του κινήματος διαμαρτυρίας που συγκλόνισε το Ιράν, ενώ πολλοί ακόμη θεωρούνται αγνοούμενοι, σύμφωνα με νέα στοιχεία από τη μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Σύμφωνα με την οργάνωση, ανάμεσα στους νεκρούς περιλαμβάνονται 5.777 διαδηλωτές, 214 μέλη κυβερνητικών δυνάμεων, 86 παιδιά και 49 πολίτες που δεν συμμετείχαν στις διαδηλώσεις, ενώ οι συλλήψεις έχουν ξεπεράσει τις 41.800.

Advertisement

Advertisement

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση του Ιράν αναφέρει πολύ χαμηλότερο αριθμό, 3.117 θανάτους, εκ των οποίων 2.427 χαρακτηρίζονται ως πολίτες ή μέλη δυνάμεων ασφαλείας, ενώ οι υπόλοιποι περιγράφονται ως «τρομοκράτες».

Στο παρελθόν, η θεοκρατική κυβέρνηση του Ιράν δεν δημοσιοποιούσε θανάτους κατά τη διάρκεια κοινωνικών αναταραχών.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)