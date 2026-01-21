Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον - Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σφίγγει το χέρι του Προέδρου της Τουρκίας, στις 25 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS

O Nτόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε το βράδυ της Τρίτης (20ή Ιανουαρίου), μια μακρά, αιφνιδιαστική συνέντευξη Τύπου στο Λευκό Οίκο μετά από περίπου δύο ώρες, δηλώνοντας ότι έπρεπε να αποχωρήσει για μια προγραμματισμένη «πολύ σημαντική» τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ στο επίκεντρο αυτή της συνομιλίας ανάμεσα στους δύο ηγέτες βρέθηκαν οι εξελίξεις στη Γάζα αλλά και στην Συρία. Η τηλεφωνική αυτή επικοινωνία έγινε την ώρα που η υποστηριζόμενη από την Τουρκία κυβέρνηση της Συρίας του Αχμέντ Χουσεΐν αλ Σαράα ανακοίνωσε εκεχειρία με τις κουρδικές δυνάμεις που είναι ή μάλλον καλύτερα ήταν σύμμαχοι των ΗΠΑ, μετά από περίπου δύο εβδομάδες εχθροπραξιών.

Είναι πλέον ηλίου φαεινότερο πως ο Αμερικανός Πρόεδρος όχι μόνο έχει αναθερμάνει πλήρως τις σχέσεις του με τον Τούρκο ομόλογό του, Ο Τραμπ προσκάλεσε μάλιστα τον Τούρκο πρόεδρο να συμμετάσχει στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης», αλλά και πως κατά την προσφιλή του τακτική, αντιμετωπίζει τους Κούρδους της Συρίας όπως κάθε σύμμαχο που έπαψε να του είναι χρήσιμος: ως ένα αναλώσιμο πιόνι σ’ ένα παζάρι εξουσίας με την Άγκυρα και ας διατρανώνει ο ίδιος πως οι ΗΠΑ «θέλουν να προστατεύσουν τους Κούρδους της Συρίας».

Ο Τραμπ σε σχετική ερώτηση που δέχτηκε από δημοσιογράφο του Αnadolu στην χθεσινή συνέντευξη Τύπου έπλεξε το εγκώμιο του Αλ Σαράα λέγοντας πως διατηρεί υπό έλεγχο μερικούς από τους «χειρότερους» τρομοκράτες- κρατούμενους στον κόσμο, αφού αιχμαλώτισε εκ νέου δεκάδες κρατούμενους του ISIS (Daesh) που είχαν απελευθερωθεί από τους κουρδικές δυνάμεις YPG/SDF.

Ο Τραμπ εξήρε τον αλ-Σαράα, λέγοντας ότι αν και έχει «σκληρό ρεζουμέ» εργάζεται «πολύ σκληρά και κάνει τρομερή δουλειά».

«Μίλησα μαζί του χθες, επειδή συζητούσαμε για τις φυλακές, και… έχουμε μερικούς από τους χειρότερους τρομοκράτες στον κόσμο σε αυτές τις φυλακές», πρόσθεσε.

Η συριακή κυβέρνηση κατέλαβε αυτή την εβδομάδα εδάφη στη βορειοανατολική περιοχή της χώρας και έδωσε στις υπό κουρδική ηγεσία Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) προθεσμία τεσσάρων ημερών για να συμφωνήσουν να ενταχθούν στις κεντρικές κρατικές δομές. Ο κύριος σύμμαχος των SDF, οι Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσαν ότι η φύση της συνεργασίας τους με την οργάνωση έχει πλέον αλλάξει από την ανάληψη της εξουσίας από τη νέα κυβέρνηση της Συρίας. Ουσιαστικά πρόκειται για μία ωμή γεωπολιτική συναλλαγή με τους Κούρδους να είναι αυτοί που πληρώνουν εκ νέου το τίμημα.

Μέλη των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων ασφαλείας φρουρούν μια ομάδα κρατουμένων που συγκεντρώνονται στο στρατόπεδο al-Hol μετά την ανάληψη του ελέγχου του από την κυβέρνηση, έπειτα από την αποχώρηση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), στην Χασάκα της Συρίας, στις 21 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Khalil AshawiΗ τουρκική προεδρία πρόσθεσε ότι ο Ερντογάν και ο Τραμπ συζήτησαν επίσης για τον αγώνα κατά της τζιχαντιστικής οργάνωσης “Ισλαμικό Κράτος” και για την κατάσταση των κρατουμένων της στις συριακές φυλακές. Η Τουρκία ως γνωστόν θεωρεί τις SDF τρομοκρατική οργάνωση που συνδέεται με το εκτός νόμου Κουρδικό Εργατικό Κόμμα (PKK) και φαίνεται πως πλέον η κυβέρνηση Τραμπ συμμερίζεται αυτή τη θέση.

Αφού οι Κούρδοι αποσύρθηκαν από στρατηγικές τοποθεσίες και κρίσιμες πετρελαιοπηγές στη βόρεια και στην ανατολική Συρία, τα κυβερνητικά στρατεύματα κατάφεραν να πετύχουν σημαντικά εδαφικά κέρδη, αφού κατέλαβαν τμήματα της επαρχίας Ράκα ακόμα και την Ντέιρ αλ Ζορ, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός. Οι ΗΠΑ δια του πρέσβη τους στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, χαιρέτισαν την κατάπαυση του πυρός.

The United States commends the Syrian government and the Syrian Democratic Forces (SDF) for their constructive efforts in reaching today’s ceasefire agreement, paving the way for renewed dialogue and cooperation toward a unified Syria.



Two great Syrian leaders, driven by the… — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) January 18, 2026

«Ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Συρία και ότι η ενότητα, η αρμονία και η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας είναι σημαντικές για την Τουρκία», ανέφερε η τουρκική προεδρία σε δήλωσή της μετά την χθεσινή επικοινωνία Τραμπ-Ερντογάν, προσθέτοντας πως οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης για τον αγώνα κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ISIS) και για την «κατάσταση» των κρατουμένων της στις συριακές φυλακές. Επιπλέον ο Ερντογάν ευχαρίστησε τον Τραμπ για την πρόσκληση στο «Συμβούλιο Ειρήνης της Γάζας», δηλώνοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τον συντονισμό με την Ουάσιγκτον.

Οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι η συνεργασία με τις SDF άλλαξε μετά τη συγκρότηση της νέας κυβέρνησης της Συρίας.



Ο κύριος σύμμαχος των SDF, οι Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσαν ότι η συνεργασία με την οργάνωση άλλαξε χαρακτήρα μετά τη συγκρότηση της νέας κυβέρνησης της Συρίας. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να «προστατεύσουν» τους Κούρδους στη Συρία.

«Μου αρέσουν οι Κούρδοι, αλλά για να καταλάβετε, οι Κούρδοι έλαβαν τεράστια χρηματικά ποσά, τους δόθηκε πετρέλαιο και άλλα πράγματα. Έτσι, το έκαναν για τον εαυτό τους, περισσότερο από ό,τι για εμάς».

«Αλλά τα πάμε καλά με τους Κούρδους και προσπαθούμε να τους προστατεύσουμε», είπε.

❝We got along the Kurds and we are trying to protect the Kurds❞



❝We got along the Kurds and we are trying to protect the Kurds❞

US President Donald Trump, responding to an Anadolu correspondent, said he trusts Syrian President Ahmed Shara on the future of Syria's political process and the YPG/SDF release of Daesh detainees…

Ξεχωριστά, ο Τραμπ σημείωσε ότι μετά την ενημέρωση θα είχε μια «πολύ σημαντική» τηλεφωνική συνομιλία με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, «τον οποίο συμπαθώ πολύ».

Η Τουρκία δεν κρύβει τις προθέσεις της. Θέλει να εξαφανίσει κάθε κουρδική πολιτική ή στρατιωτική παρουσία στα σύνορά της, να δημιουργήσει μια μόνιμη ζώνη επιρροής και να εμφανιστεί ως ο κυρίαρχος ρυθμιστής στη μεταπολεμική Συρία και ο Τραμπ τής ανοίγει τον δρόμο.

Με πληροφορίες από Reuters, Anadolu, Jerusalem Post

