Εκτακτη Συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο παραχωρεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Την εμφάνισή του πλάι στην προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος για να απαντήσει αυτοπροσώπως στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων στην συνέντευξη Τύπου.

Ανέφερε ότι περασμένη χρονιά ήταν «μια εκπληκτική περίοδος».

«Έχουμε κάνει περισσότερα από ό,τι έχει κάνει οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση μέχρι τώρα στον τομέα του στρατού, στον τομέα του τερματισμού των πολέμων, στον τομέα της ολοκλήρωσης των πολέμων. Κανείς δεν έχει δει κάτι παρόμοιο», είπε ο Τραμπ.

Απευθύνθηκε στους δημοσιογράφους αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, δείχνοντας φωτογραφίες αλλοδαπών κακοποιών που βρίσκονταν στις ΗΠΑ εξαιτίας της «πολιτικής ανοιχτών συνόρων» του προηγούμενου προέδρου Τζο Μπάιντεν. Δείχνει φωτογραφίες, όπως λέει, ανθρώπων που μπήκαν στις ΗΠΑ, και ζούσαν στην Μινεσότα.

Ο Τραμπ δηλώνει ότι 10.000 παράνομοι μετανάστες συνελήφθησαν στη Μινεσότα

Σχετικά με τις επιχειρήσεις επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας στη Μινεσότα, όπου, όπως λέει, η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) συνέλαβε 10.000 παράνομους μετανάστες, τους οποίους ο Τραμπ χαρακτηρίζει «εγκληματίες».

Δεν είναι σαφές αν όλοι οι συλληφθέντες έχουν κατηγορηθεί ή καταδικαστεί για εγκλήματα ή αν είναι απλώς παράνομοι μετανάστες.

Καθώς κοιτάζει τις φωτογραφίες, ο Τραμπ ανέφερε: «Πάω σε ένα όμορφο μέρος στην Ελβετία. Είμαι σίγουρος ότι με περιμένουν με μεγάλη χαρά στην Ελβετία». Όπως συνηθίζει στις δημόσιες τοποθετήσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος μεταπηδά από το ένα θέμα στο άλλο καθώς, η αναφορά στην Ελβετία αφορά προφανώς την επίσκεψή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, όπου αναμένεται να παραστεί αύριο, Τετάρτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέδειξε μάλιστα ένα μεγάλο όγκο σελίδων, το οποίο φέρεται να αποτελεί αρχείο όλων όσων έχει κάνει η αμερικανική κυβέρνηση τον έναν χρόνο διακυβέρνησης από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Όπως δήλωσε θέλει να αναφέρει κάποια βασικά σημεία από το έργο της κυβέρνησης όλο αυτό το διάστημα.

Νωρίτερα αναφέρθηκε και στην Ματσάδο, ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στην Βενεζουέλα, λέγοντας ότι «κάτι μπορούμε να κάνουμε», σχετικά με μια ενδεχόμενη επιστροφή της στην χώρα της Λατινικής Αμερικής και πολιτικής της αξιοποίησης.

«Ίσως μπορούμε να την εμπλέξουμε με κάποιον τρόπο», λέει ο Τραμπ, αποκαλώντας τη Ματσάδο «μια απίστευτα συμπαθητική γυναίκα».

Δασμοί



Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για την επίβολή δασμών από τις ΗΠΑ, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένες χώρες.

«Δεν ξέρω τι θα κάνει το Ανώτατο Δικαστήριο», είπε, αναφερόμενος στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με τους εκτεταμένους δασμούς που επιβλήθηκαν ήδη πέρυσι.

Ο Τραμπ συνεχίζει: «Δεν ξέρω πού υπάρχει υπόθεση, αλλά έχουμε εισπράξει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια και αν χάσουμε την υπόθεση, είναι πιθανό να χρειαστεί να κάνουμε ό,τι πρέπει για να τα επιστρέψουμε.



Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό εύκολα χωρίς να πληγούν πολλοί άνθρωποι, αλλά περιμένουμε με αγωνία την έκβαση της υπόθεσης. Και έχουμε τεράστια εθνική ασφάλεια χάρη στους δασμούς, καθώς και τεράστια έσοδα», υποστήριξε.

Τι είπε για τη Γροιλανδία



«Δεν νομίζω πως θα αντισταθούν πολύ. Πρέπει να την αποκτήσουμε», είπε για τη Γροιλανδία ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απαντώντας σε δημοσιογράφο στη Φλόριντα τι σκοπεύει να πει στους Ευρωπαίους οι οποίοι έχουν καταστήσει σαφές πως εναντιώνονται στο συγκεκριμένο σχέδιό του.

Για τον Κόλπο του Μεξικού: Επρόκειτο να τον αποκαλέσω «Κόλπο του Τραμπ»



Μιλώντας για τη μετονομασία του Κόλπου του Μεξικού ο Ντόναλντ Τραμπ είπε: «Επρόκειτο να τον αποκαλέσω «Κόλπο του Τραμπ», αλλά νομίζω ότι θα με σκότωναν αν το έκανα αυτό. Ήθελα να το κάνω, αλλά αποφάσισα να μην το κάνω. Αστειεύομαι. Δεν επρόκειτο να τον αποκαλέσω «Κόλπο του Τραμπ».

Ο Τραμπ μίλησε για τον θανάσιμο πυροβολισμό της Ρενέ Γκουντ



Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε αρκετές περιπτώσεις μέχρι τώρα, έχει εκφράσει τη λύπη του για τον θανάσιμο πυροβολισμό της Ρενέ Γκουντ από έναν ομοσπονδιακό υπάλληλο της Υπηρεσίας Μετανάστευσης στο Μινεάπολη πριν από δύο εβδομάδες.

«Είναι μια δύσκολη κατάσταση», είπε. «Είναι πολύ λυπηρό».

Είπε ότι ένιωσε «φοβερά» όταν έμαθε ότι ο πατέρας της Γκουντ ήταν «οπαδός του Τραμπ».

Ο πρόεδρος έφτασε ακόμη και στο σημείο να πει ότι η Υπηρεσία μερικές φορές «κάνει λάθη» και «είναι πολύ σκληρή με τους ανθρώπους».



Οι δηλώσεις του έρχονται σε αντίθεση με αυτές που έκαναν άλλοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου – συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βνας και της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ -αμέσως μετά τον πυροβολισμό, οι οποίοι χαρακτήρισαν την Γκουντ ως εγχώρια τρομοκράτισσα που είχε την πρόθεση να χρησιμοποιήσει το όχημά της για να τραυματίσει προσωπικό της Υπηρεσίας ICE.

«Έχουμε κάνει περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον πρόεδρο»

«Κανένα άτομο ή πρόεδρος δεν έχει κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από όσα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», έγραψε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος συχνά αναφέρεται στον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο, με ανάρτηση στο δίκτυό του Truth Social.

«Αν δεν είχα έρθει, δεν θα υπήρχε ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή!!! Θα βρισκόταν στο χρονοντούλαπο ιστορίας. Λυπηρό, αλλά αληθινό!!!», πρόσθεσε.