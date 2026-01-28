Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε το Ιράν την Τετάρτη να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να κλείσει συμφωνία για τα πυρηνικά, αλλιώς η επόμενη αμερικανική επίθεση θα είναι «πολύ χειρότερη» – με την Τεχεράνη να λέει πως αν συμβεί αυτό θα πολεμήσει όπως ποτέ ξανά στο παρελθόν.

«Ελπίζω το Ιράν να “έρθει στο τραπέζι” γρήγορα και να διαπραγματευτεί μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία – όχι πυρηνικά όπλα- μία που να είναι καλή για όλες τις πλευρές. Ο χρόνος τελειώνει, είναι πραγματικά σημαντικό!» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα social media.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος που αποσύρθηκε από τη συμφωνία του 2015 για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο, σημείωσε πως η τελευταία του προειδοποίηση προς το Ιράν ακολουθήθηκε από στρατιωτικό πλήγμα τον Ιούνιο. «Η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη! Μην κάνετε να ξανασυμβεί αυτό» έγραψε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας ότι μια αμερικανική «αρμάδα» κατευθυνόταν προς την Ισλαμική Δημοκρατία.

Η αποστολή του Ιράν στον ΟΗΕ απάντησε ανάλογα: «Την τελευταία φορά που οι ΗΠΑ μπλέχτηκαν σε πολέμους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, σπατάλησαν πάνω από 7 τρισεκατομμύρια δολάρια και έχασαν πάνω από 7.000 ζωές Αμερικανών» ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ. «Το Ιράν είναι έτοιμο για διάλογο με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό και συμφέρον- μα αν πιεστεί θα αμυνθεί και θα απαντήσει όπως ποτέ ξανά στο παρελθόν».

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αρακτσί είπε ότι δεν ήταν σε επαφή με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουΐτκοφ τις τελευταίες ημέρες, ούτε ζήτησε διαπραγματεύσεις, μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ την Τετάρτη.

Ο Τραμπ είπε ότι μια αμερικανική ναυτική δύναμη με επικεφαλής το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln προσέγγιζε το Ιράν. Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν στο Reuters τη Δευτέρα πως το αεροπλανοφόρο και τα συνοδευτικά του σκάφη είχαν καταφθάσει στη Μέση Ανατολή. Τα πλοία άρχισαν να μετακινούνται από την περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς οι εντάσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ έφταναν στα ύψη μετά την αιματηρή καταστολή διαδηλώσεων ανά το Ιράν από τις αρχές τις τελευταίες εβδομάδες.

Με πληροφορίες από Reuters