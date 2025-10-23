Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει σαφές πως θέλει η κληρονομιά που θα αφήσει στον Λευκό Οίκο, να έχει την προσωπική του πινελιά και το δικό του γούστο.

Και μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές. Αμέσως μόλις ανέλαβε καθήκοντα, το Οβάλ Γραφείο άρχισε να μεταμορφώνεται και πλέον είναι διακοσμημένο από πάνω μέχρι κάτω με χρυσό, ενώ ο Κήπος των Ρόδων, έχει στρωθεί με πλάκες και είναι στολισμένος με ριγέ ομπρέλες θυμίζοντας πολύ αυτές του Μαρ-α-Λάγκο.

Η τελευταία του – και πιο τολμηρή – αλλαγή ωστόσο, μόλις ξεκίνησε: Η κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου προκειμένου να δημιουργηθεί μια αίθουσα χορού 8.360 τετραγωνικών μέτρων.

Η προσθήκη της αίθουσας χορού ανακοινώθηκε τον Ιούλιο, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει πως η κατασκευή της ήταν αναγκαία για τη φιλοξενία μεγάλων εκδηλώσεων καθώς και δεξιώσεων παγκόσμιων ηγετών που μέχρι πρότινος γινόταν στον κήπο κάτω από ειδικά διαμορφωμένες τέντες.

Ο ίδιος ο Τραμπ είχε δηλώσει μάλιστα πως η αίθουσα θα κόστιζε πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια και θα μπορεί να φιλοξενεί 999 άτομα με το κόστος της ανακαίνισης να καλύπτεται από προσωπικές συνεισφορές και ιδιωτικές δωρεές και όχι από τους φορολογούμενους ή ξένες πηγές.

Το έργο πάντως έχει προκαλέσει κατακραυγή και έχει οδηγήσει σε ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον ο πρόεδρος έχει τη νόμιμη εξουσία να αποσυναρμολογήσει ολόκληρα τμήματα του ιστορικού Λευκού Οίκου. Τίποτα όμως δεν φαίνεται να στέκεται εμπόδιο στην απόφασή του να προχωρήσει με το τολμηρό, πολυετές έργο του.

Trump waves around renderings of his new ballroom, which appears to be entirely gold pic.twitter.com/WKhLLCWNNs — Aaron Rupar (@atrupar) October 22, 2025

«Για να το κάνουμε σωστά, έπρεπε να κατεδαφίσουμε την υπάρχουσα κατασκευή» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη στο Οβάλ Γραφείο όταν ρωτήθηκε για το έργο. Μάλιστα, φρόντισε να δείξει στους δημοσιογράφους φωτογραφίες από τα σχέδια και τις μακέτες της ανακαινισμένης αίθουσας χορού, με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε να μένει άφωνος.

«Ήταν ένα πολύ μικρό κτίριο. Ποτέ δεν θεωρήθηκε μεγάλο» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος τονίζοντας πως μετά από «τεράστια μελέτη με μερικούς από τους καλύτερους αρχιτέκτονες στον κόσμο», η απόφαση να κατεδαφιστεί ολόκληρη η Ανατολική Πτέρυγα ήταν απαραίτητη.

Αντιδράσεις στα social

Η απόφαση όμως του Ντόναλντ Τραμπ να γκρεμίσει ένα κομμάτι ιστορίας του Λευκού Οίκου και να το μετατρέψει σε ένα χώρο προσωπικής επίδειξης χλιδής, έχει προκαλέσει αντιδράσεις στα social media.

Let them eat cake while I build a $200 million gold-plated ballroom in the White House pic.twitter.com/KD9TQ0kKzT Advertisement July 31, 2025

The entire GOP are cosplaying 1930s Germany, from this rhetoric BS, to building a Hitler Ballroom, to gold adornments in the white house, to political temper tantrums with the military.



It has all been done before by REAL Nazi's, these cosplay ones are so diluted with a weak… pic.twitter.com/xrd3WhWUPb — The Big Red Lie (@TheBigRedLie) October 23, 2025

