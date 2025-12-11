Οι αμερικανικές δυνάμεις κατάσχεσαν πλοίο μεταφοράς πετρελαίου το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνάντηση με επιχειρηματικούς ηγέτες την Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου, στον Λευκό Οίκο.

Ο ίδιος είπε ότι είναι «είναι ένα μεγάλο τάνκερ, πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο που έχει κατασχεθεί ποτέ».

BREAKING: Trump:



We have just seized a tanker on the coast of Venezuela.



Large tanker, largest one ever seized actually.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν στο Reuters ότι η επιχείρηση διεξήχθη υπό την ηγεσία της Αμερικανικής Ακτοφυλακής.

«Σήμερα, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών, οι Ερευνές Εσωτερικής Ασφάλειας και η Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολέμου, εκτέλεσαν ένταλμα κατάσχεσης για ένα δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πετρελαίου που υπόκειται σε κυρώσεις από τη Βενεζουέλα και το Ιράν. Για πολλά χρόνια, το πετρελαιοφόρο έχει υποστεί κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της εμπλοκής του σε ένα παράνομο δίκτυο μεταφοράς πετρελαίου που υποστηρίζει ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις. Αυτή η κατάσχεση, που ολοκληρώθηκε στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, διεξήχθη με ασφάλεια και σιγουριά — και η έρευνά μας μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας για την αποτροπή της μεταφοράς πετρελαίου που υπόκειται σε κυρώσεις συνεχίζεται», αναφέρει η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι.

Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple…

Σε κάθε περίπτωση, όπως σημειώνουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, η κίνηση των ΗΠΑ κλιμακώνει την πίεση από την πλευρά της κυβέρνησης Τραμπ προς τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Η σύλληψη του δεξαμενόπλοιου –σύμφωνα με ρεπόρτερ του CBS News, πρόκειται για το σκάφος The Skipper, στο οποίο επιβάλλονται κυρώσεις από το 2022 λόγω φερόμενων σχέσεών του με το Ιράν και τη λιβανική Χεζμπολά– καταγράφτηκε καθώς η Ουάσιγκτον, επισήμως στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, δεν σταματά να ενισχύει τις δυνάμεις που έχει αναπτύξει στην Καραϊβική και συνεχίζει να εξαπολύει από τον Σεπτέμβριο πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που κατ’ αυτή μεταφέρουν παράνομες ουσίες.

U.S. Attorney General/Handout via REUTERS

Ο κυριότερος πόρος της Βενεζουέλας είναι το αργό πετρέλαιο, στο οποίο οι ΗΠΑ επέβαλαν εμπάργκο το 2019. Το Καράκας υποχρεώθηκε έτσι να διαθέτει μεγάλο μέρος της παραγωγής της στη μαύρη αγορά, σε πολύ χαμηλότερες τιμές, ιδίως σε αγοραστές που το πωλούν στην Κίνα. Η κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου αναμένεται να πλήξει τις εξαγωγές αυτές, αποθαρρύνοντας δυνητικούς αγοραστές.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τόνισε χθες, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης που οργανώθηκε την ίδια ημέρα με την τελετή απονομής του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στην αρχηγό της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, πως «απαιτούμε (…) να τερματιστεί η παράνομη και βάρβαρη ανάμιξη των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και στη Λατινική Αμερική».

U.S. Attorney General/Handout via REUTERS

Βενεζουέλα: «Πράξη διεθνούς πειρατείας»

Η Βενεζουέλα καταδίκασε έντονα απόψε την κατάσχεση ενός πετρελαιοφόρου από τις ΗΠΑ στα ανοικτά των ακτών της στην Καραϊβική, χαρακτηρίζοντας την κίνηση ως «πράξη διεθνούς πειρατείας».

Σε ανακοίνωση της κυβέρνησης της Βενεζουέλας αναφέρεται ότι η κίνηση αυτή, μαζί με προηγούμενα σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατέστησε σαφές ότι η πολιτική της Ουάσινγκτον απέναντι στο Καράκας αποτελεί μέρος ενός «σκόπιμου σχεδίου λεηλασίας των ενεργειακών μας πόρων».

«Υπό αυτές τις συνθήκες, οι πραγματικοί λόγοι για την παρατεταμένη επιθετικότητα κατά της Βενεζουέλας αποκαλύφθηκαν επιτέλους. Δεν είναι μετανάστευση. Δεν είναι εμπορία ναρκωτικών. Δεν είναι δημοκρατία. Δεν είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Πάντα αφορούσε τον φυσικό μας πλούτο, το πετρέλαιό μας, την ενέργειά μας, τους πόρους που ανήκουν αποκλειστικά στον λαό της Βενεζουέλας», αναφέρει η δήλωση.

U.S. Attorney General/Handout via REUTERS

Η Βενεζουέλα δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της κατάσχεσης σε «όλα τα υπάρχοντα διεθνή όργανα».

Με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει εδώ και μήνες στην Καραϊβική ισχυρή στρατιωτική δύναμη, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου και πιο προηγμένου αεροπλανοφόρου στον κόσμο (USS Gerald R. Ford).

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας και την κυβέρνησή του πως διευθύνουν καρτέλ ναρκωτικών. Το Καράκας διαψεύδει τους ισχυρισμούς της Ουάσινγκτον και την κατηγορεί πως χρησιμοποιεί την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών ως πρόσχημα «για να επιβάλει αλλαγή καθεστώτος» στη Βενεζουέλα και να αρπάξει τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.

Τους τελευταίους μήνες το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 20 επιθέσεις εναντίον πλοίων που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά σε ύδατα κοντά στη Βενεζουέλα και την Κολομβία. Πάνω από ύποπτοι για τη διακίνηση έχουν χάσει τη ζωή τους.

Οι ΗΠΑ αφήνουν να εννοηθεί ότι η χερσαία επίθεση παραμένει ενδεχόμενο υπό εξέταση.

Για τον Τραμπ, όπως δήλωσε την Τρίτη στο Politico, «οι μέρες του Μαδούρο είναι μετρημένες».