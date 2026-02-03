Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε λούνα παρκ στη Βραζιλία, όταν το παιχνίδι Super Gyro Tower υπέστη σοβαρή βλάβη, αφήνοντας δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους σε ύψος περίπου 60 μέτρων από το έδαφος.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή στην παραθαλάσσια πόλη Balneário Camboriú, την ώρα που στο παιχνίδι βρίσκονταν τουρίστες και μέλη του προσωπικού. Ο πύργος, ο οποίος έχει δυνατότητα μεταφοράς έως και 50 ατόμων ανά διαδρομή και λειτουργούσε μόλις τρεις μήνες, ακινητοποιήθηκε ξαφνικά ενώ βρισκόταν στον αέρα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το παιχνίδι σταμάτησε αρχικά να περιστρέφεται, άρχισε να κατεβαίνει με αργό ρυθμό, τραντάχτηκε και τελικά ακινητοποιήθηκε πλήρως, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες.

Οι εγκλωβισμένοι παρέμειναν στο ύψος για περίπου δύο ώρες, χωρίς επαρκή ενημέρωση, όσο οι αρμόδιες υπηρεσίες οργάνωναν την επιχείρηση απεγκλωβισμού. Βίντεο από το σημείο καταγράφουν τους επιβάτες να αιωρούνται πάνω από το πάρκο, ενώ σωστικά συνεργεία έδεναν σχοινιά και εξοπλισμό ασφαλείας για την απομάκρυνσή τους.

🚨🔵 Um problema técnico deixou cerca de 40 pessoas entre turistas e trabalhadores retidas por mais de duas horas no topo da Super Gyro Tower, atração recém inaugurada do Parque Unipraias, em Balneário Camboriú (SC). O grupo entrou no brinquedo por volta das 12h50 e uma queda de… pic.twitter.com/UR21REWXoS — Jornal Razão (@jornalrazao) January 31, 2026

Η εκκένωση πραγματοποιήθηκε σταδιακά, με τους επιβάτες να κατεβαίνουν ένας-ένας με σχοινιά από το σημείο πρόσβασης συντήρησης του πύργου. Με αυτόν τον τρόπο απομακρύνθηκαν περίπου 40 άτομα, ενώ στη συνέχεια στο σημείο έφτασε και όχημα με σκάλα, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του λούνα παρκ, η βλάβη προκλήθηκε από διακοπή ρεύματος, η οποία ενεργοποίησε αυτόματα το σύστημα ασφαλείας του παιχνιδιού. Όλοι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με τη συνδρομή εκπαιδευμένων ομάδων, ενώ το Super Gyro Tower τέθηκε εκτός λειτουργίας για τεχνικό έλεγχο και συντήρηση.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι πραγματοποιεί περίπου 300 διαδρομές ημερησίως, προσφέροντας πανοραμική θέα από ύψος που αγγίζει τα 300 μέτρα.