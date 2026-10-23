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Απίστευτο δυστύχημα σημειώθηκε σε λούνα παρκ στη πόλη Λος Κάμπος στο Μεξικό όπου μια 18χρονη να βρήκε τραγικό θάνατο όταν εκτοξεύτηκε από τη θέσης σε ένα από σε παιχνίδι.

Σε βίντεο παρευρισκόμενου που κατέγραψε το απίστευτο δυστύχημα φαίνεται η νεαρή Γκαμπριέλα Ροντρίγκες Τεζόκο να φεύγει από το κάθισμά της στο «The Pendulum» – ένα παιχνίδι που βασίζεται στην κίνηση του εκκρεμούς-και να πέφτει στο έδαφος ενώ τα άλλα άτομα που ήταν στο ίδιο παιχνίδι ουρλιάζουν από τρόμο όταν είδα τι συνέβη.

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Αμέσως στο σημείο μετέβησαν διασώστες που προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στην 18χρονη. Η Τεζόκο μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

#Impactante | Una joven de 18 años identificada como Gabriela Rodríguez Tezoco, perdió la vida tras caer del juego mecánico "El Péndulo" en la Feria de Cabo San Lucas, Baja California Sur. El Ayuntamiento de Los Cabos confirmó que colaborará con la PGJE para esclarecer los hechos. #DDT October 22, 2026

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι η νεαρή γυναίκα που τραυματίστηκε στο περιστατικό που σημειώθηκε στον χώρο του λούνα παρκ του Κάμπο Σαν Λούκας και μεταφέρθηκε αμέσως για να λάβει ιατρική περίθαλψη, έχασε τη ζωή της παρά τις προσπάθειες του υγειονομικού προσωπικού», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο δήμος του Λος Κάμπος.

Το παιχνίδι «The Pendulum» σταμάτησε να είναι διαθέσιμο στους επισκέπτες του λουνα παρκ μετά το περιστατικό ενώ πραγματοποιούνται έλεγχοι ασφαλείας τόσο σε αυτό όσο και στα υπόλοιπα παιχνίδια του λούνα παρκ, δήλωσε ο δήμαρχος του Λος Κάμπος, Κρίστιαν Αγκούντεζ.

Η εισαγγελία της πολιτείας Μπάχα Καλιφόρνια Σουρ ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα τόσο για τις συνθήκες του περιστατικού όσο και για τον προσδιορισμό πιθανών ευθυνών.