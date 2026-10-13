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Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν σε περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου με τρενάκι του λούνα παρκ στο ψυχαγωγικό πάρκο Six Flags Over Georgia, στην πολιτεία της Τζόρτζια των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές.

Το πάρκο βρίσκεται περίπου 24 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ατλάντα, όπως γνωστοποίησε η αστυνομία της κομητείας Κομπ. Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα πληροφορίες σχετικά με την αιτία θανάτου του ανθρώπου, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστες και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκαν τα υπόλοιπα άτομα.

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BREAKING: Man allegedly flung out of a roller coaster seat and died at Six Flags over Georgia. The "Goliath" ride at Six Flags was stopped halfway through, and staff evacuated all passengers after the man allegedly flew out of his seat and fell to his death. https://t.co/kqqOhZZY8v — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) October 12, 2026

Εκπρόσωπος του Six Flags ανέφερε ότι το προσωπικό του πάρκου, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, κινητοποιήθηκε άμεσα μετά το συμβάν. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εταιρεία συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού.

«Είμαστε βαθιά λυπημένοι από το περιστατικό με τους επισκέπτες στο πάρκο μας σήμερα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της εταιρείας.

Με πληροφορίες από BBC