«Με γ…» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά τα ισραηλινά πλήγματα κατά της Χαμάς στο Κατάρ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ο Τραμπ είναι εξοργισμένος με τον Νετανιάχου, μα «το ερώτημα είναι αν θα είναι ποτέ αρκετά οργισμένος για να κάνει κάτι για αυτό». Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να έχει πει σε συνεργάτες του τις τελευταίες εβδομάδες πως ο Νετανιάχου προτιμά τη χρήση στρατιωτικής ισχύος για να εξαναγκάσει την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωσης σε παράδοση, αντί για τη διπλωματική οδό που προτιμά ο Τραμπ.

Ο Τραμπ, ωστόσο, παρά τις σκληρές κατ’ιδίαν τοποθετήσεις του, δεν ασκεί δημόσια κριτική/ πίεση στον Νετανιάχου και το Ισραήλ- κάτι που εκλαμβάνεται ως περίεργο για έναν πρόεδρο σαν τον Τραμπ, ακόμα και δεδομένων των ισχυρών στρατηγικών δεσμών ΗΠΑ- Ισραήλ. Αυτό αποδίδεται σε μια σειρά από λόγους- μεταξύ των οποίων οι ισχυρές σχέσεις του Νετανιάχου και του Ισραήλ με τους Ρεπουμπλικανούς και τα αμερικανικά δεξιά ΜΜΕ. Αν και η στήριξη από πλευράς των Δημοκρατικών προς το Ισραήλ έχει μειωθεί πολύ, η βάση των ψηφοφόρων των Ρεπουμπλικανών βλέπει ευνοϊκά τον Νετανιάχου, και ο Τραμπ δεν θέλει να έρθει σε αντιπαράθεση μαζί της. Επίσης, υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ των δύο ηγετών, που παρουσιάζουν τους εαυτούς τους ως «outsiders» που είναι αντιμέτωποι με πολιτικές ελίτ και έχουν επίσης μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη στα εσωτερικά «μέτωπα»- ενώ ο Νετανιάχου εκφράζεται ιδιαίτερα κολακευτικά προς τον Νετανιάχου, ενώ παράλληλα ακολουθεί τη γραμμή πως «είναι καλύτερα να ζητάς συγγνώμη παρά άδεια», γνωρίζοντας ότι ο θυμός του Τραμπ δεν διαρκεί πολύ, ιδιαίτερα δεδομένης της θετικής στάσης του Αμερικανού προέδρου απέναντι σε αυτούς που αντιλαμβάνεται ως «νικητές».