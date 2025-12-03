Οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ που συμμετέχουν στην Επιτροπή Εποπτείας δημοσίευσαν την Τετάρτη φωτογραφίες και βίντεο από ένα ιδιωτικό νησί στην Καραϊβική που κάποτε ανήκε στον Τζέφρι Επστάιν, ρίχνοντας νέο φως σε αυτό που κάποτε ήταν το επίκεντρο της δεκαετούς κακοποίησης νεαρών κοριτσιών και γυναικών από τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία.

Οι εικόνες και τα βίντεο δείχνουν διάφορα υπνοδωμάτια, μπάνια και κάτι που μοιάζει με οδοντιατρική καρέκλα σε ένα δωμάτιο με μάσκες στον τοίχο.

Περιλαμβάνονται ακόμη φωτογραφίες από ένα σταθερό τηλέφωνο στην κατοικία με κουμπιά ταχείας κλήσης για άτομα με τα ονόματα Ντάρεν, Ριτς, Μάικ, Πάτρικ και Λάρι, καθώς και για ένα γραφείο στη Νέα Υόρκη.

Πολλά βίντεο καταγράφουν τους χώρους ενός σπιτιού που μοιάζει με πολυτελές θέρετρο, με πισίνα, φοίνικες και ένα μονοπάτι με θέα στον ωκεανό

Η δημοσιοποίηση των φωτογραφιών και βίντεο έρχεται αμέσως μετά την υπογραφή νομοσχεδίου από τον Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο υποχρεώνει το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει τα έγγραφα που αφορούν τον Έπσταϊν. Η δημοσίευση των λεγόμενων αρχείων Έπσταϊν αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον και ενδέχεται να γίνει τις επόμενες ημέρες.

Ο Ρόμπερτ Γκάρσια, Δημοκρατικός βουλευτής στην Επιτροπή Εποπτείας, δήλωσε ότι αυτές οι εικόνες και τα βίντεο προσφέρουν μια ανησυχητική εικόνα του κόσμου του Έπσταϊν και του νησιού του, ενώ τόνισε την ανάγκη για πλήρη διαφάνεια στη συνεχιζόμενη έρευνα για τα εγκλήματά του. «Δημοσιεύουμε αυτές τις φωτογραφίες και τα βίντεο για να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια της έρευνάς μας και να βοηθήσουμε στη σύνθεση της πλήρους εικόνας των φρικτών εγκλημάτων του» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο νόμος διατάζει επίσης την Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι να παραδώσει μια λίστα με κυβερνητικούς αξιωματούχους και άλλα «πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα» που συνδέονται με τον Επστάιν έως την Πέμπτη.

Το νησί Little St. James στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους., που ανήκε στον Έπσταϊν, είναι στο επίκεντρο των ερευνών από τις Αρχές οι οποίες μελετούν τις εγκληματικές δραστηριότητες του.

Ο Eπστάιν συχνάζε εκεί και συχνά προσκαλούσε πολλούς από τους ισχυρούς και πλούσιους φίλους και γνωστούς του. Αυτό το ιδιωτικό νησί επέτρεπε στον Eπστάιν να λειτουργεί το δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης για χρόνια μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Πηγή: CNN

