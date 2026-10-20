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Η απόφαση ελήφθη μετά τη δημοσιοποίηση ηχητικών αποσπασμάτων από τη σατιρική εκπομπή Striscia la Notizia, στα οποία ο σύντροφός της προέβαινε σε σεξουαλικά υπονοούμενα προς συναδέλφους του.

Ο τηλεοπτικός όμιλος Mediaset έθεσε τον δημοσιογράφο σε προσωρινή απομάκρυνση από τα καθήκοντά του, ενώ η ιταλίδα πρωθυπουργός ζήτησε τον σεβασμό της ιδιωτικής της ζωής.

Το ζευγάρι, που δεν είχε παντρευτεί, είχε αποκτήσει μία κόρη το 2016.

Η Μελόνι, η οποία ανέλαβε την πρωθυπουργία το 2022, διατηρεί την πολιτική της πορεία στον εθνικοσυντηρητικό χώρο της ιταλικής Δεξιάς.

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Στις 20 Οκτωβρίου 2023 η Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε δημόσια ότι η σχεδόν δεκαετής σχέση της με τον τηλεοπτικό δημοσιογράφο Αντρέα Τζαμπρούνο είχε τελειώσει. Η ανακοίνωση συνέπεσε με τη δημοσιοποίηση αποσπασμάτων από συνομιλίες του συντρόφου της εκτός τηλεοπτικού αέρα, που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στην Ιταλία. Δεν επρόκειτο για διαζύγιο: οι δύο δεν είχαν παντρευτεί.

Τα μικρόφωνα που έφεραν την κρίση

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Η σατιρική εκπομπή «Striscia la Notizia», του τηλεοπτικού ομίλου Mediaset, μετέδωσε ηχητικά και οπτικά αποσπάσματα στα οποία ο Τζαμπρούνο ακουγόταν να κάνει σεξουαλικά υπονοούμενα προς συναδέλφους του. Τα δημοσιευμένα αποσπάσματα προκάλεσαν αντιδράσεις για τη συμπεριφορά του στον χώρο εργασίας. Η Mediaset ανακοίνωσε ότι θα απομακρυνόταν προσωρινά από την παρουσίαση της εκπομπής του, ενώ εξέταζε την υπόθεση.

Η Μελόνι έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η σχέση τους «τελειώνει εδώ» και ότι οι δρόμοι τους είχαν χωρίσει ήδη από καιρό. Ευχαρίστησε τον πρώην σύντροφό της για το σημαντικότερο δώρο της ζωής της, την κόρη τους Τζινέβρα. Η ανακοίνωση έγινε σχεδόν ακριβώς έναν χρόνο μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας της.

Η γνωριμία και η οικογένεια

Η Μελόνι και ο Τζαμπρούνο γνωρίστηκαν το 2014 σε τηλεοπτικό στούντιο. Απέκτησαν το 2016 μία κόρη, την Τζινέβρα. Παρά τη δημόσια προβολή του χωρισμού, η πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της κόρης τους και ζήτησε ουσιαστικά να μη χρησιμοποιείται η ιδιωτική ζωή της ως μέσο πολιτικής επίθεσης.

Από τη Γκαρμπατέλα στο Παλάτσο Κίτζι

Η Τζόρτζια Μελόνι γεννήθηκε στη Ρώμη στις 15 Ιανουαρίου 1977 και μεγάλωσε στη λαϊκή συνοικία Γκαρμπατέλα. Εντάχθηκε σε νεαρή ηλικία στην πολιτική νεολαία του μεταφασιστικού χώρου, το 1992, και ακολούθησε σταδιακή πορεία σε οργανώσεις της ιταλικής Δεξιάς. Το 1998 εξελέγη στο επαρχιακό συμβούλιο της Ρώμης. Το 2006 εξελέγη βουλευτής, ενώ το 2008 ανέλαβε υπουργός Νεολαίας στην κυβέρνηση Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

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Το 2012 συνίδρυσε τους «Αδελφούς της Ιταλίας» (Fratelli d’Italia), των οποίων ανέλαβε την ηγεσία το 2014. Μετά τις εκλογές του 2022 σχημάτισε κυβέρνηση συνασπισμού και στις 22 Οκτωβρίου ορκίστηκε πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην ιστορία της Ιταλίας. Τον Οκτώβριο του 2026 παραμένει επικεφαλής της κυβέρνησης.

Ηλικία, ύψος και σπουδές

Σήμερα είναι 49 ετών. Το ύψος της αναφέρεται περίπου στο 1,58 μέτρο, χωρίς να πρόκειται για επίσημο βιομετρικό στοιχείο. Διαθέτει απολυτήριο γλωσσικού λυκείου και όχι πανεπιστημιακό πτυχίο. Στα επίσημα κοινοβουλευτικά βιογραφικά της καταγράφεται επίσης ως δημοσιογράφος. Η επαγγελματική και πολιτική της πορεία άρχισε σε νεαρή ηλικία.

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Η πολιτική της ταυτότητα

Η Μελόνι τοποθετείται στον εθνικοσυντηρητικό χώρο της Δεξιάς, με έμφαση στην εθνική κυριαρχία, στην αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική, στην ασφάλεια και στις παραδοσιακές οικογενειακές αξίες. Οι πολιτικοί αντίπαλοί της επισημαίνουν τις ιστορικές ρίζες του κόμματός της στη μεταφασιστική παράδοση, ενώ η ίδια παρουσιάζει τη σημερινή πολιτική της ως δημοκρατικό συντηρητισμό. Στην εξωτερική πολιτική υποστήριξε την Ουκρανία και τη συμμετοχή της Ιταλίας στο ΝΑΤΟ, ενώ συνεργάστηκε πραγματιστικά με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, παρά την παλαιότερη ευρωσκεπτικιστική ρητορική.

Το προσωπικό και το πολιτικό

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Η υπόθεση του 2023 ανέδειξε την αντίθεση ανάμεσα στην πολιτική προβολή της παραδοσιακής οικογένειας και στις σύνθετες πραγματικότητες της ιδιωτικής ζωής. Δεν άλλαξε το γεγονός ότι η Μελόνι είχε ήδη διαμορφώσει ανεξάρτητη πολιτική διαδρομή δεκαετιών. Το επεισόδιο καταγράφηκε ως μια ιδιαίτερα προβεβλημένη προσωπική κρίση κατά την πρώτη χρονιά της πρωθυπουργίας της.

Πηγές

Reuters, 20/10/2023 – Italy PM Meloni leaves partner after sexist TV comments

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Ιταλική Βουλή (camera.it) – Βιογραφικά στοιχεία και εκπαίδευση

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Ιταλική Κυβέρνηση (governo.it) – Επίσημο βιογραφικό

ANSA, 12/10/2026 – Αναφορά στο ύψος της Μελόνι

Reuters, 29/05/2024 και 31/08/2026 – Πολιτική πορεία και κυβερνητική θητεία

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