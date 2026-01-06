Έλληνοαμερικανός αξιωματικός φέρεται να ηγήθηκε της ελίτ μονάδας Delta Force που εκτέλεσε την επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με αποκαλύψεις Αμερικανού δημοσιογράφου. Πρόκειται για τον συνταγματάρχη των Ειδικών Δυνάμεων του αμερικανικού στρατού, Κρις Κουντουριώτη (Chris Countouriotis), ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε τον επιχειρησιακό έλεγχο της μονάδας που πραγματοποίησε την αποστολή.

Την αποκάλυψη έκανε ο Αμερικανός δημοσιογράφος Σεθ Χαρπ, ο οποίος, όπως αναφέρεται, έχει δεχθεί διαδικτυακές απειλές μετά τη δημοσιοποίηση του ονόματος του αξιωματικού. Οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν δώσει επίσημα λεπτομέρειες για τη στρατιωτική επιχείρηση, ωστόσο θεωρείται δεδομένο ότι αυτή πραγματοποιήθηκε από τη Delta Force, την πλέον επίλεκτη μονάδα ειδικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η μονάδα τελούσε υπό τη διοίκηση του Κρις Κουντουριώτη, αξιωματικού ελληνικής καταγωγής με πολυετή εμπειρία σε ειδικές αποστολές υψηλού ρίσκου και στενή συνεργασία με άλλες αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας, όπως η CIA, καθώς και με συμμαχικές ειδικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ και άλλων χωρών.

Ο Κρις Κουντουριώτης γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας. Εντάχθηκε στον αμερικανικό στρατό το 2004 ως αξιωματικός του Σώματος Ιατρικών Υπηρεσιών (Medical Service Corps), ενώ το 2006 μετατέθηκε στο Πεζικό.

Ο Κρις Κουντουριώτης – Πηγή: https://ctpp.sanford.duke.edu/2024-2025-ctpp-fellows/

Στη συνέχεια εισήλθε στις Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων, όπου υπηρετεί επί 16 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει αναλάβει αποστολές μακράς διάρκειας στην Αφρική, την Κεντρική Ασία και τη Μέση Ανατολή, περιοχές ευθύνης του 5ου Συγκροτήματος Ειδικών Δυνάμεων (5th Special Forces Group), στο οποίο τοποθετείται επιχειρησιακά.

Πηγή: Reuters

Σε πρώιμο στάδιο της στρατιωτικής του σταδιοδρομίας υπηρέτησε ως υπολοχαγός στο 2ο Συγκρότημα Μάχης Ταξιαρχίας της 101ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας, αποκτώντας εμπειρία σε συμβατικές και ασύμμετρες επιχειρήσεις.

Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, ο Κουντουριώτης διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στην Οργανωσιακή Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια, πτυχίο από το Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο, ενώ είναι επίσης απόφοιτος του Duke Sanford School Fellowship Program. Τα ερευνητικά και επαγγελματικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην εθνική ασφάλεια, τον μη κανονικό (irregular) πόλεμο και την ανάπτυξη και εκπαίδευση ηγετικών στελεχών.

Η Οργανωσιακή Ψυχολογία, αντικείμενο των μεταπτυχιακών του σπουδών, αποτελεί κλάδο της εφαρμοσμένης ψυχολογίας που εστιάζει στη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς στον εργασιακό χώρο, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης, της ηγεσίας, της συνεργασίας και της διαχείρισης κρίσεων και αλλαγών σε οργανισμούς και ομάδες – δεξιότητες κρίσιμες για τη διοίκηση σύνθετων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Πηγή: Reuters

Ο Κρις Κουντουριώτης ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη σύζυγό του Μισέλ, επίσης βετεράνο του αμερικανικού στρατού με 21 χρόνια υπηρεσίας, και τις πέντε κόρες τους.

Παρά τη διεθνή δημοσιότητα που έχει λάβει η υπόθεση, οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως τον ρόλο του στη συγκεκριμένη επιχείρηση, διατηρώντας πέπλο μυστικότητας γύρω από τις συνθήκες και τον τρόπο εκτέλεσής της.

(Με πληροφορίες από hellenicdefence.info)

