Νέα βίντεο ερευνητών που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας δείχνουν όρκες στον Κόλπο της Καλιφόρνιας, στα ανοικτά των ακτών του Μεξικού, να κυνηγούν νεαρούς λευκούς καρχαρίες, αναποδογυρίζοντάς τους για να τους εξουθενώσουν πριν φάνε το συκώτι τους.

Μια «ομάδα» από 5 όρκες, φαίνεται να καταδιώκει και να ανατρέπει έναν πολύ μικρότερο νεαρό μεγάλο λευκό καρχαρία.

Σε μόλις πέντε λεπτά, το λιπώδες συκώτι του μεγάλου λευκού πουλιού ξεριζώνεται και μοιράζεται στα αδίστακτα μέλη του λοβού ως σνακ.

Orcas, or “killer whales,” love liver — especially great white shark liver. Before now, it was only seen in South Africa.



Video shot in Mexico by scientists shows how orcas are able to take chunks out of great white sharks’ organs.



Οι όρκες, γνωστές και ως «φάλαινες δολοφόνοι», εκτελούν τον ελιγμό αναστροφής για να διευκολύνουν την πρόσβαση και την καταβρόχθιση του λιπαρού, πλούσιου σε ενέργεια ήπατος, λένε οι επιστήμονες.

Το να γυρίσεις έναν καρχαρία ανάποδα προκαλεί μια κατάσταση που ονομάζεται τονική ακινησία, η οποία ουσιαστικά παραλύει τον καρχαρία αφού αλλοιώνει την αντίληψή του για το περιβάλλον.

«Αυτή η προσωρινή κατάσταση καθιστά τον καρχαρία ανυπεράσπιστο, επιτρέποντας στις όρκες να αφαιρέσουν το πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά συκώτι του και πιθανόν να καταναλώσουν και άλλα όργανα, πριν εγκαταλείψουν το υπόλοιπο σφάγιο», δήλωσε ο ερευνητής Erick Higuera σε δελτίο τύπου.