Ενας τραυματίας και ζημιές σε 4 σπίτια ήταν ο απολογισμός από την έκρηξη φορτηγού στη μέση του δρόμου, σε προάστειο του Σικάγο των ΗΠΑ.

Η έκρηξη του οχήματος στο προάστιο Άντισον άφησε πίσω της συντρίμμια από θεμέλια τοίχων, ρούχα και έπιπλα στη μέση του δρόμου και στους κήπους των κατοικιών, σύμφωνα με το BBC.

💥 A truck exploded in the Chicago suburb of Addison on Saturday, damaging four homes. Investigators believe a leaking propane tank caused the blast. The driver had only minor injuries.pic.twitter.com/gegOXWLfuO